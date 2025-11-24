אינייסטה: מתרגש מהגול מול צ'לסי כל פעם מחדש

ביום שלישי הקרוב, ברצלונה תחזור לסטמפורד ברידג’ למשחק מול צ’לסי במסגרת ליגת האלופות, אצטדיון עם המון רגעים זכורים לבלאוגרנה במסגרת האירופית, אך רגע אחד ייחרט בהיסטוריה כאחד המרגשים שחוו הקטלונים.

ב-6 במאי 2009, הקטלונים הגיעו ללונדון על מנת לשחק את משחק הגומלין בחצי גמר ליגת האלופות , האנגלים עלו על הלוח ראשונים אחרי שער של מייקל אסיין והספרדים לא הצליחו להתמודד עם הגנת הבלוז לאורך כל המשחק, אך בדקה ה-92, הגיע אנדרס אינייסטה שהבקיע את שער השוויון ושלח את החבורה של פפ גווארדיולה לגמר באולימפקו.

הרגע ההיסטורי עדיין מרגש את קשר העבר שהתראיין לעיתון ‘ספורט’ הקטלוני: “אמנם זה קרה לפני 16 שנה, אך זה מרגיש כאילו הבקעתי את השער אתמול”, אמר אגדת ברצלונה. “בכל פעם שאני רק חושב על השער הזה אני מתרגש, לא רק בעקבות השער עצמו, אלא גם כל האירועים שקרו אחריו גורמים לי לצמרמורת” הוסיף.

צ'אבי ואנדרס אינייסטה (רויטרס)

הקשר ידע במשחק הזה הוא ישפיע ומשתף ברגע שחווה עם בויאן, חברו לקבוצה דאז: “חשבתי כבר על ההעפלה לגמר וזו תמיד טרחה להשיג כרטיסים, אמרתי לו (בויאן) שאני הולך להבקיע בחצי ושהוא יצטרך לארגן לי שני כרטיסים לגמר או יותר”.

השער ההיסטורי שלח את הקטלונים לגמר באיטליה בעקבות מאזן שערי חוץ, כאשר במשחק הגורלי התמודדו מול מנצ’סטר יונייטד של כריסטיאנו רונאלדו, אותם ניצחו 0:2 משערים של סמואל אטו וליאו מסי והניפו את הגביע.