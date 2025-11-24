יום שני, 24.11.2025 שעה 17:01
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3212-2813ריאל מדריד1
3115-3613ברצלונה2
2911-2613ויאריאל3
2811-2513אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
1815-1512אספניול6
1715-1213חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1619-1812סביליה9
1618-1713ריאל סוסיאדד10
1616-1513אלצ'ה11
1618-1613סלטה ויגו12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1512-1113אלאבס14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
920-713אוביידו20

דיווח דרמטי: ויניסיוס בישר לפרס שלא יאריך חוזה

דרמה גדולה מאוד: ב'אתלטיק' טוענים שכוכב ריאל מדריד, שמסיים חוזה בעוד כשנה וחצי, בישר לאיש החזק שלא יאריך בגלל אלונסו. השיחות שנעצרו והדרישה

|
ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)
ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)

כבר תקופה מאוד ארוכה שוויניסיוס לא משחק כמו שהתרלגנו לראות אותו באותה עונה שכמעט זכה בכדור הזהב, וכבר תקופה ארוכה שעתידו לוט בערפל. הכוכב הבריזלאי מסיים את החוזה שלו בריאל מדריד בקיץ הבא, כלומר קיץ 2027, בעוד כשנה וחצי, ולפי דיווח דרמטי מאוד היום (שני), ייתכן שאנו חווים בימים אלו את סוף דרכו.

הכתב הבכיר מריו קורטחנה מה’אתלטיק’ מדווח שהקיצוני בישר לפלורנטינו פרס שהוא אינו מתכוון להאריך את החוזה שלו בריאל מדריד, וזה אומר שהוא יישאר על לכל היותר קיץ 2027, בעוד כשנה וחצי. ייתכן שאפילו השחקן יעזור לפני כן, כי אולי במועדון יבחרו להרוויח עליו משהו בקיץ הקרוב לפני שיוכל לעזוב בחינם בקיץ שלאחר מכן.

לפי הכתב, הסיבה היא בגלל צ’אבי אלונסו. הדיווח טוען שבשיחה בין ויניסיוס לבין פלורנטינו פרס, הברזילאי אמר לו שהוא לא יאריך חוזה כל עוד היחסים שלו עם המאמן הבאסקי יהיו כמו שהם היום. נזכיר, מאז שאלונסו הגיע השניים לא ממש משדרים על אותו גל, והפיצוץ הגדול קרה בקלאסיקו, אחרי שוויניסיוס הוחלף וירד בצרחות של זעם ישירות לחדר ההלבשה.

נפלה אצל העולה: 2:2 קצבי בין ריאל לאלצ'ה

עוד טוענים ב’אתלטיק’ שהשיחות בשלב הזה נעצרו, כאשר לפני כן ריאל מדריד הציעה לוויניסיוס חוזה חדש עם עלייה במשכורת לכיוון ה-20 מיליון אירו לעונה, אבל הכוכב סירב. במועדון ביקשו ממנו לתת הצעה נגדית, והוא דרש את החוזה הגדול ביותר שתולדות המועדון, דומה לחוזה שהיה לכריסטיאנו רונאלדו בימים שלו בבירת ספרד.

הקיצוני מזמן לא שחקן “באנקר” בהרכב של ריאל מדריד, ואפילו למשל במשחק אתמול (ראשון) נגד אלצ’ה, שנגמר ב-2:2, השחקן עלה מהספסל כמה רגעים אחרי שהבלאנקוס ספגו את הגול הראשון במשחק. ויניסיוס משחק בקבוצה הבוגרת של ריאל מ-2018 וזכה עם המועדון פעמיים בליגת האלופות, כשהוא כובש בשני הגמרים ועוד שלוש פעמים בליגה הספרדית.

