החיים החדשים של אקס בארסה מארק גויו בצ'לסי

הקריירה שעברה תהפוכות, הביקורת הפומבית ממארסקה אותה ידע לתקן והכושר בו הוא מגיע למפגש עם הקטלונים: על הדרך החדשה של הכישרון הספרדי בלונדון

הקריירה של מארק גויו מאז שעזב את ברצלונה עברה תהפוכות רבות. הקשר עזב תחילה בקיץ בהשאלה לסנדרלנד במטרה לצבור ניסיון בפרמייר ליג, אך צ’לסי החזירה אותו לפני סגירת חלון ההעברות בעקבות פציעתו של ליאם דלפ ועזיבתו של ניקולס ג’קסון לבאיירן מינכן. למרות שצבר רק 312 דקות עד כה העונה, מעמדו בתוכניות של אנצו מארסקה הולך וגדל.

בשבת, במשחק בין צ’לסי לברנלי, שיחק גויו בן ה-19 במשך 14 דקות. במהלך הזמן הקצר הזה יצר מהלך של כוח ומהירות לפני שהעניק מסירה לאנצו פרננדס, שכבש את ה־0:2 שסגר את התוצאה והעלה את צ’לסי למקום השני בליגה האנגלית.

למרות שטרם הבקיע שער בפרמייר ליג, גויו כבר כבש העונה: שער אחד בליגת האלופות מול אייאקס ועוד אחד בגביע הליגה במדי סנדרלנד, שם שיחק שלושה משחקים בלבד לפני שחזר לבלוז.

שיחה ששינתה את הכיוון

בשנה שעברה כבש גויו שישה שערים במדי צ’לסי במסגרת הקונפרנס ליג, תואר שהאנגלים זכו בו, אך בהדרגה נעלם מתכניותיו של מארסקה. "דיברתי עם מארק לפני שבועיים. אמרתי לו שלא אהבתי איך הוא מתאמן ושהוא חייב להשתנות. הוא לא התאמן טוב באף היבט", חשף המאמן האיטלקי, שאישר כי מאז השיחה גויו שינה לחלוטין את שגרת האימונים שלו: "מאז שדיברנו, הוא נמצא ברמה הגבוהה ביותר. ברור שהוא מוכן להיות שחקן הרכב".

גם באנגליה מתלהבים מהגרסה החדשה של גויו, שמתחרה עם ז’ואאו פדרו ועם דלפ, שכבר חזר מהפציעה, על חולצת החלוץ הפותח. "הוא יוצא מן הכלל. הוא מפגין סבלנות, קבלת החלטות... מגיע לו הרבה קרדיט על זה, כי הוא הראה בגרות, קבלת החלטות נכונה, תזמון וקצב. אוהדי צ’לסי צריכים להיות מאוד נרגשים, יש לנו חלוץ צעיר מצוין", שיבח ג’ו קול בשידור לאחר המשחק.

לגויו, בוגר לה מאסיה, מצפה משחק מרגש במיוחד ביום שלישי, מפגש מול האקסית ברצלונה בליגת האלופות. גויו הספיק לשחק רק שבעה משחקים במדי הקבוצה הבוגרת, אך כבש שני שערים תחת צ’אבי והספיק לעורר תקוות גדולות בקרב אוהדי הקבוצה.

ואולם, ההתרגשות התפוגגה מהר כשהחלוץ בחר לצאת לדרך חדשה מחוץ לקאמפ נואו, על אף ניסיונותיו של דקו להחתימו על חוזה חדש. "צ’לסי שילמה את סעיף השחרור והוא עזב. היה לו חוזה ישן עם סעיף יציאה של שישה מיליון אירו. הוצע לו חוזה חשוב ופרויקט משמעותי, אבל הוא בחר בדרך אחרת", הסביר בזמנו המנהל הספורטיבי של ברצלונה.

/* LAST / NEXT ROUNDs */