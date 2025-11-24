על אדמת גרמניה: גל לוי ישפוט בצ'מפיונס לנוער

פגרת הנבחרות תמה וחזרנו לליגות הרגילות שלנו, ובין היתר זה אומר גם למפעלים באירופה. בזמן שיש לנו לא מעט ליגיונרים שמביאים לנו כבוד ומשחקים בחו”ל, גם לשופטים יש הזדמנות לייצג אותנו ולנהל משחקים כאלו ואחרים.

אחד שכזה הוא גל לוי, ששובץ לנהל את המשחק בליגת האלופות לנוער בין איינטרכט פרנקפורט לאטאלנטה. המשחק הזה יקרה על אדמת גרמניה, והוא יקרה כחלק משלב הליגה של ליגת האלופות לנוער, ובעצם כחלק מהמחזור החמישי של שלב הליגה.

למשחק יחד עם גל לוי שובצו שני קווים, האחד הוא דניאל בן חור והשני הוא עבדאללה עאזם, ויחד עם השלושה יהיה גם שופט רביעי והוא פליקס פריגן. בכל מקרה, המשחק בין הגרמנים לאיטלקים ישוחק ביום רביעי, ב-26 בנובמבר, בשעה 17:00 שעון ישראל.