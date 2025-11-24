"בלייזר בחר לא להגיע, מניח שסיים עם הנבחרת"

הסגל של נבחרת ישראל בכדורסל לקראת פגרת הנבחרות הקרובה גובש. היום (שני) התראיין מנהל הנבחרת מוטי דניאל לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ וסיפר על המשחקים והאתגרים הקרובים שמצפים לחבורה של אריאל בית הלחמי.

איך אתה רואה את הנבחרת מגיעה לחלון הזה, מבחינת הסגל והחוסרים?

“כמו שאתה רואה אותה, בהרכב חסר. אבל אני לא ממש רואה אותה, היום היה מפגש ראשון ומגיעים רק 7-8 שחקנים”.

איטודיס אמר ‘אני לא רואה שיגיעו ארבעה שחקנים מהפועל ת”א’, ואז הודיעו שבלייזר פצוע.

“הם לא הודיעו, בלייזר בחר לא להגיע”.

עוז בלייזר (שחר גרוס)

עוז בלייזר סיים את דרכו בנבחרת?

“אני מניח שכן. למען ההגינות הוא לא היה בזימון הראשוני. מצד אחד אולי היה פגוע בגלל הזימון של טי ג’יי ליף, אני לא רצה להיכנס לזה”.

בכדורגל יש כאלה שמזומנים וכאלה שהם בכוננות, אתם עושים את זה גם אצלכם?

“אנחנו שולחים זימונים לסגל רחב חודש לפני, ומהרגע שהודענו על הסגל הסופי נפלו לנו ארבעה שחקנים בגלל הכשירות שלהם. בסוף זה בני אדם ולאנשים יש תוכניות”.

אתה ובית הלחמי הסדרתם דברים עם קבוצות כמו מכבי ת”א והפועל ת”א, אתה חושב שזה עזר?

“אני חושב שכן, יש לנו שיתוף פעולה מלא עם שלוש הקבוצות הגדולות שישבנו מולן. הקשר הוא קשר מכבד, ואני לא חושב שהתפקיד שלנו זה להתייחס לכל הערה. בסוף שיתוף הפעולה איתן הוא בסדר גמור”.

מי שחוזר לסגל הוא תמיר בלאט, בוא תכניס אותנו למה קורה שם, אני יודע שהיה לך חלק גדול בעניין.

“המוטיב המרכזי בשיחות עם תמיר היה להשאיר את העבר מאחור, וזה עכשיו מה שאני מבקש מכם עכשיו איתי, מה שהיה היה. תמיד הוא שחקן מעולה ובחור טוב, המקום שלו בנבחרת ישראל, המטרה של כולם משותפת, להצליח ברמה האישית והקבוצתית”.

תמיר בלאט (רדאד ג'בארה)

איך אתה רואה את הנבחרת לקראת המשחק מול גרמניה?

“איך שאתה לא הופך את זה הם אלופי אירופה ואלופי העולם. יש להם בסגל שחקנים שגם אם לא היו בטורנירים, הם מלווים אותם בחלונות, קבוצה מאוד עמוקה וטוב. הטורניר חדש ותמיד יש לנו את החלומות לשחק טוב ולנצח. ברור לנו שאנחנו לא הולכים למשחקים קלים”.

לאריאל יהיה רק אימון אחד עם סגל מלא, איך נערכים?

“מנסים להישען על דברים שהיו בעבר, שזה דבר פחות פשוט. יש היכרות בין השחקנים ואתה מקווה לטוב, אתה לא באמת יכול לתכנן דברים מיוחד, אתה רוצה לתת הכי טוב ומקווה שזה יספיק”.

אריאל מכין את השחקנים ושולח להם סרטונים להתכונן למשחק?

“הצוות המקצועי עשה כבר את ההכנות האלה, הנגישות לשחקנים היא אפסית, למכבי ולהפועל יש משחקים ביורוליג עוד יומיים והשחקנים שלהם עסוקים במשחקים שלהם, ואף מאמן לא ידחוף לשחקן להתכונן למשחק של הנבחרת. כל הנבחרות באותה הבעיה, זה מה שיש”.