"ההנהלה בחוסר אונים, תראו עוד צעדים בקרוב"

המחאה של חלק מאוהדי מכבי תל אביב נגד ההנהלה החריפה לאחרונה, כולל שלטים במשחק האחרון מול הפועל חולון שעם סיומו נערכה ישיבת הנהלה לילית, ובמועדון טוענים כי במהלכה הגיעו אוהדים למקום, התפרעו, ושברו את דלת המשרדים. בארגון ה’גייט’ של הקהל הצהוב מכחישים. אחד האוהדים ממטה המאבק “נשארים במפה”, ליאור, עלה לתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ כדי לדבר על הנושא.

לא היית אתמול במחאה?

”גם אני וגם שאר חברי המטה לא היינו באירועים האלו”.

למה אין איחוד בין כל המאבקים?

”בסופו של דבר האינטרסים של כולנו משותפים, אבל ההתקפלות של ה’גייט’ בנושא המנויים גרמה לנו להתפצל, אנחנו שמחים שהם התעוררו, אבל הם מכוונים את החצים רק לאדם אחד שזה פדרמן”.

מחאת אוהדי מכבי תל אביב נגד דני פדרמן (רועי כפיר)

מה המאבק שלכם?

”אנחנו זיהינו פגיעה באתוס המכביסטי שגדלנו עליו. אתמול הסתכלתי ברחבי ההיכל וראיתי שיש דור חדש של אוהדים שלא מזהה את האתוס המכביסטי, מקבוצה שמתמקדת במקצועיות לקבוצה שמקדשת בינוניות. פעם זכינו בתארים באירופה ועכשיו אין את זה, אנחנו רוצים שמכבי תחזור לשם. הדרך לכך היא שמכבי תחליף את ההנהלה”.

מה אתם עושים בנושא? אחרי שהנפתם את השלטים היה לכם שיח עם ההנהלה?

”אלינו אף אחד לא ניגש, אבל ראינו גורמים מסוימים ממחלקות שונות של מכבי שצילמו את המאבק שלנו, אתמול העלנו את המדרגה במאבק שלנו חוץ ממה שעשינו עד היום. הנוכחות שלנו מורגשת, והיא צומחת בקצב מאוד מהיר”.

אוהדי מכבי תל אביב עם שלטים נגד ההנהלה (רועי כפיר)

כמה כואב לך לראות את המצב הנוכחי?

”אני 27 שנים מנוי, גדלתי על אותו אתוס מכביסטי שתיארתי בהתחלה. גדלתי על כל השושלות וראיתי הכל מהכל, טסתי לפיינל פורים בכל מקום. פשוט כואב לי וחורה לי לראות לאן אנחנו מתדרדרים. כואב לי שרובנו מזהים סוג של חוסר אונים או חוסר רצון של ההנהלה לעצור את המפולת הזאת. בגלל שזה תהליך שנמשך לא מעט זמן, אנחנו רוצים לשים לזה סוף ולהחזיר את מכבי לגדולתה”.

מה הצעדים הבאים שאתם מתכוונים לעשות?

”יש לנו צעדים שמתבשלים, ועוד כמה דברים שתראו בקרוב”.

כמה אוהדים אתם במאבק הזה?

”אנחנו כמה מאות שחברים במטה. בעיני רוחנו אנחנו מסתכלים על האוהדים לא רק בהיכל אלא גם בכל הארץ, אנחנו מייצגים לא רק את אלה שעוקבים אחרינו אלא את כולם”.