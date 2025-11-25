דימיטריס איטודיס: כל העולם יודע מי זאת ריאל

הפועל תל אביב תהנה מאירוע נדבר, לא פחות משמונה ימים בלי משחקים, כמובן למי שלא הולך לייצג נבחרת כזו או אחרת, אבל לפני כן יש משחק אחד אחרון לפני היציאה לפגרה הזו, כאשר האדומים יאחרו את ריאל מדריד היום (שלישי, 20:00) במסגרת המחזור ה-13 של היורוליג, במטרה אחת מאוד פשוטה: לשמור על המקום הראשון למחזור נוסף ולהמשיך בעונה הנפלאה.

מחזיקת היורוקאפ תארח את הבלאנקוס בבוטבגרד ולא בסופיה, בעקבות הופעה שיש באולם בעיר הבירה של בולגריה. עם כל הכבוד למשחק, האירוע הגדול יקרה מחר, כאשר קבוצות בעלי רישיון קבע ביורוליג ידונו בפגישה גורלית על חזרת המשחקים לארץ, פגישה בה מנכ”ל היורוליג פאולוס מונטיונאס יבהיר שהוא בעד המהלך ושהמשחקים יהיו בישראל.

נזכיר, לטענת האנשים בהפועל ת”א, אכן בסופו של דבר תתקיים הצבעה, ואם תשע קבוצות יצביעו נגד אז המשחקים לא יחזרו. במועדון האדום משערים שווילרבאן, באיירן מינכן וצסק”א מוסקבה יצביעו בעד, בזמן שכמובן מכבי ת”א תצביע בעד גם, ולכן צריך שעוד קבוצה אחת תצביע בעד המהלך או לכל הפחות שמועדון אחד יהיה נמנע.

עופר ינאי ושמעון מזרחי (ראובן שוורץ)

בכל מקרה ובחזרה לריאל מדריד, בהפועל תל אביב ייאלצו להמשיך להסתדר ללא טאי אודיאסי, ים מדר, תומר גינת וכעת גם מסתמן שגיא פלטין, כאשר הרביעייה הזו לא כשירה בגלל פציעות בקרסול, ברך, כתף וגב בהתאמה. איש וויינרייט סבל מהתכווצות קלה בשריר, אך הוא כשיר לחלוטין למשחק נגד ריאל מדריד וצפוי לקחת חלק.

איטודיס אמר לקראת המשחק: “כבר שיחקנו באולם הזה פעם, וברור שיש לנו שיתוף פעולה נהדר עם ראש העיר, אנחנו אוהבים את האולם הזה, אי אפשר לשחק בסופיה בגלל מה שיש שם, אז אנחנו מרגישים בבית גם כאן. ריאל מדריד היא אתגר גדול, עוד משחק ביורוליג נגד קבוצה שכל העולם מכיר. השם ריאל מדריד הביא המון תארים, הקבוצה נבנתה ללכת עד הסוף עם המון ניסיון, שחקנים ששיחקו בלא מעט פיינל פורים, חדשים שהביאו סייז, זו קבוצה עם סייז שאוהבת לרוץ ולקפוץ לריבאונד, יש לה לא מעט דרכים להעניש, היא מגיעה לסקור גבוה, עוברת לאחרונה את רף 100 הנקודות ואנחנו מצפים לקרב”.

איש וויינרייט הוסיף: “ריאל מדריד היא מסוג הקבוצות שכל העולם מכיר, גם בכדורסל וגם בכדורגל, יש לנו המון כבוד למה שהם עשו בשנים האחרונות ומה שהם עדיין עושים. יש לה מאמן נהדר, סגל מצוין מראשון השחקנים ועד אחרון השחקנים, יהיה קרב גדול, אני די בטוח שכל צוות האימון שלנו יכינו אותנו לאירוע כזה. אנחנו מוכנים לעמוד במשימה וליהנות מזה”.