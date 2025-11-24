אוסקר גלוך: לא הייתה לי כוונה נגד הייטינחה

אוסקר גלוך התייחס בראיון ל’אייאקס לייף’ לסערה שנוצרה בעקבות פוסט שהעלה לאינסטגרם בסמוך להודעת הפיטורים של מאמן אייאקס, ג’ון הייטינחה, והבהיר כי לא הייתה בו שום אמירה עקיפה כלפי המאמן. ב-6 בנובמבר הודיעה אייאקס כי הייטינחה יסיים את תפקידו בעקבות רצף תוצאות מאכזב וחוסר התקדמות מקצועית של הקבוצה. שעות לאחר ההודעה הרשמית, גלוך העלה תמונה שלו במדי אייאקס, מלווה באימוג’י של ידיים מתפללות ולב.

הצעד הזה גרם לאוהדים רבים לחשוב כי הוא מביע הקלה בעקבות עזיבת המאמן. חלק מהפרשנים קשרו זאת לעובדה שהקשר הישראלי הוחלף פעמיים בשלב מוקדם במשחקים, מה שגרר שריקות בוז כלפי המאמן. אלא שגלוך דחה לחלוטין את הפרשנות הזו: “זה בלבל אותי. העליתי את הפוסט בגלל המשחק מול גלאטסראיי, ואז השתמשו בזה נגד המאמן,” אמר.

“לא הייתה לי שום בעיה אישית עם הייטינחה, וגם לו לא הייתה בעיה איתי. הוא תמך בי כשצריך ודאג לאינטרסים שלי על המגרש ומחוצה לו. אני רק יכול להיות אסיר תודה”, המשיך”. גלוך שיבח גם את קהל המועדון: “מהיום הראשון הרגשתי את האהבה של האוהדים. הבקעתי כמה שערים חשובים וזה תמיד עוזר. אני רק מקווה להחזיר עוד. אנחנו עדיין לא מספיק יציבים”.