"אמבפה מצא את הקריפטונייט שלו בכדורגל"

אחד הערבים הגרועים ביותר של קיליאן אמבפה במדי ריאל מדריד היה הקלאסיקו הראשון שלו בלבן, משחק שהיה מסומן אצלו בלוח השנה אחרי כל כך הרבה קיצים שבהם לא הצליח להגשים את חלומו. הוא עלה לדשא בברנבאו וירד ממנו עם שמונה נבדלים ושלושה מצבי אחד על אחד מוחמצים בהפסד הכואב 4:0 לברצלונה. באותו ערב שהפך לסיוט, הכוכב הצרפתי מצא את הקריפטונייט שלו, והוא אפילו לא ידע זאת.

“כאשר התוצאה כבר הייתה 0:2, מספר 10 של הבלאנקוס מצא את עצמו שלוש פעמים לבד מול השוער, אך בכל פעם פגש בקיר בלתי חדיר: אינאקי פנייה, שהפך את גופו לענק כדי לסגור כמה שיותר שטח ואז סיפק שתי הצלות נהדרות שעצרו את קיליאן. ערב לשכוח, שחזר דווקא כשהרגע הכי קריטי עבור ריאל מדריד הגיע. כעת, אחרי התיקו מול אלצ’ה, אמבפה יודע: הוא מצא את הקריפטונייט שלו בכדורגל”, נכתב ב’מארקה’.

שתי הזדמנויות גדולות נוספות של אמבפה, כשהתוצאה עדיין 0:0, נבלמו שוב בזכות יכולת אדירה של השוער המושאל מברצלונה. תחילה הוא ניצל מגע אחרון לא טוב של אמבפה כדי לסגור זווית באחד על אחד, ובהמשך הציג רפלקסים מהירים כדי לעצור בעיטה מסוכנת מטווח אפס. כך נכשל מספר 10 להבקיע במשחק ליגה שני ברציפות, ושלישי ברצף, כולל הלילה השחור באנפילד.

עצר את אמבפה, שוב. איניאקי פנייה (אלצ'ה)

אפו של פנייה עדיין דימם אחרי המשחק בעקבות המכה שספג מוויניסיוס, אך שוער אלצ’ה ניגש למיקרופונים כדי להסביר את המהלך השנוי במחלוקת שהוביל ל-2:2 של ריאל מדריד. האירוע התרחש לאחר שוויניסיוס פגע בו בטעות כשהשניים רצו לכדור. “הוא בועט, אני עוצר, ומהתנופה זה פוגע לי באף. חוסר מזל. חלק מהמשחק. זו רק מכה, לא יותר”, אמר.

על התיקו מול ריאל מדריד: “אנחנו שמחים ששיחקנו משחק גדול. נתנו כל מה שהתבקשנו על המגרש. יוצאים עם קצת תסכול בגלל השוויון המאוחר, אבל כן, לצאת מאוכזבים אחרי תיקו מול ריאל מדריד? אני חושב שאנחנו בדרך הנכונה”.

נפלה אצל העולה: 2:2 קצבי בין ריאל ואלצ'ה

על המחצית השנייה: “ידענו שכשהתוצאה תתהפך נגדם, הם ידחפו קדימה. יש להם שחקנים ברמה עולמית שיכולים לשבור קווים ולהכריע משחקים. תכננו שכאשר הם יצליחו לעבור אותנו, נסגור להם את כל השטחים ונרחיק את הכדור מהרחבה שלנו. אנחנו לא רגילים לסגנון כזה והיינו צריכים להסתגל. בהיבט הזה, הקבוצה עשתה עבודה נהדרת”.

על היכולת להגיב: “ריאל מדריד מתמחה בזה, להפוך תוצאות, ללחוץ אותך לתוך הרחבה שלך. ידענו שנצטרך לסבול ושהחזקת כדור ארוכה חשובה לנו”.

פנייה אחרי התקרית (צילום מסך)

בהמשך, במסיבת העיתונאים, שינה השוער את גרסתו, בדיוק כפי שמאמן אלצ’ה, אדר סראביה, חזה שיקרה ברגע שיראה את ההילוך החוזר. “הוא בועט, מנסה ללכת לכדור חוזר, אבל במהלך השני הוא לא מאפשר לי להגיע כי הוא מפיל אותי. מבחינתי זו עבירה, אבל אם השופט הולך ל־VAR ואומר שלא, אין מה לעשות”.