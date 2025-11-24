יום שני, 24.11.2025 שעה 11:26
כדורסל ישראלי

עוז בלייזר נגרע מסגל נבחרת ישראל בכדורסל

שחקן הפועל ת"א שצורף תחילה לאור אי הבהירות בנוגע לכשירות של ליף, לא יעמוד בסופו של דבר לרשותו של בית הלחמי בחלון הראשון של מוק' אליפות העולם

|
עוז בלייזר מימין, לצד גיא פלטין (רועי כפיר)
עוז בלייזר מימין, לצד גיא פלטין (רועי כפיר)

נבחרת ישראל פותחת את אימוניה לקראת החלון הראשון במשחקי מוקדמות אליפות העולם 2027. אריאל בית הלחמי, מאמן הנבחרת, זימן לסגל 16 שחקנים – אך נשאר כרגע עם 15 לאור העובדה שעוז בלייזר נגרע מהסגל. שאר השחקנים, ייצאו כולם עם הנבחרת לצמד המשחקים מול גרמניה בחוץ ומול קרואטיה, משחק ביתי שייערך בריגה.

שחקן הפועל תל אביב צורף למעשה לנבחרת לאור אי הבהירות לפני מספר ימים לגבי כשירותו של טי ג’יי ליף, אך כאמור בלייזר בסופו של דבר לא יהיה בסגל. מי שכזכור חזר לסגל אחרי היעדרות של שלוש שנים הוא שחקן מכבי תל אביב תמיר בלאט.

רק לאחרונה אגב, מאמן הפועל ת”א דימיטריס איטודיס ענה בצורה מאוד ישירה כשנשאל על ארבעת הנציגים שלו במדים הלאומיים של ישראל: “אני לא בטוח שיהיו ארבעה נציגים, אני לא בטוח, אני לא בטוח, אני לא יודע. אנחנו משלמים מחיר גדול כמועדון, יש לי המון כבוד לכל נבחרת, אבל אנחנו משלמים מחיר כבד מאוד. אני נותן למועדון להחליט, אבל כולם רואים מה קורה”.

הסגל המלא: בר טימור, רועי הובר, תמיר בלאט, קאדין קרינגטון, נועם יעקב, יאיר קרביץ, יובל זוסמן, נתנאל ארצי, גיא פלטין, טי ג’יי ליף, גור לביא, איתי שגב, רומן סורקין, עידן זלמנסון, רועי פריצקי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */