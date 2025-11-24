דיווח: עופרי ארד בדרך להיפרד מקייראט בחורף

אחד מהליגיונרים הבולטים של ישראל עשוי להיות בדרכו ליעד חדש: בקזחסטן מדווחים היום (שני) כי עופרי ארד מתקרב לסיום דרכו בקייראט. הקשר, שעומד לעבור ניתוח בתקופה הקרובה, ככל הנראה לא יאריך את חוזהו ויהפוך לשחקן חופשי עם פתיחת חלון ההעברות של החורף.

עוד לפני שערו מול אינטר בליגת האלופות (בהפסד 2:1), ארד כבר הבהיר כי בכוונתו לעבור ניתוח, מה שאמור להשבית אותו עד תום השנה ולהוציא אותו מכלל משחקי הקבוצה במפעל האירופי. על פי הדיווח בתקשורת המקומית, ייתכן שהמשחקים האחרונים שלו היו גם הופעותיו האחרונות בכלל במדי המועדון הקזחי.

החוזה של ארד מסתיים בסוף דצמבר, ולפי הדיווח, גם השחקן וגם קייראט אינם מתכוונים להמשיך את ההתקשרות. במועדון כבר החלו לבדוק שמות אפשריים שיחליפו אותו לקראת התקופה שלאחר עזיבתו.

ארד, שגדל במכבי חיפה, עבר לקייראט בפברואר 2023 ושיחק במדיה בשלוש העונות האחרונות, כאשר רשם 91 הופעות וארבעה שערים במדי הקבוצה. בתקופה הזו היה חלק משמעותי בזכייה בשתי אליפויות והיה שותף להעפלתה ההיסטורית של הקבוצה לליגת האלופות.