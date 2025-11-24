עירוני קריית אתא נקנסה בפועל ב-60,000 ש"ח

ועדת הדח”צים של ליגת ווינר סל התכנסה הבוקר (שני) לדיון בעקבות ביטול המשחק בין עירוני קריית אתא למכבי ראשון לציון, שלא נערך במועדו המקורי בתאריך ה-16.11, בעקבות תקלת שעונים באולם רמז.

חברי הוועדה החליטו להטיל קנס של 60,000 ש”ח בפועל לעירוני קריית אתא, בהתאם לסעיף 3 במכתב שנשלח למנכ”לי הקבוצות בתאריך 28.10.2024 (“הנדון: איחורים בלתי נסבלים במועדי פתיחת משחקים”).

הקנס נועד לכסות את הנזקים שנגרמו לליגה אל מול הקבוצה האורחת, זכיין השידור ושותפיה המסחריים. בנוסף, פסילת האולם הביתי של הקבוצה עומדת בעינה, עד שליגת ווינר סל תשוכנע מעל לכל ספק כי תוקנו כלל הליקויים במקום.