יום שני, 24.11.2025 שעה 11:00
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3212-2813ריאל מדריד1
3115-3613ברצלונה2
2911-2613ויאריאל3
2811-2513אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
1815-1512אספניול6
1715-1213חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1619-1812סביליה9
1618-1713ריאל סוסיאדד10
1616-1513אלצ'ה11
1618-1613סלטה ויגו12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1512-1113אלאבס14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
920-713אוביידו20

"אמבפה מצא את הקריפטונייט שלו בכדורגל"

הכוכב הצרפתי שוב נתקע מול אותו קיר שהפיל אותו כבר בקלאסיקו הראשון שלו. פנייה סיפק עצירות נהדרות והתלונן על הבעיטה מוויניסיוס, שגרמה לו לדמם

|
אמבפה מול פנייה (IMAGO)
אמבפה מול פנייה (IMAGO)

אחד הערבים הגרועים ביותר של קיליאן אמבפה במדי ריאל מדריד היה הקלאסיקו הראשון שלו בלבן, משחק שהיה מסומן אצלו בלוח השנה אחרי כל כך הרבה קיצים שבהם לא הצליח להגשים את חלומו. הוא עלה לדשא בברנבאו וירד ממנו עם שמונה נבדלים ושלושה מצבי אחד על אחד מוחמצים בהפסד הכואב 4:0 לברצלונה. באותו ערב שהפך לסיוט, הכוכב הצרפתי מצא את הקריפטונייט שלו, והוא אפילו לא ידע זאת.

“כאשר התוצאה כבר הייתה 0:2, מספר 10 של הבלאנקוס מצא את עצמו שלוש פעמים לבד מול השוער, אך בכל פעם פגש בקיר בלתי חדיר: אינאקי פנייה, שהפך את גופו לענק כדי לסגור כמה שיותר שטח ואז סיפק שתי הצלות נהדרות שעצרו את קיליאן. ערב לשכוח, שחזר דווקא כשהרגע הכי קריטי עבור ריאל מדריד הגיע. כעת, אחרי התיקו מול אלצ’ה, אמבפה יודע: הוא מצא את הקריפטונייט שלו בכדורגל”, נכתב ב’מארקה’.

שתי הזדמנויות גדולות נוספות של אמבפה, כשהתוצאה עדיין 0:0, נבלמו שוב בזכות יכולת אדירה של השוער המושאל מברצלונה. תחילה הוא ניצל מגע אחרון לא טוב של אמבפה כדי לסגור זווית באחד על אחד, ובהמשך הציג רפלקסים מהירים כדי לעצור בעיטה מסוכנת מטווח אפס. כך נכשל מספר 10 להבקיע במשחק ליגה שני ברציפות, ושלישי ברצף, כולל הלילה השחור באנפילד.

עצר את אמבפה, שוב. איניאקי פנייה (אלצעצר את אמבפה, שוב. איניאקי פנייה (אלצ'ה)

אפו של פנייה עדיין דימם אחרי המשחק בעקבות המכה שספג מוויניסיוס, אך שוער אלצ’ה ניגש למיקרופונים כדי להסביר את המהלך השנוי במחלוקת שהוביל ל-2:2 של ריאל מדריד. האירוע התרחש לאחר שוויניסיוס פגע בו בטעות כשהשניים רצו לכדור. “הוא בועט, אני עוצר, ומהתנופה זה פוגע לי באף. חוסר מזל. חלק מהמשחק. זו רק מכה, לא יותר”, אמר.

על התיקו מול ריאל מדריד: “אנחנו שמחים ששיחקנו משחק גדול. נתנו כל מה שהתבקשנו על המגרש. יוצאים עם קצת תסכול בגלל השוויון המאוחר, אבל כן, לצאת מאוכזבים אחרי תיקו מול ריאל מדריד? אני חושב שאנחנו בדרך הנכונה”.

נפלה אצל העולה: 2:2 קצבי בין ריאל ואלצ'ה

על המחצית השנייה: “ידענו שכשהתוצאה תתהפך נגדם, הם ידחפו קדימה. יש להם שחקנים ברמה עולמית שיכולים לשבור קווים ולהכריע משחקים. תכננו שכאשר הם יצליחו לעבור אותנו, נסגור להם את כל השטחים ונרחיק את הכדור מהרחבה שלנו. אנחנו לא רגילים לסגנון כזה והיינו צריכים להסתגל. בהיבט הזה, הקבוצה עשתה עבודה נהדרת”.

על היכולת להגיב: “ריאל מדריד מתמחה בזה, להפוך תוצאות, ללחוץ אותך לתוך הרחבה שלך. ידענו שנצטרך לסבול ושהחזקת כדור ארוכה חשובה לנו”.

פנייה אחרי התקרית (צילום מסך)פנייה אחרי התקרית (צילום מסך)

בהמשך, במסיבת העיתונאים, שינה השוער את גרסתו, בדיוק כפי שמאמן אלצ’ה, אדר סראביה, חזה שיקרה ברגע שיראה את ההילוך החוזר. “הוא בועט, מנסה ללכת לכדור חוזר, אבל במהלך השני הוא לא מאפשר לי להגיע כי הוא מפיל אותי. מבחינתי זו עבירה, אבל אם השופט הולך ל־VAR ואומר שלא, אין מה לעשות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */