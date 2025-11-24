יום שני, 24.11.2025 שעה 15:12
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3212-2813ריאל מדריד1
3115-3613ברצלונה2
2911-2613ויאריאל3
2811-2513אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
1815-1512אספניול6
1715-1213חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1619-1812סביליה9
1618-1713ריאל סוסיאדד10
1616-1513אלצ'ה11
1618-1613סלטה ויגו12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1512-1113אלאבס14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
920-713אוביידו20

פדרי ייעדר מול צ'לסי, רשפורד ודה יונג חוזרים

הקשר הספרדי עדיין לא חזר להתאמן עם ברצלונה ויפספס גם את המשחק בלונדון מחר ב-22:00. החלוץ התאושש מהמחלה, ההולנדי ישוב להרכב אחרי שהיה מושעה

|
פדרי ולאמין ימאל (IMAGO)
פדרי ולאמין ימאל (IMAGO)

ברצלונה תצטרך להסתדר ללא פדרי גם במשחק מחר (שלישי, 22:00) מול צ’לסי בליגת האלופות, כך הוכרע סופית בצהריים. הקשר הספרדי, שנפצע בשריר הירך האחורי בסיום אוקטובר במהלך הקלאסיקו בסנטיאגו ברנבאו, אמנם מתקדם היטב בתהליך השיקום, אך עדיין לא שב להתאמן עם הקבוצה וימשיך להיעדר.

מנגד, האנזי פליק קיבל בחזרה שני שחקני מפתח: מרקוס רשפורד ופרנקי דה יונג. החלוץ האנגלי שנעדר מהניצחון על אתלטיק בילבאו עקב מחלה, חזר לכשירות מלאה כבר אתמול והציג חדות באימון.

גם דה יונג השלים אימון מלא לאחר שסיים לרצות עונש הרחקה בליגה, והוא צפוי לתפוס תפקיד מרכזי במרכז השדה מול צ'לסי. בנוסף, אלחנדרו באלדה, שהוחלף מול בילבאו, כשיר לחלוטין.

פרנקי דה יונג (IMAGO)פרנקי דה יונג (IMAGO)

פליק שמר על שגרת העבודה החדשה של העונה: אימון בוקר בברצלונה, ארוחה במתחם האימונים וטיסה אחר הצהריים ללונדון. מסיבת העיתונאים תיערך כבר באצטדיון סטמפורד ברידג', שם יתייצבו המאמן וראפיניה, שחזר אף הוא לסגל, הערב כדי להתייחס להכנות.

האנזי פליק: "זה היה משחק מיוחד עבורנו"

בארסה מגיעה ללונדון עם ביטחון מחודש אחרי רצף תוצאות חיוביות, שחקנים שחוזרים אחרי פציעות וכמובן החזרה לקאמפ נואו. במועדון יודעים שמצפה להם יריבה עיקשת ושהמשחק מול צ’לסי הוא מבחן לקראת המשך העונה.

