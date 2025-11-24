יום רביעי, 26.11.2025 שעה 18:52
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

עירוני קריית אתא נקנסה בפועל ב-60,000 ש"ח

ועדת הדח"צים של ליגת ווינר סל הטילה עונש כספי על הצפוניים, בעקבות תקלת השעונים שגרמה לדחיית המשחק מול מכבי ראשל"צ. פסילת אולם רמז עומדת בעינה

|
אלדד בנטוב (חגי מיכאלי)
אלדד בנטוב (חגי מיכאלי)

ועדת הדח”צים של ליגת ווינר סל התכנסה הבוקר (שני) לדיון בעקבות ביטול המשחק בין עירוני קריית אתא למכבי ראשון לציון, שלא נערך במועדו המקורי בתאריך ה-16.11, בעקבות תקלת שעונים באולם רמז.

חברי הוועדה החליטו להטיל קנס של 60,000 ש”ח בפועל לעירוני קריית אתא, בהתאם לסעיף 3 במכתב שנשלח למנכ”לי הקבוצות בתאריך 28.10.2024 (“הנדון: איחורים בלתי נסבלים במועדי פתיחת משחקים”).

הקנס נועד לכסות את הנזקים שנגרמו לליגה אל מול הקבוצה האורחת, זכיין השידור ושותפיה המסחריים. בנוסף, פסילת האולם הביתי של הקבוצה עומדת בעינה, עד שליגת ווינר סל תשוכנע מעל לכל ספק כי תוקנו כלל הליקויים במקום.

