יום שני, 24.11.2025 שעה 17:02
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"ההנהלה בחוסר אונים, תראו עוד צעדים בקרוב"

אוהד מכבי ת"א ממטה "נשארים במפה" על המחאה נגד הנהלת המועדון ב"שיחת היום": "יש פגיעה באתוס המכביסטי, רוצים לשים לזה סוף". וגם: הפיצול במאבק

|
מחאת אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)
מחאת אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)

המחאה של חלק מאוהדי מכבי תל אביב נגד ההנהלה החריפה לאחרונה, כולל שלטים במשחק האחרון מול הפועל חולון שעם סיומו נערכה ישיבת הנהלה לילית, ובמועדון טוענים כי במהלכה הגיעו אוהדים למקום, התפרעו, ושברו את דלת המשרדים. בארגון ה’גייט’ של הקהל הצהוב מכחישים. אחד האוהדים ממטה המאבק “נשארים במפה”, ליאור, עלה לתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ כדי לדבר על הנושא.

לא היית אתמול במחאה?
”גם אני וגם שאר חברי המטה לא היינו באירועים האלו”.

למה אין איחוד בין כל המאבקים?
”בסופו של דבר האינטרסים של כולנו משותפים, אבל ההתקפלות של ה’גייט’ בנושא המנויים גרמה לנו להתפצל, אנחנו שמחים שהם התעוררו, אבל הם מכוונים את החצים רק לאדם אחד שזה פדרמן”.

מחאת אוהדי מכבי תל אביב נגד דני פדרמן (רועי כפיר)מחאת אוהדי מכבי תל אביב נגד דני פדרמן (רועי כפיר)

מה המאבק שלכם?
”אנחנו זיהינו פגיעה באתוס המכביסטי שגדלנו עליו. אתמול הסתכלתי ברחבי ההיכל וראיתי שיש דור חדש של אוהדים שלא מזהה את האתוס המכביסטי, מקבוצה שמתמקדת במקצועיות לקבוצה שמקדשת בינוניות. פעם זכינו בתארים באירופה ועכשיו אין את זה, אנחנו רוצים שמכבי תחזור לשם. הדרך לכך היא שמכבי תחליף את ההנהלה”.

מה אתם עושים בנושא? אחרי שהנפתם את השלטים היה לכם שיח עם ההנהלה?
”אלינו אף אחד לא ניגש, אבל ראינו גורמים מסוימים ממחלקות שונות של מכבי שצילמו את המאבק שלנו, אתמול העלנו את המדרגה במאבק שלנו חוץ ממה שעשינו עד היום. הנוכחות שלנו מורגשת, והיא צומחת בקצב מאוד מהיר”.

אוהדי מכבי תל אביב עם שלטים נגד ההנהלה (רועי כפיר)אוהדי מכבי תל אביב עם שלטים נגד ההנהלה (רועי כפיר)

כמה כואב לך לראות את המצב הנוכחי?
”אני 27 שנים מנוי, גדלתי על אותו אתוס מכביסטי שתיארתי בהתחלה. גדלתי על כל השושלות וראיתי הכל מהכל, טסתי לפיינל פורים בכל מקום. פשוט כואב לי וחורה לי לראות לאן אנחנו מתדרדרים. כואב לי שרובנו מזהים סוג של חוסר אונים או חוסר רצון של ההנהלה לעצור את המפולת הזאת. בגלל שזה תהליך שנמשך לא מעט זמן, אנחנו רוצים לשים לזה סוף ולהחזיר את מכבי לגדולתה”.

מה הצעדים הבאים שאתם מתכוונים לעשות?
”יש לנו צעדים שמתבשלים, ועוד כמה דברים שתראו בקרוב”.

https://omny.fm/shows/onesport/24-11/embed?style=cover

כמה אוהדים אתם במאבק הזה?
”אנחנו כמה מאות שחברים במטה. בעיני רוחנו אנחנו מסתכלים על האוהדים לא רק בהיכל אלא גם בכל הארץ, אנחנו מייצגים לא רק את אלה שעוקבים אחרינו אלא את כולם”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */