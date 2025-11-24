"עברו בי המחשבות הכי גרועות, היינו בסרט רע"

אופטימיות זהירה והקלה גדולה במכבי רמת גן. איתי שניידרמן, בנו של יו"ר המועדון חן שניידרמן, שהתמוטט ונפגע קשות בראשו במהלך משחק בליגת הנוער, התעורר אחרי ימים של חוסר הכרה ויצא מטיפול נמרץ. חן שניידרמן עלה להתראיין בנושא בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ וסיפר על השיפור במצבו של בנו.

מה שלום איתי?

“איתי לשמחתנו יצא מטיפול נמרץ אחרי ארבעה ימים, הוא עדיין רוב הזמן ישן והוא בהכרה חלקית, הוא פחות מדבר ופחות פותח את העיניים. כן יש התקדמות ב-24 השעות האחרונות שהוא ערני יותר ועונה לשאלות. אבל זה תהליך ארוך של יותר משנה של שיקום”.

מה עובר עליך מאותו הזמן שבו ראית את המקרה?

“אני ראיתי את זה מהיציע, ומהעוצמה שזה קרה הבנתי שזה לא סתם עוד נפילה ושזה מקרה חריג. עברו בי המחשבות הכי גרועות, הכי קל שחשבתי היה שזה עמוד שידרה וסוג של נכות. עבר לי בראש שהרע מכל קרה שם. איך שזה קרה הוא לא זז ושכב מחוסר הכרה. אני זוכר שרצתי אליו, אבל הרגיעו אותי שהוא נושם מצד אחד, אבל ישר הזעיקו אמבולנס והרחיקו אותי מהאיזור”.

שחקני מכבי רמת גן עם חולצת תמיכה לאיתי שניידרמן (גיא ביטמן, מכבי רמת גן)

מה עובר עליך בשעות שהבן שלך מובל לטיפול נמרץ, זה סרט רע.

“מה זה סרט רע, זה סרט אימים. אני בתור יושב ראש חוויתי את כל סוגי הפציעות, וכשזה מגיע אליך הכי קרוב שאפשר זה כמו אגרוף בבטן. באינסטינקט הראשון שלי אני רצתי כי רציתי להציל. למזלי המאמן שלנו יוני השתלט על הסיטואציה, ואני מסיר בפניו את הכובע, הוא עשה את מה שצריך לפי הספר ואני לא יודע מה היה קורה אם זה לא היה הוא”.

דיברו איתך מאיגוד הכדורסל מה עושים במקרים האלה? כי האולם עצמו לא היה ברמת המיגון הנדרשת.

“האולמות שייכם בסוף למועצות ולעיריות, ולא לאיגוד הכדורסל. אבל עמוס פרישמן והמנכ”ל בקשר רציף איתי, הם לא מקלים ראש בנושא והם כבר הוציאו דרישות ובקשות לעשות בדיקות”.

זה לא כמו בכדורגל, מכון התקנים הוא זה שמאשר את המגרשים.

“קודם כל אתה צודק, ביקשתי כבר מכמה אנשים שישלחו לי מה התקן של העובי של המזרן. בעובי בחוף הכרמל הוא סנטימטר או סנטימטר וחצי ואני לארג’ איתם. אני מסכים איתך שאיגדו הכדורסל לא אחראי על האולם, אבל משחקים תחתיו 50 אלף איש ויש לו אחריות עליהם. זה שאנחנו מאפשרים לשחק באולמות כאלה זה כן אחריות שלנו”.

חן שניידרמן, יו"ר מכבי רמת גן (גיא ביטמן, באדיבות מכבי רמת גן)

אתה חושב שצריך להשבית עכשיו את האולמות שלא עומדים בתקנים?

“אם יש אולם שהוא בספק והוא לא ממוגן כמו שצריך בלי אישור של מכון התקנים, אז כן תעצרו. זה עדיף מאשר שעוד ילד ישכב ליד הבן שלי”.

המשחק עצמו הופסק ורוצים לשחק אותו באותו אולם?

“כן, אבל הוא נדחה שוב. שתי הקבוצות נמצאות בטראומה, השחקנים מטופלים עם פסיכולוגים. יש חוסר חשיבה בזה שרצו להחזיר את המשחק, אבל כרגע דחו וביטלו אותו”.

אתה מתכוון להגיש תביעה?

“כרגע כל כולי באיתי, אני צמוד אליו 24/7 ובחמישה ימים עד עכשיו יצאתי רק לשעתיים. אנחנו נעבור כנראה לשיקום לקראת סוף השבוע, ואז נשב ונשקול”.

הוא זוכר מה קרה לו?

“לא, הוא לא זוכר את המקרה”.

הברכה שדני אבדיה שלח הרימה אותו?

“כן הברכות שדני, עומר מאייר ובן שרף ריגשו, אבל מה שהכי ריגש זה הברכות שהחברים שלו לקבוצה הכינו לו”.

דני אבדיה, שלח ברכה עבור איתי (רויטרס)

עירוני רמת גן לא פתחה טוב את העונה, עם 5 הפסדים רצופים.

“כן עשינו טעויות, מיהרנו להחתים שחקנים שלא מתאימים לנו ואנחנו נעשה את השינוי ונחליף זרים, ואני בטוח שננצח. אם חוזרים למשחק של אתמול, במידה והמשחק היה קורה באולם אחר שהוא לא הארנה, דרו קרופורד היה שוכב מיטה ליד הבן שלי”.

מעמדו של שמוליק ברנר על הפרק?

“יש יותר סיכוי שאני אעזוב את מכבי רמת גן מאשר ששמוליק יעזוב”.