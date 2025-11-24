יום שני, 24.11.2025 שעה 15:03
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

ג'ורדן בון שוחרר מגליל עליון לאחר חודש בלבד

הגארד שהתחיל את העונה בהפועל חולון והגיע לקבוצה הצפונית בחוזה זמני לחודש, עזב את את המועדון לאחר שלא הצליח להרשים. מחליף חדש-ישן סיכם בקבוצה

|
שחקני הפועל גליל עליון (רועי כפיר)
שחקני הפועל גליל עליון (רועי כפיר)

ג'ורדן בון, שהגיע להפועל גליל עליון רק לפני חודש מהפועל חולון, שוחרר היום מהקבוצה לאחר שלא הצליח להרשים במדי הצפוניים ובמועדון מחפשים שחקן שיחליפו.

הגארד (28, 1.91) העמיד בשלושת המשחקים ששיחק ממוצעים של 5.7 נקודות, 2.7 אסיסטים ו-3 ריבאונדים, ב-20.7 דקות משחק. כזכור, במדי חולון, איתה החל את העונה, הוא לא שיחק כלל במסגרת הליגה. 

המועדון פרסם: “לאחר כחודש ניסיון במועדון, הצדדים הגיעו להבנה משותפת ולסיים את ההתקשרות. ג’ורדן הגיע לגליל בגישה מקצוענית, ברצון אמיתי להשתלב ובאנרגיות חיוביות שהרגישו בכל אימון ובכל יום במועדון.

גוני יזרעאלי (לילך וויס-רוזנברג)גוני יזרעאלי (לילך וויס-רוזנברג)

“אנו מעריכים מאוד את המחויבות, המאמצים והאופי שהביא איתו בתקופה הקצרה כאן. אנו רוצים להודות לג’ורדן על הדרך המשותפת, גם אם קצרה, ולאחל לו הצלחה רבה בהמשך דרכו על המגרש ומחוצה לו”.

במקביל, די ג'יי קנדי חזר לקדנציה רביעית בקבוצה. הגארד האמריקאי הוותיק (36, 1.98) הצטרף באפריל האחרון לקבוצה, עד לסיום עונת 24/25 והעמיד ממוצעים של 13.5 נקודות, אסיסט אחד ו-1.5 ריבאונד. 

די גדי ג'יי קנדי. כבר שיחק במדי הצפוניים (חגי מיכאלי)

לפני כן, שיחק הגארד בגליל עליון בעונות 21/22 ו-23/24 עם ממוצעים של 12.9 ו-12.2 נקודות ו-1.5 ו-3.6 אסיסטים בהתאמה, בעברו שיחק גם בהפועל חולון.

