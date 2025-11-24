תקציב חדש ממשרד התרבות והספורט לאעבלין

בשורות חיוביות למועצה המקומית אעבלין, הממוקמת צפונית לעיר שפרעם. המועצה, המורכבת מכמעט חצי-חצי מוסלמים-נוצרים ערבים, קיבלה לידיה הודעה ממנהל הספורט השייך למשרד התרבות והספורט כי התוכנית שלה אושרה וכי הוקצו לה 541,730 אלף שקלים לחידוש תשתיות הספורט והציוד הקשורים בענפים שונים במועצה המקומית.

ראש המועצה, שריף חידר, התפעל מהאישור והודיע על כך, בקול תרועה, בדף הפייסבוק האישי שלו כשציין את השתלשלות המהלך ומה עתיד לבוא. "תקציבים חדשים ממשרד התרבות והספורט לשיפור התשתיות ולחידוש ציוד וציוד ספורט, לרבות: שיפוץ המגרש הקיים והפיכתו למגרש כדורגל דשא סינטטי, ושיפוץ מגרשי האימונים עם הדשא הסינטטי הסמוכים לאצטדיון העירוני".

"מועצת אעבלין - מחלקת ספורט: לפני מספר ימים, מנהל מחלקת הספורט, מר עוני אידריס, קיבל מכתב ממנהל הספורט במשרד התרבות והספורט. הבקשה שהגישה המועצה המקומית, באמצעות צוות המומחים ג'וואר מוחסן, אוסאמה דעים, עלי חטיב ועוני אידריס, אושרה".

המגרש באעבלין (באדיבות המועצה המקומית אעבלין)

"המטרה היא לשפר את התשתיות ולחדש את ציוד הספורט כדי לעמוד בסטנדרטים של קבוצת נשים בליגת העל, ובמפרטי ההתאחדות לכדורגל לכל הקבוצות המשחקות ברמות המתקדמות. משרד הספורט אישר סכום של 541,730 אלף שקלים לפרויקט".

"מעבר לכך, משרד הספורט אישר גם את הבקשה לשיפוץ מגרש הספורט במועצה ולהפיכתו למגרש כדורגל דשא סינטטי. הדבר ישרת את צרכי המועצה המקומית ויתרום לפיתוח הספורט בכלל. לשם כך, המשרד אישר הקצאה של 350,000 אלף שקלים לפרויקט".

"המועצה המקומית, באמצעות מחלקת הספורט שלה ומחלקות נוספות, מגישה בימים אלה בקשות לשיפוץ מגרשי האימונים מדשא סינטטי הסמוכים לאצטדיון העירוני. מגרשים אלה יעברו רענון מחדש לשירות קבוצות הכדורגל והציבור".

"באשר לאצטדיון העירוני: הפרויקט מתקדם במהירות, במטרה להשלמתו עד לשנת 2026. לאחר מכן, ילדינו וכל מי שמתגורר באעבלין יזכו לגישה לאצטדיון מודרני ומאובזר במלואו. המועצה המקומית תעבוד עם ההתאחדות לכדורגל כדי ליצור תנאים אופטימליים לבניית קבוצת כדורגל ראויה לאעבלין ולתושביה".

באעבלין ישנן חמש אגודות ספורט המפעילות קבוצות כדורגל. בגברים, יש את הפועל איחוד אעבלין (שלוש קבוצות במחלקת הנוער), הפועל בני אעבלין (שמונה קבוצות במחלקת הנוער) והפועל עירוני בני אעבלין (קבוצת בוגרים, לצד ארבע קבוצות במחלקת הנוער). בנשים, יש את הפועל איחוד בנות אעבלין (בוגרות לצד שלוש קבוצות במחלקת הנוער) והפועל בנות אעבלין (מחלקת נוער בלבד).