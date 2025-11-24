יום שני, 24.11.2025 שעה 15:11
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
121-114אינטר3
103-104מנצ'סטר סיטי4
95-144פאריס סן-ז'רמן5
92-104ניוקאסל6
92-84ריאל מדריד7
94-94ליברפול8
96-84גלאטסראיי9
82-74טוטנהאם10
77-124ברצלונה11
76-94צ'לסי12
75-84ספורטינג ליסבון13
711-134בורוסיה דורטמונד14
77-84קרבאח אגדם15
75-34אטאלנטה16
69-104אתלטיקו מדריד17
57-94פ.ס.וו. איינדהובן18
56-44מונאקו19
55-24פאפוס20
510-64באייר לברקוזן21
410-84קלאב ברוז'22
411-74איינטרכט פרנקפורט23
49-44נאפולי24
35-64מארסיי25
38-74יובנטוס26
39-44אתלטיק בילבאו27
312-44אוניון סט. ז'ילואז28
28-54בודה גלימט29
28-24סלביה פראג30
29-24אולימפיאקוס31
16-24ויאריאל32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
111-24קייראט34
08-24בנפיקה ליסבון35
014-14אייאקס36

דיווח: עופרי ארד בדרך להיפרד מקייראט בחורף

בקזחסטן טוענים שהישראלי שכבש בסן סירו מול אינטר ומסיים חוזה עשוי להפוך לשחקן חופשי בחלון ההעברות הקרוב, כאשר במועדון כבר מחפשים לו מחליף

|
עופרי ארד (IMAGO)
עופרי ארד (IMAGO)

אחד מהליגיונרים הבולטים של ישראל עשוי להיות בדרכו ליעד חדש: בקזחסטן מדווחים היום (שני) כי עופרי ארד מתקרב לסיום דרכו בקייראט. הקשר, שעומד לעבור ניתוח בתקופה הקרובה, ככל הנראה לא יאריך את חוזהו ויהפוך לשחקן חופשי עם פתיחת חלון ההעברות של החורף.

עוד לפני שערו מול אינטר בליגת האלופות (בהפסד 2:1), ארד כבר הבהיר כי בכוונתו לעבור ניתוח, מה שאמור להשבית אותו עד תום השנה ולהוציא אותו מכלל משחקי הקבוצה במפעל האירופי. על פי הדיווח בתקשורת המקומית, ייתכן שהמשחקים האחרונים שלו היו גם הופעותיו האחרונות בכלל במדי המועדון הקזחי.

החוזה של ארד מסתיים בסוף דצמבר, ולפי הדיווח, גם השחקן וגם קייראט אינם מתכוונים להמשיך את ההתקשרות. במועדון כבר החלו לבדוק שמות אפשריים שיחליפו אותו לקראת התקופה שלאחר עזיבתו.

ארד, שגדל במכבי חיפה, עבר לקייראט בפברואר 2023 ושיחק במדיה בשלוש העונות האחרונות, כאשר רשם 91 הופעות וארבעה שערים במדי הקבוצה. בתקופה הזו היה חלק משמעותי בזכייה בשתי אליפויות והיה שותף להעפלתה ההיסטורית של הקבוצה לליגת האלופות.

