יום שני, 24.11.2025 שעה 23:44
יום שני, 24/11/2025, 22:00אצטדיון אולד טראפורדליגה אנגלית - מחזור 12
אברטון
דקה 83
0 1
שופט: טוני הרינגטון
מנצ'סטר יונייטד
ליגה אנגלית 25-26
296-2412ארסנל1
2311-2312צ'לסי2
2210-2412מנצ'סטר סיטי3
2111-1512אסטון וילה4
209-1612קריסטל פאלאס5
1916-1912ברייטון6
1911-1412סנדרלנד7
1920-1912בורנמות'8
1814-2012טוטנהאם9
1818-1911מנצ'סטר יונייטד10
1820-1812ליברפול11
1619-1812ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1515-1312ניוקאסל14
1416-1312פולהאם15
1220-1312נוטינגהאם פורסט16
1125-1512ווסטהאם17
1122-1112לידס18
1024-1412ברנלי19
227-712וולבס20
מערכת ONE | 24/11/2025 22:00
הרכבים וציונים
 
 
בארי וברונו פרנדדש במאבק על הכדור (IMAGO)
בארי וברונו פרנדדש במאבק על הכדור (IMAGO)

המשחק שחותם את המחזור ה-12 בליגה האנגלית נערך בשעה זו, כאשר מנצ’סטר יונייטד פוגשת את אברטון באולד טראפורד. השדים האדומים ראו את ליברפול מתרסקת ויכולים לפתוח ממנה פער ולטפס בטבלה, אך נפילה והפסד מול הטופיז תביא לכך שהקבוצה הכחולה מליברפול תשתווה לחבורה של רובן אמורים במספר הנקודות.

התחושה באוויר היא כי יונייטד מצליחה אט אט לצאת מהמשבר של תחילת העונה, עם רצף תוצאות לא רע שכלל 2:2 עם טוטנהאם במחזור האחרון, 2:2 עם נוטינגהאם פורסט שלפניו הגיעו שני ניצחונות – 2:4 על ברייטו ו-1:2 חשוב ודרמטי על ליברפול. אותה ליברפול שכאמור, יכולה הערב (שני) להתרחק מהמועדון ממנצ’סטר שמצפה להמשיך במומנטום החיובי.

בצד השני, גם קבוצת החוץ מחפשת יציבות לאור פתיחה מדשדשת. למרות 0:2 על פולהאם לפני פגרת הנבחרות, דייויד מויס וחניכיו הפסידו כבר ארבע פעמים העונה לצד עוד שלוש תוצאות תיקו. עם 15 נקודות טרם שריקת הפתיחה, אברטון יודעת שניצחון לא ירק ישווה אותה ליונייטד כאמור, אלא גם ליריבה העירונית הגדולה של ארנה סלוט.

למנצ'סטר יונייטד מאזן היסטורי טוב מול אברטון והיא ניצחה ב-96 מתוך 215 המשחקים שנערכו בין שתי הקבוצות, לעומת 71 ניצחונות של אברטון. השדים האדומים נותרו בלתי מנוצחים בשבעת המפגשים האחרונים נגד הטופיז בכל המסגרות, כאשר ההפסד הקודם שלהם לכחולים היה 1:0 במסגרת הליגה ב-2022.

מחצית שניה
  • '71
  • החמצה
  • מייסון מאונט העביר כדור רוחב נהדר לברונו, שהמשיך להחמיץ ופספס את המסגרת ממצב קורץ מתוך הרחבה
אמאד דיאלו ודיוסברי-הול (IMAGO)אמאד דיאלו ודיוסברי-הול (IMAGO)
  • '63
  • החמצה
  • מייסון מאונט ניסה לסובב את הכדור לפינה הרחוקה, אך הבעיטה שלו פספסה במעט את המסגרת
  • '58
  • חילוף
  • בחילוף השני, פטריק דורגו פינה את מקומו לדיוגו דאלוט
  • '58
  • חילוף
  • אמורים ביצע חילוף כפול, תחילה קובי מאיינו עלה למגרש במקומו של קאסמירו המוצהב
רובן אמורים מחלק הוראות (IMAGO)רובן אמורים מחלק הוראות (IMAGO)
  • '49
  • כרטיס צהוב
  • הכרטיס הצהוב נשלף לעברו של קאסמירו לאחר שתיקל את ג'ק גריליש במרכז המגרש
  • '46
  • חילוף
  • עם העלייה למחצית השנייה, רובן אמורים ביצע חילוף כשהעלה למגרש את מייסון מאונט על חשבונו של נוסאייר מזראווי
מחצית ראשונה
  • '45+1
  • כרטיס צהוב
  • הכרטיס הצהוב הראשון בהתמודדות נשלף לעברו של בראיין אמבואמו, לאחר שמשך בחולצתו של ג'יימס גארנר ומנע ממנו להוציא מתפרצת
ברונו פרננדש מאוכזב (IMAGO)ברונו פרננדש מאוכזב (IMAGO)
  • '45
  • החמצה
  • ברונו פרננדש ניסה את כוחו עם בעיטה עוצמתית ומדויקת מחוץ לרחבה, אך פיקפורד עצר נהדר לקרן
  • '41
  • החמצה
  • אמאד דיאלו הגיע להזדמנות טובה, לאחר שחדר אל תוך הרחבה, שחקן הכנף איים על שערו של ג'ורדן פיקפורד, אך הוא פספס את המסגרת
בראיין אמבואמו וברונו פרננדש מאוכזבים (IMAGO)בראיין אמבואמו וברונו פרננדש מאוכזבים (IMAGO)
דיוסברי-הול וג'ק גריליש שמחים (IMAGO)דיוסברי-הול וג'ק גריליש שמחים (IMAGO)
שחקני אברטון חוגגים עם דיוסברי-הול (IMAGO)שחקני אברטון חוגגים עם דיוסברי-הול (IMAGO)
דיוסברי-הול בועט (IMAGO)דיוסברי-הול בועט (IMAGO)
דיוסברי-הול ברגע הבעיטה (IMAGO)דיוסברי-הול ברגע הבעיטה (IMAGO)
  • '29
  • שער
  • דקה 29, שער! אברטון עלתה ליתרון 0:1: מהלך התקפי נהדר של האורחת הסתיים בבעיטה חדה ונהדרת של קירנאן דיוסברי-הול מסף הרחבה אל החיבורים
מייקל קין מנסה להרגיע את אידריסה גיי (IMAGO)מייקל קין מנסה להרגיע את אידריסה גיי (IMAGO)
הכרטיס האדום נשלף לעבר אידריסה גיי (IMAGO)הכרטיס האדום נשלף לעבר אידריסה גיי (IMAGO)
  • '14
  • כרטיס אדום
  • לאחר מקרה הזוי בו שני שחקני אברטון, אידריסה גיי וג'יימס טרקובסקי התווכחו והתקוטטו, השופט שלף את הכרטיס האדום אל הקשר הסנגלי
  • '13
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה במשחק, ברונו פרננדש איים מתוך הרחבה ופספס את המסגרת
שיימוס קולמן מוחלף (IMAGO)שיימוס קולמן מוחלף (IMAGO)
שיימוס קולמן נפצע ויורד מכר הדשא מאוכזב (IMAGO)שיימוס קולמן נפצע ויורד מכר הדשא מאוכזב (IMAGO)
  • '10
  • חילוף
  • חילוף מוקדם של דייויד מויס, שיימוס קולמן נפצע ופינה את מקומו לג'ק אובראיין
  • '1
  • החלטת שופט
  • טוני הרינגטון שרק לפתיחת ההתמודדות
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסל
כל נגיעה זהב: לאמין בועט בדיוק מושלם לסלנגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם