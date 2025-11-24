בית הלחמי: המטרה לעלות, שמחים שבלאט איתנו

נבחרת ישראל בכדורסל תעלה בקרוב לצמד משחקים שיפתחו עבורה את החלון הראשון במוקדמות גביע העולם 2027. לכחולים לבנים מצפים מפגשים נגד גרמניה וקרואטיה. המאמן הלאומי, אריאל בית הלחמי, דיבר היום (שני) יחד עם מנהל הנבחרת מוטי דניאל וכוכב הפועל ירושלים יובל זוסמן, במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

בית הלחמי פתח: “ערב טוב קודם כל, פותחים קמפיין שהוא מאוד משמעותי לכדורסל הישראלי ולנו. אתגר מאוד גדול, אבל הזדמנות גדולה להמשיך את הדרך שלנו בשנתיים האחרונות. אנחנו גאים להיות פה, גאים תמיד לייצג את המדינה שלנו ונבוא כמו שבאנו בשנים האחרונות עם המון מחויבות, רצון ורעב, לא מתביישים, המטרה שלנו היא לעזור משהו גדול ולהעפיל לאליפות העולם אחרי הרבה מאוד שנים. הדרך היא לא פשוטה, ארוכה, אנחנו כמובן מכבדים את כל היריבות, אבל הפוקוס עלינו ואנחנו צריכים לבוא ולשחק הכי טוב, להביא את הרצון שלנו, את הרעב שלנו ולעשות הכל כדי להעפיל מפה לאליפות העולם”.

על גרמניה וקרואטיה: “אני לא רוצה לדבר יותר מידי על היריבות, אתם לבד מבינים את הרמה, אבל אם אנחנו רוצים לעשות משהו גדול אז צריך לנצח את היריבות שעל הנייר יותר טובות מאיתנו. החלון או התחרות היא מאוד ארוכה, יש שנתיים עד לאליפות, אנחנו צריכים קודם כל בחלון הקרוב לגבש את השחקנים, כמו שאתם מבינים אין לנו יותר מידי זמן יחד, אבל אני סומך על השחקנים, מאמין בהם, ואנחנו צריכים להסתכל לכל יריבה בעיניים. כדי להעפיל צריך לנצח את הקבוצות שעל הנייר יותר טובות מאיתנו”.

אריאל בית הלחמי ויובל זוסמן (רדאד ג'בארה)

עוד אמר: “המטרה היא כמו שאמרנו בהתחלה פה, להעפיל, לא מתביישים להגיד את זה, רוצים להיות באליפות העולם, הדרך היא לא קלה, אבל אני מאמין בשחקנים שלנו ואנחנו צריכים לקחת כל חלון לגופו. החלון הקרוב בגלל המורכבות של היורוליג ופיב”א, אנחנו נראה בעצם את כל הנבחרת ביום חמישי באימון, אבל אני סומך על השחקנים, על הרצינות שלהם, אנחנו צריכים למצוא את הדרך לשחק ביחד את הכדורסל שלנו”.

בית הלחמי המשיך: “כל משחק בשיטה שהטורניר הזה מתנהל, כל משחק הוא חשוב, אי אפשר לבוא לאף משחק ולזלזל, אני לא מזלזל באף יריבה. אנחנו מכבדים את כל היריבות, אבל אנחנו צריכים להיות בפוקוס על עצמנו, לשחק הכי טוב וגם לדאוג בעצם לשחקנים הכי טובים שהם יגיעו. זה הזמן להודות לכל הקבוצות שאפשרו לנו שהשחקנים שלהם יגיעו, אנחנו מודעים לקושי, עם הטיסות, הנסיעות והלחץ שיש על השחקנים, אני מקווה לשיתוף הפעולה הזה גם בעתיד”.

לגבי העומס שיש על השחקנים: “לא תראו ניהול עומסים, אנחנו מגיעים בכל משחק במטרה לנצח אותו ואנחנו צריכים לראות איך המשחק יתפתח, אבל בסוף אני לא בא אף פעם מהבית עם השיטה של ניהול דקות וכל מיני דברים כאלו. אנחנו נראה כל משחק לגופו, אבל על מנת להעפיל לטורניר כזה גדול, צריך לנצח יריבות שעל הנייר הן יותר טובות מאיתנו”.

