"העמותה, בהוראת היו"ר, פעלה בחוסר שקיפות"

עוז מזמר, מי שהיה מנכ"ל עמותת הפועל אוסישקין ומשמש כיום כמנהל קהילות בהפועל ת"א, שופך אור על מה שקרה בעמותת הפועל אוסישקין. במסגרת תגובה שהגישה חברת ‘אדום ניהול סל’ לבית המשפט המחוזי בתל אביב, זאת במסגרת הליך מול רשות המיסים, מזמר הגיש תצהיר אישי בו הוא מאשים בהאשמות קשות בהתנהלות את רמי כהן שהיה יו"ר הקבוצה.

התצהיר המלא:

“אני עושה תצהירי זה בתמיכה למכתב מטעם אדום ניהול סל (“החברה”) שנשלח אל בעלי התפקיד בעמותה במטרה להביא לידיעתם אודות ההתנהלות הפסולה ששררה בעמותה עובר להליך הפירוק והובילה אליו בסופו של דבר. מר אבי זיידברג (“מר זיידברג”), אחד ממשקיעי החברה בעבר, העביר באמצעות חברת אפריק שבבעלותו סכום של כ-3 מיליון שקלים לטובת המועדון, כשהכסף עבר ישירות אל חשבון המט”ח של העמותה. כפי שמפורט בתביעת החוב שהגיש המועדון, מתוך 3 מיליון ש”ח שהועברו על ידי מר זיידברג (באמצעות חברת אפריק), כ-40% מהכסף - סכום של 1,225,939 ש”ח - נשאר בקופת העמותה ולא הועבר לחברה. זאת, ללא כל הסבר או נימוק. פניות המועדון לעמותה בעניין זה לא זכו לכל מענה.

בעקבות מלחמת “חרבות ברזל”, משרד התרבות והספורט, העביר כספי פיצויים לקבוצות ספורט נוכח אובדן הכנסות. המועדון קיבל סך של 3,716,070 ש”ח שנועדו לפצות את הקבוצה הבוגרת. מטעמים טכניים, מי שהגיש את הבקשה לקבלת המענק, הייתה העמותה. ברור היה כי כספי המענק יועברו למועדון, בשעה שפעילות הקבוצה הבוגרת מתנהלת בחברה, ומשברור כי כספי המענק מיועדים לפצות על הפגיעה בהכנסותיה של הקבוצה הבוגרת עקב מלחמת “חרבות ברזל”. אלא שהעמותה העבירה סכום חלקי בלבד (3,100,000 ש”ח) מתוך סכום המענק הכולל, והותירה בידיה סכום העומד על כ-616,070 ש”ח.

רמי כהן ואבי זיידברג (ראובן שוורץ)

ביום 6.10.2024 יו”ר הוועד המנהל של העמותה מר רמי כהן משך למעלה מ-3,000,000 ש”ח על החשבון כהלוואה מיציל פיננסים (חברת הסליקה) לטובת תשלום בעבור משכורות וספקים. בגין הלוואה זו הגישה יציל פיננסים תביעת חוב כנגד העמותה במסגרת הליך הפירוק. מר גלעד שמחוני העביר הלוואה של 300,000 ש”ח לכיסוי תשלומי הפנסיות לעובדים שלא שולמו, אך עד היום הכספים לא הגיעו ליעדם במלואם. באוגוסט 2023, במסגרת הסכם ההשקעה הועברו 3,000,000 ש”ח כהלוואה מאדום ניהול סל אל העמותה (בשתי פעימות 2.5 מיליון + 500 אלף ש”ח), בהתאם להוראות סעיף 8.4.5 להסכם ההשקעה. בנוסף, 1,400,000 ש”ח הועברו לעמותה, לכאורה לכיסוי חובות מס, בהתאם להוראות סעיף 1 לנספח להסכם ההשקעה.

לכל הידוע לי, במהלך השנתיים שקדמו להליך הפירוק זרמו לקופת העמותה למעלה מ-9,500,000 מיליון ש”ח (בקיזוז הכספים שהועברו למועדון), מהם כספיים השייכים למועדון או שהועברו ממנו בנסיבות שונות. זאת, מעבר להכנסות השוטפות ובהן דמי חבר בסך כולל של כ-1,120,000 ש”ח. בהתחשב בסכומים אלה, ובכך שעל פי תקנונה העמותה אינה פועלת למטרות רווח, עולות תהיות הכיצד חרף סכומים אלה, מצאה עצמה העמותה בהליך פירוק שהיא עצמה יזמה.

רמי כהן (רדאד ג'בארה)

בחודש דצמבר 2024 התפטרו כל חברי הוועד המנהל, לרבות מר כהן, ולמעט אחד החברים (ארבעה מתוך חמישה). לכל הידוע לי כמי שהיה מנכ”ל העמותה היה חלק בה מאז שהוקמה, התפטרות זו, של למעלה ממחצית מחברי וועד המנהל, חייבה על פי תקנון העמותה כי יו”ר הוועד נמהל יכנס אסיפה כללית מיוחדת לבחירת ועד הנהלה חדש. אסיפה כזו לא כונסה. יתר על כן, ועל שאף שמר כהן חדל מלהיות יו”ר הוועד או חבר ועד, הוא המשיך להיות מורשה חתימה בחשבון ומקבל ההחלטות הבלעדי בעמותה. גם היום מר כהן הוא זה שממשיך לקבל את ההחלטות בעמותה מאחורי הקלעים. התנהלות זו מהווה הפרה בוטה של תקנון העמותה.

במסגרת תפקידי כמנכ”ל העמותה, נודע לי כי החברה נשאה בעלות שכרם של מר אלון פורת והגב’ נדיה פיירמן, אשר עבדו בפועל כ-50% מזמנם עבור העמותה. סך כה התשלומים בהם נשאה החברה עבור עובדים אלה עמד על כ-574,991 ש”ח, ועל העמותה היה להעביר מחצית מתשלום זה. כמו כן, החברה נשאה בעלות שימוש ברכבים ששימשו באופן בלעדי את עובדי העמותה בסכום כולל של 52,817.5 עבור תקופת השימוש.

עופר ינאי ורמי כהן (רועי כפיר)

מנגד, המשכורת האחרונה ששולמה על ידי העמותה לעובדיה הייתה משכורת חודש ינואר 2025 אשר שולמה בפברואר 2025. במשך חודשים העמותה לא שילמה פנסיות לעובדים על אף שאלו הופרשו בתלוש. יתר על כן: בשעה שכיהנתי כמנכ”ל העמותה ועוד קודם לכן, ועל א, ששכרי קופח – נאלצתי לשלם מכיסי הפרטי עשרות אלפי שקלים לספקים כדי לא לבטל פעילויות קהילתיות, ומעולם לא קיבלתי את כספי בחזרה. בין יתר הספקים להם שילמתי מכיסי הפרטי, ניתן למנות את חברת “סלא דיגיטל” לה העברתי כספים בגין מוצרים שנרכשו בחנות בעבור העמותה, ואף העברתי כספים נוספים מכיסי הפרטי לחברה שסיפק שירותי דיור לעמותה.

העמותה, בהוראת יו”ר הוועד המנהל, פעלה בחוסר שקיפות תוך ניסיונות להסתיר את מצבה הכלכלי העגום, שכלל חובות עתק לספקים וחוסר יכולת לשלם משכורות, חרף הכספים הרבים שזרמו לקופה. דברים אלה נמסרו לי באופן שיש על ידי רו”ח תמר נחמן, ששימשה כיו”ר ועדת הביקורת בתקופה הרלוונטית בעמותה. לדברי רו”ח נחמן, במרץ 2025, במהלך שלבי סיום אישור הדוחות הכספיים לשנת 2023, היא העלתה בפני מר רמי כהן את השאלה – האם רואי החשבון החיצוניים של העמותה מודעים למצב העמותה ולא רצו להתייחס לכך בחוות דעתם על הדוחות הכספיים, או לחלופין לכול הפניית תשומת לב למצב העמותה/הערת עסק חי – שכן טיוטת חוות הדעת הייתה חלקה.

