מכבי אחווה שעב נקנסה בסכום של 15,000 ש"ח

לפני כמעט חודש התקיים במסגרת המחזור השביעי בליגה ב' צפון א', משחק שהפגיש בין מכבי אחווה שעב למכבי איחוד בני אבטין במגרש בג'דיידה מכר, משחק שהסתיים ב-1:2 לבני אבטין. החל מהדקה ה-40, שעב נותרה ב-10 שחקנים, לאחר צהוב שני לעברו של אחמד עכריה. ככל שהתקדמה ההתמודדות, אנשי שעב החלו לצאת מגדרם כנגד צוות השיפוט.

נוכח דו”ח שופט מפורט וארוך, האגף המשפטי החליט להעלות לדין את מכבי אחווה שעב, מוחמד חואלד ואחמד ח'ואלד מקבוצת שעב. הדיון נערך בפני הדיין, עו"ד גיורא לנדאו, שהזמין לדיון גם את מישל גמאל, שופט המשחק, עוזרו, איתמר שנפ וכן את עו"ד טארק זידאן, שייצג בתיק את הנאשמת, מכבי אחווה שעב.

מבין כל הדברים שנכתבו בדו”ח השופט, אפשר למצוא הדברים הבאים: “בדקה ה-46, לאחר שריקה לעבירה לטובת אבטין, שני אנשי הספסל, מוחמד חואלד ואחמד ח’ואלד, בקבוצת מכבי אחווה שעב, התחילו להתפרע, לצעוק ולסמן תנועות מחאה בוטות עם הידיים. שניהם ראו את הכרטיס האדום, אחד מהם ציין 'כוס אוחתוק אחולמניוקי'”.

שופט מוציא כרטיס אדום (יונתן גינזבורג)

“לאחר ההרחקה של מוחמד חואלד, לא ידענו מה שמו מכיוון שאין לו תמונה בהתאחדות. אף אחד מאנשי הספסל ולא אחמד ח’ואלד לא היו מוכנים למסור את שמו, אלו סירבו. בין המילים הנוספות שקיבלו לעברם צוות השיפוט: 'אני א*יין אותך', 'אתה חרא, אתה בן אלף *ונה, אל תבוא לשפוט אותנו יותר, למה אין לך מושג לענף'”.

"מוחמד חואלד חיכה ברכבו ביציאה מהמגרש, חסם לאיתמר שנפ את הרכב, יצא מרכבו ואמר לעוזר השופט 'אני א*יין אותך, אני אוציא לך את העיניים'. בשלב זה הוציא עוזר השופט השני את הטלפון והחל לצלם מה שמתרחש. עוד הוסיף מוחמד חואלד: 'אם יגידו לך לשפוט את שעב, שלא תעיז', 'אל תסתכל עליי ככה', 'ניפגש'”.

פרוטוקול הדיון

שופט המשחק, מישל גמאל: “לשאלת בית הדין האם אתה מזהה את אחד הנאשמים נוכח באולם, אני משיב שאני מזהה את הנאשם מספר 3, אחמד ח’ואלד, באולם בית הדין. מבדיקה שערכתי, מוחמד חואלד לא רשום כפעיל בעונת 2025/26.

“אנחנו זיהינו אותו לפי הרישום שלו בפורטל בעונות משחקים קודמות בהן היה גם צילום שלו. העונה האחרונה בה היה רשום כפעיל הייתה 2023/24, במכבי אחווה שעב הוא היה רשום כאיש משק בנערים א'. מעבר לנאמר בדוח המפורט שכתבתי, אין לי מה להוסיף ואני עומד מאחורי הדברים שנכתבו בו”.

עוזר השופט, איתמר שנפ: "גם אני מצטרף לנאמר בדוח השופט המפורט"

עו"ד טארק זידאן (מייצג הנאשמים): “באשר לנאשם מס’ 2, מוחמד חואלד, הוא אינו קשור להתאחדות לכדורגל בעונה הזו וגם לא היה רשום כפעיל גם בעונה הקודמת. הקבוצה שיחקה בג'דיידה כמשחק בית ושכחה להביא את שלט החילוף, אח”כ אחמד התקשר למוחמד וביקש שיביא את השלט (מדובר בשני אחים) משפרעם נסע לשעב והמשיך לג'דיידה להביא לנו את השלט.

“הוא הגיע בתחילת המחצית השנייה ואז היה האירוע עם אחמד. בכל מקרה מזה שתי העונות אחרונות הוא לא היה רשום אצלנו. יתרה מזאת, קבוצת נערים א' שלנו נסגרה לפני שתי עונות. המעשים שלו כנגד הקוון בסיום המשחק השני, אינם קשרים כלל לשעב, המשחק השני היה בין שתי קבוצות אחרות והמגרש כאמור היה בג'דיידה.

“אין לנו כקבוצה כל השפעה על אירועים שהתרחשו אחרי משחק שאנחנו לא צד בו. שואל את שופט המשחק, האם אחרי המשחק אחמד הגיע אליו ולחץ לו יד, אכן כן. הוא נכנס לחדר ההלבשה בסיום המשחק, התנצל אך סרב ללחוץ יד לעוזר השופט איתמר שנפ. לי ולעוזר השני סרב ללחוץ את היד ואמר לו שהוא מבקש שלא יגיע לשפוט אותם יותר”.

כדורים (יונתן גינזבורג)

כשנשאל האם יש לו הערות ביחס להתנהגות אחמד כלפיך אישית, ענה: “אחרי ההרחקה ואחרי שיצא ליציע הוא לא הפסיק לקלל, אך בסיום המשחק חזר אלי כדי להתנצל”. על השאלה איפה כתוב שהוא קלל אותך ספציפית?, השיב: “לא כתוב”. עוד הוא נשאל בהמשך למה הוא הכניס לדוח שלו דברים שלא קשורים למשחק, אלא פירט אירועים שהתרחשו הרבה אחרי שהמשחק הסתיים.

“הכל התחיל מהמשחק שלי מהמחצית השנייה. בנוסף לזה, האנשים שאני כותב עליהם בדוח היו קשורים למשחק שלי אז זה כן קשור. המידע בדבר האירועים שקרו עם עוזר השופט בדרכו למכוניתו, הועבר אלי מעוזר השופט”. לשאלה כמה אוהדים היו במשחק, ענה: “לא זוכר”. שואל את עוזר השופט: “לא זוכר כמה אוהדים היו ביציע. עמדתי מול האוהדים. יש יציע אחד והם היו מולי לא מאחורי”.

“אחמד היה בתחילה מאחורי השער ואז עלה ליציע וישב עם האוהדים. באשר לזיהוי של אחמד ביציע – אני ראיתי אותו קדם לכן כשישב על הספסל לידי ולא היתה לי בעיה לזהות אותו כי הוא עמד צמוד לגדר וצעק לעברי בקולי קולות. חלפו עשרה ימים מאז ואני לא זוכר בדיוק מה הוא לבש, אבל אני חוזר על דברי שזיהיתי אותו בוודאות. שמעתי צעקה מהיציע ואז הסתכלתי לכיוון וראיתי את אחמד”.

נאשם מס’ 3, אחמד ח'ואלד: “יש לי תעודת מאמן ואני החלפתי את המאמן שלנו שהיה מורחק”.

עוזר השופט לשאלת בית הדין: “לא אמרתי לנאשם 3 שאני אפרק את הקבוצה וגם לא הרמתי עליו את הקול, רק הסברתי לו למה הוא מורחק”. לשאלת עו"ד זידאן ענה: “השופט במשחק השני כתב את הדוח והוא ראה את האירועים כולל מה שהיה סביב הכניסה שלי למכונית בסיום המשחק. כאמור הוא ראה זאת בעיניו ועל כן כתב את זה בדוח שלו”.

נאשם מס’ 3, אחמד ח'ואלד: “אני הקמתי קבוצת כדורגל מכלום לפני 11 שנה. אני עושה הכל במועדון, כולל איסוף תרומות וטיפול בכל האספקטים של המועדון. בדקה ה-46 התחיל אירוע בו עוזר השופט אמר לי שהוא יפרק לנו את הקבוצה והמשיך לחפש אותנו אחרי המשחק ואני בקשתי גם כאן וגם כתבתי לאיגוד השופטים שלא ישפוט אותנו יותר. המועדון בקושי מתקיים”.

ספסל קבוצה (יונתן גינזבורג)

ההחלטה

“תחילה אדון במעמדו של הנאשם מס’ 2 אל מול בית הדין: סעיף 1ג’ לתקנון המשמעת קובע כך: בית הדין יהיה מוסמך לדון כל פרט או קבוצה אשר תקנוני ההתאחדות חלים עליהם. כלומר, סמכות בית הדין מקובלת לדון אך ורק בעניינם של מי שכלול בקבוצה ספציפית זו.

“סעיף 1א’ לתקנון המשמעת קובע כי “פרט” הינו שחקן, מאמן, מנהל מקצועי, מאמן כושר, עוזר מאמן, בעל תפקיד בקבוצה, ממלא תפקיד בקבוצה או מטעמה, עסקן נבחר בקבוצה, סוכן שחקנים, חבר ועדה ו/או חבר הנהלה בהתאחדות ושופט המשחק. הסעיף ברור מאד. לא מי שהיה מאלה המפורטים בסעיף ולא מי שיהיה מאלה בעתיד, מי שבמועד הרלוונטי לאירוע, הינו אחד מאלה.

“אין מחלוקת כי נאשם מס’ 2 אינו רשום כפעיל בהתאחדות מאז סיום עונת 23/24. קרי, במהלך רישום הפעילים בשתי העונות האחרונות (24/25, 25/26) הלה לא נרשם כפעיל בהתאחדות, לא במסגרת הנאשמת מס’ 1 ולא בכל מסגרת אחרת. באשר הנאשם אינו רשום כפעיל מזה תקופה ארוכה, לא היה פעיל במועד האירוע ואינו פעיל גם במועד הדיון, אין לבית הדין סמכות לדון בעניינו”.

“בנסיבות אלה, אני מוחק את האישום נגדו. היה והנאשם ירשם בעתיד כפעיל בהתאחדות בכל מסגרת שהיא, יוכל התובע לחזור ולהעמידו לדין בגין אירועים אלה. אלא שמעשיו של מר ח’ואלד לא נעשו בריק. התנהגותו האלימה כנגד עוזר השופט הייתה בקשר עם משחקה של הנאשמת בה שפט עוזר השופט”.

“יתרה מזאת גם מעשיו לאחר סיום המשחק השני, כאשר עוזר השופט סיים לשפוט את משחקו השני והלה נהג כלפיו כמפורט בדוח השופט ובעדות עוזר השופט בפני, היוו גם הם המשך ישיר לאירועים שהתרחשו במהלך המשחק נשוא כתב אישום זה”.

“יאמר מיד, מר ח’ואלד אינו רשום כפעיל בהתאחדות אך אין ספק כי הינו מקורב לנאשמת מס’ 1, אחיו של נאשם מס’ 3, בעלי הקבוצה ובעין תקנון המשפט, בהחלט ניתן להגדירו כ"אוהד" הקבוצה, אשר מעשיו הפסולים באחריותה והתנהגותו הפסולה משיתה על הנאשמת אחריות מכוח תקנון המשמעת”.

“לאור אופיו המיוחד של הקשר בין מר ח’ואלד לנאשמת, איני מקבל את הטענה שהנאשמת לא יכולה הייתה לעשות דבר למנוע ממנו לנהוג כפי שנהג כלפי עוזר השופט. לא מדובר באוהד בודד שאין איש יודע אודותיו הבוחר להמתין לעוזר השופט כשעתיים לאחר סיום המשחק, המדובר באחיו של הבעלים אשר מן הסתם ידע גם ידע שהלה נותר באזור, על כל הסיכונים המשתמעים מכך”.

"לאחר שמיעת הנאשם 3 ושופט המשחק, אני קובע כי דברי השופט אמינים עלי ועל כן אני מקבל את הנאמר בדוח השופט, מה שגם שהנאשם 3 לא ממש הכחיש את הנאמר בדוח".

שחקן כדורגל וכדור (יונתן גינזבורג)

העונשים

“הנאשמת 1 - על הנאשמת חלה אחריות מלאה על התנהגות הנאשם 3 שהינו בעלי הקבוצה ומר חואלד, כאוהד הקבוצה. הן במהלך המשחק המקורי והן, כאמור לעיל, לאחר סיום המשחק השני כאשר עוזר השופט עשה דרכו לרכבו.

“אם נסכם את האירועים השונים מדובר ב(1) יריקה על עוזר השופט, (2) המצאות בלתי מורשים באזור חדרי ההלבשה הסטרילי, (3) כניסת בלתי מורשים לחדר ההלבשה של השופטים, (4) סירוב למתן מידע בדבר שמו של מוחמד חואלד, (5) חסימת דרכו, איומים וחסימת דלת מכוניתו של עוזר השופט בדרכו הביתה.

“בנסיבות אלה, אני מרשיע את הנאשמת בעבירות נשוא כתב האישום וגוזר עליה עונש הפחתת 2 נקודות וכן קנס בסך 15,000 ש"ח. אני מודע לסעיף 22טו, אך איני בטוח כי למקרה כגון זה כיוון הסעיף ועל כן, איני פועל על פיו מחד, אך מאידך גוזר קנס גבוה באופן משמעותי ביחס לליגה בה משחקת הנאשמת. עונש זה הינו גם עבור ההעמדה לדין בתיק 129670.

“הנאשם מס’ 3, נאשם זה, אשר לדבריו עושה הכל במועדון, מאיסוף תרומות עד טיפול בכל עניני הקבוצה, אמור לשמש, בנוסף, גם כמודל וכדוגמה לשחקניו, לפעילים במועדון ולאוהדיו. במקום זאת, הוא בוחר לנהוג באורח פסול ומתלהם, לרבות קללות קשות כנגד השופטים, כניסה לאזור הסטרילי לאחר שהורחק וכניסה לחדר השופטים בהיותו מורחק. בנסיבות אלה אני מרשיע את הנאשם בעבירות נשוא כתב האישום ואני גוזר עליו עונש הרחקה עד ליום 28/02/2026”.