"אני לא מושלם, אבל מרגיש שעשיתי שינוי גדול"

זו אמנם נראה כנחלת העבר, אבל תחילת העונה של מכבי נתניה לא הייתה פשוטה. 0 נקודות משלושה משחקים, חוסר שקט ואי ודאות. אלא שמאז, הקבוצה של יוסי אבוקסיס התאוששה בענק עם שישה ניצחונות בשבעה מחזורים, כאשר מאז תחילת העונה, אחד השחקנים המובילים שלה, אם לא המוביל שבהם, הוא עוז בילו.

בגיל 24, שחקן ההתקפה נמצא עד כה העונה בכושר הטוב בקריירה שלו, עם 4 שערים ליגה ושני בישולים, שמתווספים לשני שערים נוספים בגביע הטוטו. על הכישרון של בילו לא היה עוררין אף פעם, אך סיבות כאלה ואחרות הובילו לכך שעד העונה, משהו במימוש הפוטנציאל קצת התפספס.

בילו התחשל, למד ובעיקר עבר שינוי, כאשר לפחות כרגע, נראה שהוא עלה על דרך המלך. ביום ראשון, הוא יפגוש ביחד עם קבוצתו את בית”ר ירושלים, של המנהל המקצועי שצירף אותו לשורות היהלומים, אלמוג כהן, כאשר נתניה תנסה לנצח ולעלות למקום השלישי.

צפו: אחד על אחד עם עוז בילו

רגע לפני, הגיע הרגע של בילו לדבר: בראיון מיוחד ל-ONE, הוא מספר על השינוי המנטלי שעבר, הסיבות לפריחה המקצועית, אי הודאות בקיץ והשיחות עם מכבי חיפה, התפתחות הקריירה והקשר עם כהן. עוד דיבר בילו על התקופה במ.ס אשדוד תחת רן בן שמעון, המודל לחיקוי, הקריירה המפוספסת ככדורסלן, הקרבה המיוחדת לאביו יוסי ומערכת היחסים עם אביה של אשתו רוי, מאמן הכדורגל אלי לוי.

התחלתם את העונה עם 0 אפס נקודות לאחר שלושה מחזורים. האמנת שבסוף המחזור העשירי תהיו במקום הרביעי?

"למען האמת, ממחנה האימונים הרגשתי שיש לנו קבוצה טובה. גם אחרי ב"ש, גם כשהפסדנו, אמרתי שיש פה קבוצה טובה ועם הזרים שהגיעו, החיבור וחדר ההלבשה ידעתי שיש קבוצה טובה ואני שמח שאנחנו מראים את זה. התחלנו את העונה לא טוב, היה חסר לנו קצת מזל וגם כמה שחקנים, אבל השלד מהעונה שעברה נשאר. אני מזכיר לך, שגם את העונה שעברה התחלנו לא טוב והצלחנו להשתפר עם הזמן".

"ממחנה האימונים הרגשתי שיש לנו קבוצה טובה". שחקני מכבי נתניה חוגגים עם עוז בילו (שחר גרוס)

ומה המטרות עכשיו? האם אפשר השנה לכוון ליותר ממקומות 5-6?

"אני אישית מאמין שיש לנו כרגע את הקבוצה הכי טובה שהייתה מאז שהגעתי למכבי נתניה. אני לא יודע מה הגבול שלנו כי כרגע אנחנו במחזור העשירי. אני לא רוצה להישמע קלישאתי ולהגיד שאנחנו מסתכלים ממשחק למשחק, אבל זאת המטרה שלנו: לצבור כמה שיותר נקודות. אנחנו מאמינים בעצמנו והצוות מאמין בנו ואפשר לעשות עונה יפה".

עכשיו מגיע המבחן הגדול שלכם, משחק מול בית"ר ירושלים שהפך למשחק בפרופיל גבוה.

"אני חושב שאם אנחנו רוצים להידבק למעלה ולהיות קבוצה מעניינת ואטרקטיבית, נצטרך לבוא ולהראות מה אנחנו שווים. עברנו משחקים מול מכבי חיפה והפועל ת"א והצלחנו לעשות את זה. עכשיו נרצה לעשות את זה מול בית"ר".

וזה משחק מיוחד עבורך מול המנהל המקצועי של בית"ר, אלמוג כהן. הוא האיש שהביא אותך למכבי נתניה ותמך בך.

