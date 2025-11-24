יום שני, 24.11.2025 שעה 17:03
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות לנוער
ליגת האלופות לנוער 25-26
127-194צ'לסי1
123-134אתלטיק בילבאו2
123-124ריאל מדריד3
120-84קלאב ברוז'4
104-114אתלטיקו מדריד 5
97-194בנפיקה 6
98-174טוטנהאם7
95-84ברצלונה 8
96-84בורוסיה דורטמונד 9
96-84ויאריאל10
84-84אינטר 11
86-84ספורטינג ליסבון 12
75-124סלביה פראג13
75-114פאריס סן-ז'רמן14
712-164אייאקס15
76-84אולימפיאקוס16
78-74ליברפול 17
79-74באייר לברקוזן18
66-84קופנהאגן19
68-84מנצ'סטר סיטי20
57-104פ.ס.וו איינדהובן21
47-94איינטרכט פרנקפורט22
310-124מונאקו 23
33-14נאפולי24
39-54באיירן מינכן25
313-54אוניון סט. ז'ילואז26
315-54גלאטסראיי27
17-44יובנטוס28
110-64מארסיי29
014-64ארסנל30
013-54ניוקאסל31
013-44קייראט 32
021-24בודו גלימט33
020-14קרבאח34

על אדמת גרמניה: גל לוי ישפוט בצ'מפיונס לנוער

השופט הישראלי ינהל את ההתמודדות כחלק מהמחזור החמישי בליגת האלופות לנוער בין איינטרכט פרנקפורט לאטאלנטה. דניאל בן חור ועבדאללה עאזם הקוונים

|
גל לוי (רדאד ג'בארה)
גל לוי (רדאד ג'בארה)

פגרת הנבחרות תמה וחזרנו לליגות הרגילות שלנו, ובין היתר זה אומר גם למפעלים באירופה. בזמן שיש לנו לא מעט ליגיונרים שמביאים לנו כבוד ומשחקים בחו”ל, גם לשופטים יש הזדמנות לייצג אותנו ולנהל משחקים כאלו ואחרים.

אחד שכזה הוא גל לוי, ששובץ לנהל את המשחק בליגת האלופות לנוער בין איינטרכט פרנקפורט לאטאלנטה. המשחק הזה יקרה על אדמת גרמניה, והוא יקרה כחלק משלב הליגה של ליגת האלופות לנוער, ובעצם כחלק מהמחזור החמישי של שלב הליגה.

למשחק יחד עם גל לוי שובצו שני קווים, האחד הוא דניאל בן חור והשני הוא עבדאללה עאזם, ויחד עם השלושה יהיה גם שופט רביעי והוא פליקס פריגן. בכל מקרה, המשחק בין הגרמנים לאיטלקים ישוחק ביום רביעי, ב-26 בנובמבר, בשעה 17:00 שעון ישראל.

