במכבי ת"א החליטו בישיבה: בינתיים קטש ממשיך

המחאה החריפה שחוותה מכבי תל אביב אתמול מול הפועל חולון הייתה אירוע חסר תקדים במועדון. שלטים נגד ההנהלה ונגד דני פדרמן סימנו את תחילת הערב, אך מה שהתרחש לאחר מכן חצה גבולות שלא נראו בעבר. לאחר המשחק נערכה ישיבת הנהלה לילית, ובמועדון טוענים כי במהלכה הגיעו אוהדים למקום, התפרעו, ושברו את דלת המשרדים. בארגון ה’גייט’ של האוהדים מכחישים.

במכבי תל אביב טוענים כי האוהדים השתוללו, גרמו נזק, ואף היה צורך להזעיק משטרה למקום. האירוע לא הסתיים בשקט, והאוהדים אף פרצו למשרדי המועדון. במכבי מדגישים כי התנהגות האוהדים הייתה בלתי הולמת ואלימה, מה שהוביל למהומת ענק סביב המועדון.

בתוך כך, סוגיית עתידו של עודד קטש עלתה מחדש. נכון לעכשיו, לאחר שיחות עם גורמים סביב מכבי תל אביב, המאמן נשאר בתפקידו ולא יפוטר בשלב זה. עם זאת, הכול מוגדר כזמני, והמעמד שלו מעורער.

מחאת אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)

אוהדי מכבי תל אביב מוחאים נגד ההנהלה (רועי כפיר)

במכבי מבינים כי כישלון נוסף עלול לשנות את התמונה: הפסד במילאנו ביום רביעי, במיוחד אם הקבוצה תיראה כפי שנראתה במשחק האחרון ביורוליג, בו הציגה יכולת חלשה מאוד, עשוי להביא לפרידה מקטש. ההחלטה הנוכחית היא להמשיך איתו, כשהבנה קיימת במערכת כי היו טעויות שנעשו על ידו, לצד טעויות אחרות שנעשו בתוך המועדון עצמו.