"אני יכול להגיד לך שיש לי מערכת יחסים מדהימה עם אלמוג ואף פעם לא הייתה לי מערכת יחסים שכזאת. הוא מבין מאוד בכדורגל והיה לי מאוד קשה כשהוא עזב. הוא קיבל אותי למכבי נתניה ממש בצמר גפן ונתן לי את התחושה הכי טובה שיש. כשהוא עזב היה לי קשה כי בסוף זה לא קל שבן אדם שכל כך אוהב ומאמין בך עוזב. בגלל זה גם היו לי תקופות פחות טובות ולא הצלחתי לשמור מספיק על היציבות".

אלמוג כהן (אורן בן חקון)

אתם עוד בקשר?

"לא כל יום, אבל אז הייתה התעניינות מבית"ר, הוא דיבר איתי ורצה להביא אותי. לפעמים אחרי משחקים הוא שולח לי הודעות. הסוד שלו? הוא מקצוען ברמה הכי גבוהה, פדנט ויורד לפרטים הכי קטנים. הוא היה בגרמניה הרבה שנים ואני יכול להגיד לך שהוא לימד אותי הרבה דברים על מקצוענות, התמדה, עבודה קשה וגם על אמונה עצמית".

מה מתפוצץ אצלך השנה?

"אני חושב ששינוי התפקיד. ברוב השנים שלי בבוגרים שיחקתי יותר כשחקן כנף, או קשר אמצע כמו בעונה שעברה והייתי קצת יותר רחוק מהשער. השנה אני משחק כמעין חלוץ שני, או מספר 10 וזה התפקיד בו שיחקתי ממתי שהייתי קטן. אני מרגיש כל הזמן קרוב לשער, מסוכן ומצליח לייצר יותר מספרים".

"השנה אני יותר חלוץ שני או 10". בילו (רדאד ג'בארה)

אבל משהו אצלך השתנה? כי תמיד דיברו על הכישרון אבל שחסרים מספרים.

"אני לא חושב שזה משהו בראש. בסוף, שחקן כדורגל ובעיקר שחקן התקפה צריך להיות על המגרש ולקבל קרדיט. זה לא שחלילה אני עם אצבע מאשימה כלפי מישהו, כי זה בעיקר אני. אבל השנה אני מרגיש שאני מקבל יותר קרדיט ועם יותר ביטחון. אני פחות מסתכל אם אני בהרכב או שאני לא בהרכב, אבל אני פשוט מרגיש שמאמינים בי יותר וזה השינוי הגדול בנוסף לתפקיד".

הבנת שהשנה הזאת היא שנת מפנה עבורך? שאם אתה לא מתפוצץ השנה, אז אולי תתבזבז?

"בכל שנה באתי במטרה לייצר, אבל השנה המחשבה שלי לגבי המשחק השתנתה. הבנתי שחשוב לספק מספרים ולהיות קרוב לשער".

"הבנתי שחשוב לייצר מספרים". עוז בילו חוגג (ראובן שוורץ)

חיכית הרבה זמן כדי להיות אהוב על ידי הקהל. זה התחיל לא מאוד טוב, אתה אולי השחקן שהכי התקשה ביחד עם מאור לוי.

"הייתה לי תקופה לא פשוטה עם הקהל. הרגשתי בסיר לחץ והקהל היה מאוד נגדי בהתחלה, אז היה לי יותר קשה לייצר. בסוף זה קהל: כשאתה טוב אז הקהל תומך בך ואתה צריך להיות חזק גם כשהקהל נגדך ולא לאבד את הראש. היום, אני מרגיש שהם קוראים לי ראשון ומעודדים אותי בלי סוף ואני שמח מאוד".

העונה הזאת התחילה מצוין, אבל גם לוותה בלא מעט רעשים סביב עזיבה אפשרית. היו דיבורים על חו"ל ובעיקר על מכבי חיפה.

"מכבי חיפה התחילו להתעניין בי עוד בשלב גביע הטוטו והייתי אחרי שנה שבה לא שיחקתי מספיק, לא הייתי מספיק טוב ולא שיחקתי בתפקיד שלי. להגיד לך שזה לא דגדג? זה דגדג לי מאוד. הייתי מעוניין ולא הייתי בטוח במכבי נתניה. זה לא שהייתי בלחץ לעזוב את מכבי נתניה או משהו, מה שהיה קורה היה קורה. אני שמח שנשארתי במכבי נתניה ואני נראה טוב".

"דגדג לי לעבור למכבי חיפה". בילו (רדאד ג'בארה)

מישהו דיבר איתך משם?

"לא משהו מיוחד. אני יודע שליאור רפאלוב רצה אותי ודיברו עם הסוכן שלי. ליאור גם דיבר איתי, אני יודע שרצו אותי וזה לא הסתדר. אני שמח מאוד להיות במכבי נתניה".

חו"ל?

"זה החלום שלי ממתי שהייתי ילד קטן. הייתה הצעה מתאילנד, מבחינה כספית זה היה שדרוג גדול, אבל הבנתי שבגיל 24 לא יוצאים לתאילנד ולא מוותרים כזה מהר אז העדפתי שלא".

מה היה הרגע שהבנת שאתה נשאר?

"סופית? זה היה אחרי המשחק מול הפועל ב"ש. כבשתי שני גולים מהירים והבנתי שאני יכול לעשות עונה גדולה במכבי נתניה וקיבלתי את זה באהבה ובשמחה. יוסי אבוקסיס אמר לי תמיד שכל עוד אני פה, אני צריך לדעת להתנתק ולהיות פה ב-100%. הבטחתי שאעשה את זה והשאר היסטוריה. אני שמח שהצליחו לראות את היכולת שלי".

יוסי אבוקסיס (רועי כפיר)

סימנו אותך מגיל צעיר, התפוצצת בגיל נוער. אם היו אומרים לך בגיל 18, שככה תתפתח הקריירה שלך?

"אם היית שואל אותי בגיל 18 איפה אני מצפה להיות, אז הייתי אומר לך שהייתי מצפה לשחק ברמות הגבוהות באירופה. לא חס וחלילה משחצנות, אלא כי אני מאוד מאמין בעצמי והייתי לאחר שלוש שנים בנוער עם גולים בלי סוף. עליתי לבוגרים בגיל 19, הבקעתי והייתי כאחד מהבוגרים. זה לא שחלילה לא טוב לי במכבי נתניה, זה מועדון מאוד גדול ומאוד טוב, אבל ציפיתי מעצמי להיות ברמות הגבוהות".

מה הסיבות?

"חוסר יציבות, בעיקר העובדה שלא נתתי מספיק מספרים. בסוף דברים מתגלגלים וזה הכדורגל. יכולת תמיד הראיתי ותמיד הייתי שחקן מוכשר שעושה דריבלים אבל שחסרים לו גולים ודברים כאלה. אני חושב שזה מה שתקע אותי קצת".

מתי הבנת שבמצב הקיים זה לא יתקדם?

"בעיקר בעיקר השנה כשהתחלתי לשחק כחלוץ שני. העונה שעברה הייתה קשה בשבילי: רציתי מאוד לעשות את זה, אבל לא הצלחתי לייצר כי לא קיבלתי מספיק דקות. השנה לקחתי את זה צעד קדימה ואני עובד עם אנליסט".

"חסרו לי השערים, זה תקע אותי". בילו (רדאד ג'בארה)

אבל עשית קצת שינוי מנטלי.

"אני עובד על זה מאוד ומרגיש הרבה יותר בוגר גם במשחק שלי וגם יותר יציב רגשית. עוז של פעם הרגיש כל הזמן שכל דבר קטן הוא סוף העולם. אם היה עובר משחק ולא הייתי נותן גול? הייתי נכנס לדיכאון, לא טוב לי ואני רואה כאן ועכשיו. הבנתי בסוף שכדורגל זה מרתון וזה לא כאן ועכשיו".

"עבדתי עם מאמן מנטלי ואני גם מרגיש יותר מתון. אני חושב שאני עדיין לא במקום מושלם. קח לדוגמה את המשחק מול סכנין: יצאתי והתעצבנתי מאוד וגם אם זה לא היה מוצדק שהוציאו אותי, הייתי צריך להגיב אחרת ולקבל את זה שאין מה לעשות. אני לא מושלם, אף אחד לא מושלם, אבל אני מרגיש שעשיתי שינוי גדול".

יש לך רעב מטורף.

"כמו שאמרתי קודם, יש לי אמונה עצמית גדולה ואני מאמין שכל עוד אני על המגרש אני יכול לשנות. כשאני מחוץ למגרש זה קצת יותר קשה".

"יש לי אמונה עצמית גדולה מאוד". עוז בילו חוגג (חג'אג' רחאל)

רן בן שמעון היה בית ספר גדול עבורך בתחילת הדרך. עשה לך קצת עוול בכל הסיפור הזה?

"אני חושב שזה אחד הסיפורים שהרגשתי שאני הכי חייב לדבר עליהם. הייתי עם רן שלוש שנים ואני יכול להגיד לך שזה בית הספר לכדורגל הכי מדהים שיכולתי לקבל בחיים. היו לי איתו שלוש שנים של למידה והרגשתי שאני מתקדם אצלו בצעדי ענק. בסוף הייתי שלוש שנים באשדוד, הרגשתי שמיציתי והוציאו את זה לא טוב.

