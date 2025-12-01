יום שני, 01.12.2025 שעה 12:54
ההכרעה נפלה: הערעור של הפועל תל אביב נדחה

אחרי הדיון, בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל פסק כי האדומים יישארו עם הפסד טכני, הפחתת 2 נקודות והפעלת העונשים המותנים על אירועי הדרבי

האבוקות מיציעי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
האבוקות מיציעי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

הפועל תל אביב הופיעה בפני בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל, אחרי שהגישה ערעור על העונש שקיבלה בעקבות אירועי הדרבי התל אביבי נגד מכבי תל אביב – ובו הקבוצה ספגה הפסד טכני של 3:0 והורדת שתי נקודות, זאת בנוסף לקנס. בית הדין הכריע היום בסוגיה וקבע כי הערעור של האדומים נדחה.

בערעור, בהפועל ת”א הבהירו שהמועדון “מגנה ומוקיע” את אותם אנשים שהדליקו פירוטכניקה וגרמו לאירועים, אך מדגיש כי לא ייתכן שהענישה תושת עליו כאשר, לטענתו, עמד בכל דרישות המשטרה, לא הפר חובה כלשהי, ונפגע מהליך משמעתי שפעל “מתוך דעה קדומה”.

את הפועל ת”א ייצגו המנכ”ל גיא פרימור, הסמנכ”ל ארז נעמן ועורך הדין רועי רוזן. את מכבי ת”א ייצגה יעל מרגלית, היועצת המשפטית. הדיינים היו: אב בית הדין עדי זרנקין, מיגל דויטש ויניב ואקי.

בדיון כזכור, תובע ההתאחדות עו”ד גלעד ברגמן אמר כי “משחק חוזר ייתן פרס לאלימות”. בצד הצהוב טענו: “ייגרם לנו נזק ספורטיבי עצום אם ייפסק משחק חוזר”. כעת,  בהפועל ת”א יחליטו לפנות לערכאת בית המשפט המחוזי.

