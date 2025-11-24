עוז בלייזר נגרע מסגל נבחרת ישראל בכדורסל

נבחרת ישראל פותחת את אימוניה לקראת החלון הראשון במשחקי מוקדמות אליפות העולם 2027. אריאל בית הלחמי, מאמן הנבחרת, זימן לסגל 16 שחקנים – אך נשאר כרגע עם 15 לאור העובדה שעוז בלייזר נגרע מהסגל. שאר השחקנים, ייצאו כולם עם הנבחרת לצמד המשחקים מול גרמניה בחוץ ומול קרואטיה, משחק ביתי שייערך בריגה.

שחקן הפועל תל אביב צורף למעשה לנבחרת לאור אי הבהירות לפני מספר ימים לגבי כשירותו של טי ג’יי ליף, אך כאמור בלייזר בסופו של דבר לא יהיה בסגל. מי שכזכור חזר לסגל אחרי היעדרות של שלוש שנים הוא שחקן מכבי תל אביב תמיר בלאט.

רק לאחרונה אגב, מאמן הפועל ת”א דימיטריס איטודיס ענה בצורה מאוד ישירה כשנשאל על ארבעת הנציגים שלו במדים הלאומיים של ישראל: “אני לא בטוח שיהיו ארבעה נציגים, אני לא בטוח, אני לא בטוח, אני לא יודע. אנחנו משלמים מחיר גדול כמועדון, יש לי המון כבוד לכל נבחרת, אבל אנחנו משלמים מחיר כבד מאוד. אני נותן למועדון להחליט, אבל כולם רואים מה קורה”.

הסגל המלא: בר טימור, רועי הובר, תמיר בלאט, קאדין קרינגטון, נועם יעקב, יאיר קרביץ, יובל זוסמן, נתנאל ארצי, גיא פלטין, טי ג’יי ליף, גור לביא, איתי שגב, רומן סורקין, עידן זלמנסון, רועי פריצקי.