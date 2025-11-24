תלמידות ביה"ס הגיעו ליום חשיפה לכדורגל נשים

כ-400 תלמידות נרגשות מכיתות ז' ו-ח', מ-36 בתי ספר מכל רחבי הארץ, מהצפון ועד הדרום, הגיעו הבוקר (שני) לבית הנבחרות בשפיים ליום חשיפה מיוחד לכדורגל נשים. האירוע הענק הוא פרי שיתוף פעולה ראשון מסוגו בין ההתאחדות לכדורגל בישראל והתאחדות הספורט לבתי הספר.

מטרת המיזם המשותף להתאחדות לכדורגל ולהתאחדות בתי הספר, היא יצירת תשתית מקצועית ארוכת טווח לטובת הצמחת הדור הבא של שחקניות הכדורגל המקצועני בישראל ולהעניק לנערות צעירות את הבמה, הכלים והאופק להתפתח בענף.

במהלך היום, התלמידות עברו תחנות מקצועיות, אימוני טכניקה ומשחקונים, הכל תחת עיניהם הבוחנות של אנשי מקצוע ומאמנים. החיבור החדש בין התאחדות הספורט לבתי הספר, האמונה על הספורט העממי והתחרותי במוסדות החינוך, לבין ההתאחדות לכדורגל, נועד להגדיל את כמות שחקניות הכדורגל בישראל.

במסגרת שיתוף הפעולה, יושם דגש על איתור כישרונות כבר בגילאי חטיבת הביניים, יצירת מסגרות המשך והגדלת החשיפה של הענף בקרב תלמידות, במטרה להפוך את הכדורגל לספורט נגיש ומועדף גם עבור נערות. יום החשיפה הוא רק הסנונית הראשונה בתוכנית רחבה, שמטרתה לשנות את מפת כדורגל הנשים בישראל ולהבטיח שכל תלמידה שחולמת להיות שחקנית כדורגל תדע שיש לה מסגרת להתפתח בה.

יום חשיפה לכדורגל נשים (ההתאחדות לכדורגל)

המשנה למנכ"ל ההתאחדות לכדורגל, רונן מושקוביץ: “התכנסו כאן קבוצות מבתי ספר בכל הארץ במסגרת שיתוף פעולה חשוב ופורץ דרך בין התאחדות הספורט לבתי ספר וההתאחדות לכדורגל בישראל. מגרש הדשא הוא מקום שמציע לכולנו הרבה יותר מאשר אפשרות רק לשחק. בכדורגל יש המון תפקידים, אבל מול עיניי ראיתי היום המון חלוצות, נערות צעירות שמתעקשות לפרוץ קדימה, להפיל חומות עבר ולהבקיע דרך חדשה”.

מנכ"לית כדורגל הנשים, אורית רז: “הפרויקט היום בבית הנבחרות הוא חזון שהתממש. הבאנו לכאן ילדות מבתי ספר שמשחקות כדורגל של חמש על חמש, ענף שלא היה קיים עד היום. זה התפקיד שלנו ואחד הדברים המשמעותיים ביותר עד היום בהיבט של פיתוח כדורגל הנשים. החיבור שלנו עם ארגון בתי הספר הוא הכי טבעי, כיוון שהם הגוף שאחראי ונמצא בכל בתי הספר במדינה ואנחנו מביאים את התחום המקצועי, החזון שלנו ושלהם הוא משותף. אני מאמינה שתוך 3-4 שנים נוכל להכפיל את כמות השחקניות הרשומות בהתאחדות לכדורגל”.

סגן יו"ר ההתאחדות ואחראי כדורגל נשים, שמעון מימון: “הקמנו היום מחדש את ליגת בתי הספר שנסגרה בשנת 2009. בינתיים נרשמו כבר 42 בתי ספר מכל רחבי המדינה. המשך הפרויקט כולל חיבור של השחקניות ובתי הספר לקבוצות הליגה השונות בהתאם לאזור הגאוגרפי. בינתיים מדובר על גילאי חטיבה, אבל בשנה הבאה אנחנו מתכננים לעשות את הפרויקט גם לכיתות ד'-ו'.

שמעון מימון ואורית רז (ההתאחדות לכדורגל)

“הפרויקט הזה הוא חלק משלל פרויקטים שאנחנו עושים בשנתיים האחרונות, ובין היתר הקמנו מרכז מצוינות בדימונה לפני מספר שבועות אליו הגיעו כ-400 בנות. נפתחו מרכזים בצפון, בדרום ובמרכז, בנוסף יש לנו את ליגת החופים לבנות, ליגת כפרי הנוער ובהמשך תקום גם ליגת אולמות. השנה הקרובה תהיה ענפה מאוד עבור כדורגל הנשים בישראל. המטרה המרכזית היא להגדיל את כמות השחקניות, התשתיות והפעילויות בכדורגל הנשים”.

זיו ישראלי, מנכ”ל התאחדות הספורט לבתי הספר: “המטרה המרכזית היא לתת חשיפה לתלמידות בתי הספר בישראל לענף הכדורגל. אנחנו רוצים לקלוט כמה שיותר תלמידות ולפתוח כמה שיותר מועדוני ספורט בית-ספריים על מנת שהאגודות ברשויות המקומיות יצליחו למשוך אליהן את הספורטאיות הטובות ביותר. נמצאים כאן היום גם מאמני נבחרות ישראל על מנת לסמן את הבנות שיש להן פוטנציאל להיות באגודה קולטת ולחבר אותן ישר אחרי האירוע לאותה האגודה”.