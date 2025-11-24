פדרי ייעדר מול צ'לסי, רשפורד ודה יונג חוזרים

ברצלונה תצטרך להסתדר ללא פדרי גם במשחק מחר (שלישי, 22:00) מול צ’לסי בליגת האלופות, כך הוכרע סופית בצהריים. הקשר הספרדי, שנפצע בשריר הירך האחורי בסיום אוקטובר במהלך הקלאסיקו בסנטיאגו ברנבאו, אמנם מתקדם היטב בתהליך השיקום, אך עדיין לא שב להתאמן עם הקבוצה וימשיך להיעדר.

מנגד, האנזי פליק קיבל בחזרה שני שחקני מפתח: מרקוס רשפורד ופרנקי דה יונג. החלוץ האנגלי שנעדר מהניצחון על אתלטיק בילבאו עקב מחלה, חזר לכשירות מלאה כבר אתמול והציג חדות באימון.

גם דה יונג השלים אימון מלא לאחר שסיים לרצות עונש הרחקה בליגה, והוא צפוי לתפוס תפקיד מרכזי במרכז השדה מול צ'לסי. בנוסף, אלחנדרו באלדה, שהוחלף מול בילבאו, כשיר לחלוטין.

פרנקי דה יונג (IMAGO)

פליק שמר על שגרת העבודה החדשה של העונה: אימון בוקר בברצלונה, ארוחה במתחם האימונים וטיסה אחר הצהריים ללונדון. מסיבת העיתונאים תיערך כבר באצטדיון סטמפורד ברידג', שם יתייצבו המאמן וראפיניה, שחזר אף הוא לסגל, הערב כדי להתייחס להכנות.

האנזי פליק: "זה היה משחק מיוחד עבורנו"

בארסה מגיעה ללונדון עם ביטחון מחודש אחרי רצף תוצאות חיוביות, שחקנים שחוזרים אחרי פציעות וכמובן החזרה לקאמפ נואו. במועדון יודעים שמצפה להם יריבה עיקשת ושהמשחק מול צ’לסי הוא מבחן לקראת המשך העונה.