אריאל בית הלחמי (רדאד ג'בארה)

על נועם יעקב, גיא פלטין וטי ג’יי ליף: “לצערי יש פצועים. העומס על השחקנים הוא מאוד גדול, יש שמות שלא עומדים לרשותנו כמו השלושה הללו, ואני מאחל להם החלמה מהירה ואני מקווה שנראה אותם בחלונות הבאים. הסגל שלנו טוב, איכותי, אני רוצה להתייחס לשחקנים שפה. תמיר בלאט? אני חושב קודם כל שאנחנו צריכים לשים את מה שהיה מאחורה, מסתכלים לעתיד. אני ברמה האישית מאוד שמח שהוא חזר, כל שחקן שיכול לעזור לנו ושחקן בסדר גודל שלו ובאיכות שלו, ואני שמח מאוד שהוא איתנו בחזרה”.

לגבי האמירות של הפועל ת”א: “אני לא חושב שאני צריך להתייחס לדברים האלה, אני מאמן בצד המקצועי. כל ההחלטות שלנו לאורך כל השנים שאני פה הן החלטות מקצועיות, אני רוצה להתרכז במשימה שלנו. המשימה מספיק חשובה וגדולה ואני לא רוצה להסתכל על הדברים האלה. היחסים שלנו עם כל הקבוצות מאוד טובות, אמרתי את זה גם קודם, אני מודה לכל הקבוצות על שיתוף הפעולה, גם להפועל ת”א, בסך הכל עובדים איתה בצורה טובה, אין שום סיבה שזה לא ימשיך גם בעתיד. יש פציעות, כמו שאתם יודעים, וזה חלק מהסיפור של החלונות. היחסים יישארו טובים”.

כשנשאל על השיטה אמר: “הסגנון לא יהיה שונה, אבל הזמן שלנו קצר מאוד, יש לנו רק אימון אחד של כל הסגל יום לפני המשחק, אז נצטרך להישען על מה שהיה בקיץ, יש פה שחקנים מובילים שהיו שם והם כאן עכשיו, סומך על השחקנים. נראה הרבה וידאו, נדבר הרבה, ננסה להגיע להבנה מסוימת לדרך שאפשר לשחק בה, אבל הקו יהיה אותו קו כמו בקיץ”.

אריאל בית הלחמי (רדאד ג'בארה)

על השחקנים שבארצות הברית: “בגדול אנחנו עוקבים כמובן גם אחרי כל השחקנים שיצאו מחוץ לאירופה, לא מרוצים מזה כמובן שהם לא יהיו, אני יכול לספר לך שאנחנו בתחילת ינואר ככל הנראה ניסע לשחקנים הללו כדי לראות אותם, וגם לדבר עם ההנהלות שלהם כדי לדאוג שיהיו בחלונות בקיץ ושנוכל להעמיד את הסגל הכי טוב. שוב, הסגל שפה הוא סגל טוב, איכותי, ואנחנו צריכים לשחק הכי טוב שאנחנו יכולים”.

המאמן שוב התייחס למה שהיה עם תמיר בלאט ומה הוביל לחזרה: “אני חושב שהתקשורת קצת הגזימה בסיפור הזה, אמרתי שאני לא רוצה להסתכל אחורה, הייתה שיחה טובה ותמיר מגיע מחויב ורוצה להיות, אנחנו רוצים שהוא יהיה, כולנו שמחים מהחזרה שלו, יוצאים לדרך חדשה וכל המטרה שלנו היא שהנבחרת תהיה הכי טובה שיש, ותמיר בהחלט מחזק אותנו ואנחנו משמחים על החזרה שלו, לא מסתכלים אחורה”.

מוטי דניאל, מנהל הנבחרת, דיבר גם הוא: “אני חושב שלהיות בנבחרת זו פריבילגיה, יש לי ברזומה הרבה שנים כשחקן וכאיש צוות, זו זכות ומשהו שנשאר איתך לכל החיים, אם יש מישהו שמוותר אז זה שלו, אני הייתי מחליט אחרת, אבל לפעמים אנשים מקבלים החלטות על סמך כל מיני דברים. מעבר לזה שזו זכות, זה גם דורש מאמץ, דורש הקרבה, ומי שבנוי ומוכן ונותן אז הוא מקריב וגם נהנה מזה”.

מוטי דניאל ואריאל בית הלחמי (רדאד ג'בארה)

לגבי הקשיים הלוגיסטיים: “החלון מסובך בצורה שהוא בנוי שיש לנו שחקנים שמשחקים משחקי ליגה ויורוליג יום או יומיים לפני החלון, ואפילו בתוך החלון ואי אפשר לדעת מי כשיר ומי לא, להביא שחקנים ממקומות נוספים ושהם לא יוצאים איתנו זה מורכב, אבל זו עובדה ומשהו שכל נבחרת חווה, אי אפשר להסתכל על זה ולקחת את זה כתרוץ, זו המציאות, עם זה מתמודדים. לגבי הקהל, קרואטיה זה משחק בית שלנו ולא מתוכנן קהל, דלתיים סגורות, אולי מעבר לאורחים בודדים, אז תמיכה וביתיות לא תהיה שם”.

יובל זוסמן דיבר גם הוא ופתח על העומס שיש: “נתחיל מזה שאגיד שלום לכולם. לא אשקר, יש עומס גופני כללי של טיסות ואלף ואחד דברים שקשורים, אבל כשהנבחרת רוצה אותך אתה מתייצב במלוא המוטיבציה, אז זורקים את התלונות האלה מחוץ לחלון ורוצים לעשות מה שאנחנו הכי אוהבים לעשות. זה קצת שונה מהקבוצות הרגילות, צריך להתאים את עצמך ולהבין איפה את היכול לעזור, זה יותר חשוב מהכל, כל עייפות, נשים אותה בצד, זה פחות חשוב”.

אריאל בית הלחמי ויובל זוסמן (רדאד ג'בארה)

על היכולת האישית שלו לאחרונה: “אני עושה את מה שעשיתי עד עכשיו. אני מאוד מאמין בעצמי, אני נמצא בתקופה יותר טובה, אני יודע מה צריך לעשות, ובהזדמנות הזו אני גם יכול להיות יותר קולני עם הניסיון שיש לי. לפני תמיר בלאט, אני שמח לראות את כל החברה, זה כיף, מרגש, לספר חוויות מהקבוצות, מגילאים צעירים אנחנו מכירים. ותמיר, אלבה ברלין, נבחרות צעירות, מאוד נחמד לי שהוא פה, מקווה שהוא יוכל לעזור לנו לנצח את המשחקים הקרובים, וגם שכולם יעשו את מה שמוטל עליהם ואת ההכי טוב, מצפה לשחק שוב עם תמיר, עבר הרבה זמן ואני מתגעגע אליו”.

לגבי היריבות: “קודם כל הנבחרת הגרמנית היא נבחרת טובה, בטח ובטח עם שחקני ה-NBA, אלופי עולם ואלופי אירופה, גם בלי שחקני ה-NBA הם מספיק טובים. אין שחקן אחד שיעשה יותר נזק, יש להם הרבה מאוד כישרון, נבחרת שמשחקת מאוד מהר, אני יכול לדבר על לפי מה שראיתי על שחקן כזה או אחר, יהיה נחמד לפגוש כמה שחקנים ששיחקתי איתם, מתגעגע לכולם שם, הם אנשים מאוד טובים שקיבלו אותו בזרועות פתוחות בתור שחקן זר בגרמניה, זה היה נחמד, אני אסיר תודה על זה, אבל בתקווה שנשחק נגדם וננצח ואחרי זה נמשיך להיות חברים, כי אני מאוד אוהב אותם באמת”.

יובל זוסמן (רדאד ג'בארה)

לגבי איך עוצרים את מריו הזוניה בקרואטיה: “כדורסל משחקים 5 על 5 וזו עבודה ביחד, זה שחקן שהרבה מאוד שנים ביורליג, שחקן מוביל, ממוצע דו ספרתי, 15 נקודות פחות או יותר, שחקן NBA שהיה טופ 10 בדראפט, זה לא אני נגדו לבד, זה מאמץ קבוצתי לעצור אותו, אני חושב שהוא מאוד איכותי, שחקנים מהסוג הזה התפקיד שלך לא למנוע ממנו לקלוע בכלל, אלא להגביל אותו ושיהיה פחות יעיל. נראה ביחד עם המאמנים איך עושים זאת הכי נכון, אבל כמו שאמרתי זו עבודה ביחד, שחקן כזה אי אפשר לעצור על 0 או 2 וגם לא על 5 או 6 נקודות, מבחינת יעילות אפשר לעשות עבודה יותר טובה”.