מי ייבחר? המועמדים למנכ"ל הוועד האולימפי

עדי ביכמן, ניצן בן נתן, ליאור כהן ואריק דויטש מועמדים לתפקיד מנכ"ל הוועד האולימפי הבא, כך נודע ל-ONE. היום (שני) החלו הראיונות לכל המועמדים המובילים שעברו את תנאי הסף לקבלת התפקיד מול ועדת האיתור במשרדים בתל אביב.

המועמדים הבולטים הם בין היתר: עדי ביכמן, שחיינית העבר שמכהנת כיו"ר איגוד השחייה וחברת הנהלה בוועד האולימפי; ניצן בן נתן, ראש אגף המתקנים במשרד התרבות והספורט לשעבר; ליאור כהן, שהיה מאמן נבחרת ישראל בטריאתלון וחבר הוועדה המקצועית באיגוד; ואריק דויטש, מנכ"ל איגוד הכדוריד לשעבר.

אחרי עשרה ימים להגשת מועמדות לתפקיד, בוועד האולימפי בוחנים מי יהיה מחליפו של גילי לוסטיג שעוזב לאחר 11 שנה כמנכ"ל הארגון. ועדת האיתור התכנסה ובחרה את המועמדים המובילים, שהגיעו לשלב הראיונות היום במשרדי הארגון, בפני חברי הוועדה, היו"ר יעל ארד, סגן היו"ר עמית אוברקוביץ' והגזבר משה גולדשטיין.