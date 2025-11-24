יום שני, 24.11.2025 שעה 11:12
כדורגל ישראלי

תקציב חדש ממשרד התרבות והספורט לאעבלין

בשורה חיובית למועצה המקומית: הבקשה שהוגשה אושרה, 541,730 ש"ח הוקצו לחידוש תשתיות וציוד. צפי פתיחת האצטדיון - 2026, וגם: שאר הפרויקטים שבפתח

|
המגרש באעבלין (באדיבות המועצה המקומית אעבלין)
המגרש באעבלין (באדיבות המועצה המקומית אעבלין)

בשורות חיוביות למועצה המקומית אעבלין, הממוקמת צפונית לעיר שפרעם. המועצה, המורכבת מכמעט חצי-חצי מוסלמים-נוצרים ערבים, קיבלה לידיה הודעה ממנהל הספורט השייך למשרד התרבות והספורט כי התוכנית שלה אושרה וכי הוקצו לה 541,730 אלף שקלים לחידוש תשתיות הספורט והציוד הקשורים בענפים שונים במועצה המקומית.

ראש המועצה, שריף חידר, התפעל מהאישור והודיע על כך, בקול תרועה, בדף הפייסבוק האישי שלו כשציין את השתלשלות המהלך ומה עתיד לבוא. "תקציבים חדשים ממשרד התרבות והספורט לשיפור התשתיות ולחידוש ציוד וציוד ספורט, לרבות: שיפוץ המגרש הקיים והפיכתו למגרש כדורגל דשא סינטטי, ושיפוץ מגרשי האימונים עם הדשא הסינטטי הסמוכים לאצטדיון העירוני".

"מועצת אעבלין - מחלקת ספורט: לפני מספר ימים, מנהל מחלקת הספורט, מר עוני אידריס, קיבל מכתב ממנהל הספורט במשרד התרבות והספורט. הבקשה שהגישה המועצה המקומית, באמצעות צוות המומחים ג'וואר מוחסן, אוסאמה דעים, עלי חטיב ועוני אידריס, אושרה".

המגרש באעבלין (באדיבות המועצה המקומית אעבלין)המגרש באעבלין (באדיבות המועצה המקומית אעבלין)

"המטרה היא לשפר את התשתיות ולחדש את ציוד הספורט כדי לעמוד בסטנדרטים של קבוצת נשים בליגת העל, ובמפרטי ההתאחדות לכדורגל לכל הקבוצות המשחקות ברמות המתקדמות. משרד הספורט אישר סכום של 541,730 אלף שקלים לפרויקט".

"מעבר לכך, משרד הספורט אישר גם את הבקשה לשיפוץ מגרש הספורט במועצה ולהפיכתו למגרש כדורגל דשא סינטטי. הדבר ישרת את צרכי המועצה המקומית ויתרום לפיתוח הספורט בכלל. לשם כך, המשרד אישר הקצאה של 350,000 אלף שקלים לפרויקט".

"המועצה המקומית, באמצעות מחלקת הספורט שלה ומחלקות נוספות, מגישה בימים אלה בקשות לשיפוץ מגרשי האימונים מדשא סינטטי הסמוכים לאצטדיון העירוני. מגרשים אלה יעברו רענון מחדש לשירות קבוצות הכדורגל והציבור".

"באשר לאצטדיון העירוני: הפרויקט מתקדם במהירות, במטרה להשלמתו עד לשנת 2026. לאחר מכן, ילדינו וכל מי שמתגורר באעבלין יזכו לגישה לאצטדיון מודרני ומאובזר במלואו. המועצה המקומית תעבוד עם ההתאחדות לכדורגל כדי ליצור תנאים אופטימליים לבניית קבוצת כדורגל ראויה לאעבלין ולתושביה".

באעבלין ישנן חמש אגודות ספורט המפעילות קבוצות כדורגל. בגברים, יש את הפועל איחוד אעבלין (שלוש קבוצות במחלקת הנוער), הפועל בני אעבלין (שמונה קבוצות במחלקת הנוער) והפועל עירוני בני אעבלין (קבוצת בוגרים, לצד ארבע קבוצות במחלקת הנוער). בנשים, יש את הפועל איחוד בנות אעבלין (בוגרות לצד שלוש קבוצות במחלקת הנוער) והפועל בנות אעבלין (מחלקת נוער בלבד).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהתהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרת
התהליך המושלם: מהחתימה של מסי ועד המסגרתנגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */