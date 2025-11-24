יום שני, 24.11.2025 שעה 18:45
ספורט אחר  >> טאקוונדו / אגרוף

מסכמים את UFC קטר ועדי כפיר מתארח באולפן

פרק 17 של פודקאסט הזירה של ONE, "נוקאאוט" סיכם את רצף הנוקאאוטים המטורף, הראיון של דיינה ווייט, חזרת קונור מקרגור בבית הלבן ועוד. האזינו

|
פודקאסט נוקאאוט (צילום וגרפיקה: אופק שדה)
פודקאסט נוקאאוט (צילום וגרפיקה: אופק שדה)

בפרק 17 של “נוקאאוט!”, פודקאסט ספורט הזירה של ONE, יניב קמינסקי ועדי כפיר, סמנכ״ל המדיה של איגוד ה-MMA בישראל, דיברו על כל מה שחם בעולם אמנויות הלחימה.

מתחילים בסיכום האירוע של ה-UFC בקטר: רצף הנוקאאוטים המטורף, הקארד המרכזי, ההופעה הבלתי נשכחת של וולדו קורטז אקוסטה שלקח קרב בהתראה של יומיים, שלושה שבועות בלבד אחרי שניצח אחרי שקיבל אצבע בעין והתעקש להמשיך את הקרב, נלחם בפעם החמישית בשנה ניצח בנוקאאוט וביקש להילחם בפעם השישית השנה בדצמבר.

על הקאמבק הענק של קיוג׳י הוריגוצ׳י ל-UFC אחרי תשע שנים ובגיל 38 משיג ניצחון ענק, על הניצחון של איאן גארי ועל התקרית בינו לבין חאמזט מאחורי הקלעים, וכמובן על הקרב המרכזי בין ארמן טסרוקיאן לדן הוקר שהסתיים בניצחון בהכנעה של ארמן בסיבוב השני. 

מה הלאה: מי צריך להילחם מול איסלם ומי צריך להילחם מול איליה טופוריה? בהמשך עונים על שאלות מהבית, מדברים על הראיון של דיינה ווייט בפודקאסט של אנדרו שולץ שבו הוא פתח את כל הקלפים ויצא נגד פרנסיס אנגאנו, על חזרתו של קונור מקגרגור בבית הלבן שהולכת ומסתמנת כאמיתית, על הקרב ההזוי בין ג׳ייק פול לאנתוני ג׳ושוע ועוד הכרזות, חדשות ועדכונים. האזנה נעימה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */