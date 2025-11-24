"יש סיכוי שפיינגזיכט ודרזי יפתחו בהרכב חיפה"

מכבי חיפה מתאמנת במרץ לקראת החזרה מהפגרה, כשהיא תנסה לשפר את התוצאות ואת מיקומה בטבלה לאחר הפתיחה המאכזבת לקדנציה של ברק בכר במועדון. הפרשן איציק אהרונוביץ עלה לתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’ כדי לדבר על מה שמצפה לירוקים.

היה קצת שקט למכבי חיפה לעבוד, כבר התחיל המחנה אימונים הפנימי של מכבי חיפה, אולי אפילו מיני גיבושון.

”יש שינוי, ברגע שדיברתם על ינון פיינגזיכט שהוא מגן שמאלי שתוקף מצוין, עם משחק ראש מעולה ושומר טוב. הגיע הזמן לתת לו לשחק. כי אפשר להמשיך כל הזמן עם מה שהיה שלא הביא את מכבי חיפה לשום כלום. הקארמה של מכבי חיפה ממש לא טובה. הנוער עכשיו בשדה התעופה, צריכים לנסוע למשחק הכי חשוב שלה בליגת האלופות לנוער. אתמול ברק גם תרגל אותם בהרכב, יש סיכוי ששניהם יפתחו. דניאל דרזי בעשר ופיינגזיכט מגן שמאלי”.

אני אמרתי שברק בכר צריך להביא משהו אחר.

“חוץ משני שחקני הנוער הגיע הזמן שמכבי חיפה יבואו למשחק בצורה טקטית. מכבי חיפה לא טובה היום, הכדורגל שלה ממש מביך, לא רואים כדורגל כמו שכולם מצפים מהאימפריה הזאת. אולי צריך לשנות גישה או סגנון משחק, ודרך משמעת עצמית ותרגולים של ברק באימונים, יהיה אפשר לסדר את המצב. לא יכול להיות שאתה מוביל וכל הזמן משווים נגדך בדקה 90, ברק צריך לתת את הדעת על הדבר הזה”.

ברק בכר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

צריך לשים לב שלא זורקים אותם למים העמוקים מהר מדי, צריך משהו אחר במכבי חיפה שחקנים שיביאו רוח צעירה.

”יש לך פה שניים והיו לך עוד. אתה יכול להתחיל עם משהו כאן. ראיתי את דורסי בנוער הוא אגרסיבי חזק נותן גולים ויודע לתת מסירות מפתח, אז למה לא לתת לו? זה שהשאירו אותו אפילו שיש משחק חשוב של הנוער זה אומר שהוא יפתח, זה הזמן לתת להם לשחק שאולי יכניסו רוח חדשה. הקבוצה מתה מקצועית, היא לא נראית מכבי חיפה, אפילו שבעונה הראשונה היו פה שחקנים בינוניים והאליפות הייתה רשומה על שמו של ברק”.

איזה ציון אתה נותן למכבי חיפה בעניין ניהול הצעירים?

”הציון שאני נותן למכבי חיפה וזה מתחיל מיענקל’ה שחר, וכל ההנהלה והמעטפת הוא 2. הם נכשלו בכל מה שהם עשו, ושאף אחד לא ישקר לכם. כל מה שרפאלוב עשה, הוא לא הצליח בכלום פה, ואולי אם היה משחק עוד שנה היה עוזר יותר בתור שחקן. כרגע הוא מנצל את המועדון להתמקצע, מכבי חיפה בצלמו לא נראית קבוצה, וברק בכר ממשיך ביכולת הפושרת שלו”.

ליאור רפאלוב (עמרי שטיין)

האם אתה חושב שברק בכר יצא לדרך חדשה אחרי הפגרה וישנה? מכבי חיפה יכול לעשות סוויץ’?

“לא, היא לא יכולה, היום עם איך שאני רואה אותה הם לא יהיו בפלייאוף העליון, כי אין להם את היכולות לשחק לפי ה-DNA של מכבי חיפה. רק שינוי בפילוסופיה של ברק יכול לעזור, ברגע שהוא ישנה את סגנון המשחק שיהיה יותר טקטי, מכבי חיפה ימצאו את הגולים כל משחק. מקווה שגיא מלמד ישחק כי אי אפשר לפסול את מלך השערים של העונה שעברה ולשים אותו ביציע. שאלתי גם את ברק עליו ואני מקווה מאוד שברק יחשוב טוב וייתן לו לשחק. אין את הארגון, אף אחד לא משחק וכל אחד משחק כאילו היא הייתה מכבי חיפה. הצעירים צריכים לשחק בהרכב, ראינו מה קרה עם ירין לוי, שחקן עם המון יכולת ברגליים”.

הגיע הזמן לראות מברק בכר משהו שונה, שיגדל שחקנים צעירים ושיבנה קבוצה שתחזיר את מכבי חיפה למעלה. אתה חושב שהוא יכול לעשות את זה?

”אף פעם לא היה לו את הצד הזה, הוא תמיד קיבל שחקנים מוכנים. צריך לשנות את הקארמה של מכבי חיפה. גם היום הוא המאמן הכי גדול בישראל, אבל גם למאמנים כמו שחקנים יש שנים פחות טובות. הוא צריך להמציא את עצמו מחדש, לשנות סגנון משחק, להיות יותר טקטי ולא להיות פראיירים. מכבי חיפה מקבל גולים דקה 90, וכל הזמן משווים נגדה”.