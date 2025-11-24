כחילה: בחירת ה-11 של בית"ר זה דבר ענק

מאורי מלמיליאן דרך אלי אוחנה ועד ירדן שועה – לאורך השנים כיכבו בבית"ר ירושלים אינספור כוכבים. לכן בחירת 11 השחקנים הגדולים בתולדות הצהובים שחורים זו משימה לא קלה, וכנראה שקשה יהיה להסכים על הרכב שכזה, אבל המועדון החל בפרויקט שכזה. דובר הקבוצה, אסף נחום, ובלם העבר של בית”ר, אהוד כחילה, דיברו על בחירת ה-11 הטובים ביותר של המועדון בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות "ישראייר".

אסף, ספר לנו קצת על הפרויקט שאתם עושים בימים האחרונים.

“במסגרת חגיגות 90 שנה לבית”ר ירושלים, אנחנו רוצים לציין את זה כמו האירוע שהיה עם שחקני העבר באצטדיון. מבחינתנו ראינו שזה משהו שהקהל מאוד יתחבר אליו, ואנחנו אפילו לא ציפינו שזה יהיה עד כדי כך. מה שעשינו זה כדי שלא יישכח אף אחד, כל אחד יכול למלא את השחקנים שהוא חושב שצריכים להיות ב-11 הגדולים של בית”ר. הכבוד שלי שאהוד שגם נמצא שם, גם נמצא היום, אתה רואה את הנוסטלגיה”.

אהוד איך אתה מרגיש שאתה רואה את הדבר הזה ואולי אפילו תהיה ב-11 הגדולים של בית”ר בכל הזמנים?

“זה מחמיא לי מאוד קודם כל, זה דבר מבורך שזוכרים ומוקירים את שחקני העבר, ומזכירים לדור הזה מי היו השחקנים המשמעותיים הדומיננטיים. זה דבר ענק ומדהים”.

אהוד כחילה (יונתן גינזבורג)

אהוד, את מי אתה בוחר בראש ובראשונה לנבחרת?

“אלי אוחנה. אני קצת משוחד כי היינו החברים הכי טובים, אבל אלי אוחנה זה אחד בדור, זה לא רק השחקן, שחקן מדהים שיש לו הכל. בדור של היום אלי אוחנה היה משחק בברצלונה או ריאל מדריד. הווינריות והאישיות שלו יכולה לסחוף קבוצה שלמה אחריו. בשנות ה-90 הייתה לבית”ר קבוצה מאוד אפורה, אבל היה את אלי אוחנה שידע להנהיג אותנו ולתת לנו את השקט והביטחון שאנחנו צריכים, ועשינו את העשור הטוב ביותר בהיסטוריה של בית”ר”.

אסף זה כולל גם זרים?

“כן, באמת כולם נחשבים”.

כחילה: “הזרים שהיו פעם אלה זרים שלא יכולים להגיע היום לישראל, בגלל שהצלחנו להביא שחקנים מאוקראינה איפה שהכדורגל קרס, שחקנים שהיו בנבחרת ברית המועצות, והם היו מאוד דומיננטים, כמו פישונט ושאלוי, אלה שחקנים ברמת טופ ליגה אירופית. בגלל זה אז הכדורגל היה הרבה יותר טוב”.

אלי אוחנה (ראובן שוורץ)

אסף, איך בוחרים את השחקנים, והאם אפשר לבחור גם שחקנים שמשחקים עכשיו?

“כן, את כולם אפשר לבחור, אנחנו יודעים שכל אחד רוצה לבחור את השחקנים האהובים עליו, גם מהקבוצה הנוכחית. בוחרים דרך האתר והרשתות שלנו. זה לא ייעצר בזה, רק ב-11. כל הקבוצות של בית”ר שזכו בתארים יגיעו ויקבלו את הכבוד שלהן במהלך השנה הזאת, זה מהלך מבורך. זה חלק מהעניין גם של חולצת החימום שהוצאנו, הצלחנו לייצג את השנים הללו וכל אחד זה מזכיר לו את איפה שהוא היה ומה שהוא עשה. אני רוצה להודות לכל הצוות וגם לברק אברמוב שהתגייסו לדבר הזה, כשהתוצאה מגיעה זה משהו פנומנלי”.

כחילה: “מה שהוא עושה זה דבר מדהים ומבורך. עד היום המועדון לא עשה שום דבר לשחקני העבר, אבל לאט לאט זה מתקרב אליי וזה יבוא, ומקווה שאנצח בקרב”.

אסף, מה עם ההכנות למשחק הקרוב של בית”ר?

“האצטדיון הולך להיות מלא, מקווים שעוד מספר ימים יפשירו לנו עוד כרטיסים ואז נוכל להגדיל את התכולה. לראות את טדי ככה מלא זה מטורף. אין דברים כאלה”.