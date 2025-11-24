"התפרעות האוהדים - חציית קו שאין לה מקום"

בישיבת ההנהלה הלילית של מכבי תל אביב התפתחה דרמה חסרת תקדים: לפי גורמים במועדון, כ-25 דקות לאחר תחילתה הגיעו אוהדים למקום, פרצו אל מתחם המשרדים, התפרעו ושברו את דלת הכניסה, כאשר שלושת המאבטחים במקום לא הצליחו לעכב אותם.

המשטרה הוזעקה, אך למרות בקשת השוטרים להגיש תלונה רשמית, בעלי מכבי החליטו שלא לעשות זאת כדי שלא להחריף עוד יותר את המתיחות סביב גל המחאה. בהמשך לפרסום ב-ONE, מנכ"ל מכבי תל אביב, אבי בן טל, התייחס להתפרעות האוהדים אמש בסמוך לישיבה.

אבי בן טל אמר: “אמש לאחר המשחק מול הפועל חולון התקיימה במשרדי המועדון ישיבה. למקום ניסו לפרוץ אוהדים מארגון הגייט. בשל התפרעות האוהדים היה צורך בהזמנת אבטחה וכאשר זו לא הצליחה להשתלט על האירוע, הוזמנה משטרה. אותם אוהדים נקטו בפעולות אלימות שגם גרמו נזקים במקום”.

אבי בן טל (רדאד ג'בארה)

“מועדון הכדורסל מכבי תל אביב מצהיר בזאת שמדובר בחציית קו שאין לה מקום. הבעת דעה? כן. דרישה לשיפור המצב? לגיטימי. אלימות מכל סוג שהוא? חד משמעית לא”, הוסיף.