אוהדי הפועל תל אביב מעודדים בטירוף (רדאד ג'בארה)

בתגובה, קיבלה רו”ח נחמן שיחת נזיפה חריפה ממר רמי כהן, ששאל מדוע היא מעלה נושא זה בכלל, וטען שהיא “באה להרוס” וכי “ברור שהם יודעים (!). לדביר רו”ח נחמן כפי שפירטה בשיחתה איתי, היא הבהירה למר כהן כי מטרתה היא להגן על חברי הוועד המנהל, וכי בתור רו”ח לא הייתה נותנת חוות דעת חלקה. היא ציינה כי אין לה מטרה להרוס, וכי תאשר את הדוחות הכספיים לשנת 2023, אך בדוחות 2024 לא תוכל לאשר אותם ללא התייחסות למצב העמותה בדוחות הכספיים. דומה שאירוע חמור זה מדבר בעד עצמו.

כפי שראיתי בעת כהונתי כמנכ”ל העמותה, בתקופה שקדמה להליך הפירוק, הוועד המנהל של העמותה היה עסוק במלחמת חורמה במועדון, סביב החלטת המועדון להעביר באופן זמני את משחקי הקבוצה הבוגרת להיכל מנורה. כך, משך חודשים ארוכים סרב הוועד המנהל לכנס אסיפת חברי עמותה עדי לדון באפשרות המעבר, תוך שהוא מתעלם מדרישות חברי העמותה עצמם לכנס אסיפה כאמור. הוועד המנהל התנה קיומו של דיון בפתיחת ההסכמים מול מר ינאי והחברה, הטיל וטו על המעבר להיכל מנורה, וגרר את המועדון להליכים משפטיים.

שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)

עמותת הפועל אוסישקין תל-אביב נוסדה כדי להקים מחדש את מועדון הכדורסל של הפועל תל-אביב, ולאחר הקמתו – להעמיד קבוצת כדורסל מקצועית איכותית שתתחרה ברמות הגבוהות ביותר. בעמותה התחייבה בתקנונה לפעול להקמת קבוצת כדורסל נוספת תחת המטרייה של הפועל ת”א ולתרום להטמעת ענף הכדורסל בקהילה. מטרות אלה זכו לעיגון מפורש בתקנון העמותה (בסעיף 3 – סעיף המטרות). אלא שבחודש יולי 2024 העמותה קלטה לתוכה, בין היתר את פעילות הכדוריד והכדורמים של מועדון אס”א תל אביב. זאת, ללא כל תיאום עם המועדון, ומבלי שכונסה אסיפת חברי עמותה לאישור מיזוג הפעילות – בניגוד לתקנון העמותה.

בחודש מרץ 2025, פחות מחודש לפני כניסת העמותה להליך הפירוק, מר כהן הורה לגבות מראש את תשלומי ההורים לחוגי הכדורסל – בתמורה להנחה. אני ואחרים בעמותה, אשר הבנו שלאור המצב הקשה אין מקום למהלך שכזה, התנגדנו לכך. אלא שמר כהן הוציא את המהלך אל הפועל. כך, המשיכה העמותה לגבות כספים מהורי ילדים הרשומים במועדון, כאשר הוועד המנהל הורה לי שלא להחזיר כספים להורים והמשיך בגבייה על אף שידע שהעמותה בדרך לפירוק כל האמור בתצהירי זה אמת”.

תגובתו של רמי כהן תובא כשתתקבל.