"אחרי שלוש שנים, לא הכל מושלם והרגשתי שאני רוצה לעזוב. המקום החליט לא לשחרר אותי וזה יצא כאילו אני ורן ביחסים לא טובים. אני יכול להגיד לך שעד היום אנחנו ביחסים טובים ומדי פעם אחרי שאני במשחק טוב הוא מפרגן לי. צר לי שיצא מצב בו אמרו שאני בעייתי כי לא הסתדרתי עם רן בן שמעון. הסתדרתי איתו תמיד אבל בגלל כמה דקות שלא היה טוב באשדוד, אז שורפים לך את כל שלוש השנים הטובות".

רן בן שמעון (IMAGO)

מה הכי מעצבן אותך שאומרים עליך?

"אני לא יודע אם זה משהו ספציפי, אבל מבלי להישמע שחצן, אני חושב שאנשים לא יודעים כמה אני באמת מקצוען וכמה הכדורגל הוא מספר אחת בשבילי. לא שחס וחלילה אומרים שלא, אבל אני מרגיש שאין לי מספיק הערכה בקטע הזה. חשוב לי מאוד שיידעו את זה: שאני ישן כדורגל, קם כדורגל וכל החיים שלי הם הכדורגל".

יש לך גם מאמן בבית, אבא שלך יוסי.

"אני רק מדבר על אבא שלי ורוצה לבכות. הוא מספר אחת בשבילי וקשה לי לדבר עליו. הוא הכול בשבילי בחיים ובכדורגל. אנחנו מדברים כל עשרים דקות בטלפון והוא עוזר לי מאוד. משהייתי קטן קיבלתי עצות מהטוב ביותר".

ויש את אלי לוי, אביה של אשתך רוי. פרצת אצלו גם בקבוצת הנוער. תספר על מערכת היחסים?

"הוא מאמן מדהים, מהטובים בישראל. עשיתי אצלו את הפריצה ותחתיו הייתה המקפצה הכי גדולה שלי. עליתי לנוער באשדוד כילד מאוד קטן וגם גדלתי והתבגרתי אצלו. עד היום אנחנו יושבים אחרי משחקים והוא מנסה להסביר לי את הדברים עם קצת פחות רגש ויותר הצד השפוי. אני שמח מאוד שיש לי אותו ואני אוהב אותו מאוד".

אלי לוי (רועי כפיר)

אני זוכר את המשחק בין נתניה לאשדוד לפני שנה וחצי. התעצבנת כשהוחלפת והוא הרגיע אותך.

"אני זוכר אז שהוציאו אותי וסימנתי איזשהו משהו. התקדמתי לכיוון החילוף ומלמלתי כמה דברים כמו איזו באסה. אלי אמר לי: ‘סתום את הפה ותצא’. זה החזיר אותי קצת אחורה לימים שהוא אימן אותי. כמה מערכת היחסים קרובה? הוא הקול השפוי שלי כי הוא בא באמת מהמקום הכי נקי שיש".

מה לא יודעים עליך?

"אני באמת מאוד שמח וחברותי, שחקן כדורסל של החיים, אחד הטובים. אם הייתי קצת יותר גבוה אז בטוח שהייתי שחקן כדורסל".

אתה בכושר הכי טוב בקריירה שלך?

"בשנה הראשונה שלי באשדוד גם הייתי במצב טוב. אני מרגיש מדהים, הרבה יותר בוגר. בכמה אחוזים אני במימוש הפוטנציאל? אני מתחיל למצות את הפוטנציאל שלי. אני מרגיש שאני תמיד יכול יותר כי אני מאמין בעצמי מאוד ויש לי עוד הרבה לתת. יש עדיין דקות בהן אני לא מורגש על המגרש ועוד כמה דברים שאני צריך לשפר כמו כל אחד".

מי המודל לחיקוי שלך?

"כשהייתי קטן מאוד, אהבתי את אבי נמני אבל לא יצא לי לראות אותו הרבה כי הוא כבר היה לקראת הסוף. בעולם, זה אנחל די מריה והוא מבחינתי אחד השחקנים הגדולים בכל הזמנים. תמיד הוא היה מעין מספר שתיים: בריאל מדריד הוא שיחק ליד רונאלדו ובנבחרת ארגנטינה ליד מסי ולא ספרו אותו מספיק. אבל בשבילי הוא אחד השחקנים הכי טובים בעולם".

אנחל די מריה (IMAGO)

נבחרת ישראל? תחת המאמן הנוכחי שתחתיו התחלת את הדרך.

"זה החלום הכי גדול: לייצג את המדינה שלך. אני צריך לעשות עונה טובה, להמשיך בכושר שלי ואני לא בלחץ. אני באמת רוצה להמשיך ולייצר מספרים ולהיראות טוב על המגרש. אני מאמין שזה גם יבוא".