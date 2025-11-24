דיווח דרמטי: ויניסיוס בישר לפרס שלא יאריך חוזה

כבר תקופה מאוד ארוכה שוויניסיוס לא משחק כמו שהתרלגנו לראות אותו באותה עונה שכמעט זכה בכדור הזהב, וכבר תקופה ארוכה שעתידו לוט בערפל. הכוכב הבריזלאי מסיים את החוזה שלו בריאל מדריד בקיץ הבא, כלומר קיץ 2027, בעוד כשנה וחצי, ולפי דיווח דרמטי מאוד היום (שני), ייתכן שאנו חווים בימים אלו את סוף דרכו.

הכתב הבכיר מריו קורטחנה מה’אתלטיק’ מדווח שהקיצוני בישר לפלורנטינו פרס שהוא אינו מתכוון להאריך את החוזה שלו בריאל מדריד, וזה אומר שהוא יישאר על לכל היותר קיץ 2027, בעוד כשנה וחצי. ייתכן שאפילו השחקן יעזור לפני כן, כי אולי במועדון יבחרו להרוויח עליו משהו בקיץ הקרוב לפני שיוכל לעזוב בחינם בקיץ שלאחר מכן.

לפי הכתב, הסיבה היא בגלל צ’אבי אלונסו. הדיווח טוען שבשיחה בין ויניסיוס לבין פלורנטינו פרס, הברזילאי אמר לו שהוא לא יאריך חוזה כל עוד היחסים שלו עם המאמן הבאסקי יהיו כמו שהם היום. נזכיר, מאז שאלונסו הגיע השניים לא ממש משדרים על אותו גל, והפיצוץ הגדול קרה בקלאסיקו, אחרי שוויניסיוס הוחלף וירד בצרחות של זעם ישירות לחדר ההלבשה.

נפלה אצל העולה: 2:2 קצבי בין ריאל לאלצ'ה

עוד טוענים ב’אתלטיק’ שהשיחות בשלב הזה נעצרו, כאשר לפני כן ריאל מדריד הציעה לוויניסיוס חוזה חדש עם עלייה במשכורת לכיוון ה-20 מיליון אירו לעונה, אבל הכוכב סירב. במועדון ביקשו ממנו לתת הצעה נגדית, והוא דרש את החוזה הגדול ביותר שתולדות המועדון, דומה לחוזה שהיה לכריסטיאנו רונאלדו בימים שלו בבירת ספרד.

הקיצוני מזמן לא שחקן “באנקר” בהרכב של ריאל מדריד, ואפילו למשל במשחק אתמול (ראשון) נגד אלצ’ה, שנגמר ב-2:2, השחקן עלה מהספסל כמה רגעים אחרי שהבלאנקוס ספגו את הגול הראשון במשחק. ויניסיוס משחק בקבוצה הבוגרת של ריאל מ-2018 וזכה עם המועדון פעמיים בליגת האלופות, כשהוא כובש בשני הגמרים ועוד שלוש פעמים בליגה הספרדית.