נייקי מציגה: ירידה במכירות לצד צמיחה גלובלית

ריטיילורס פרסמה את דוחותיה לתשעת החודשים הראשונים של השנה ולרבעון השלישי, ובהם נתוני הפעילות של מותג נייקי. הדוחות מצביעים על דינמיקה עסקית מורכבת: מצד אחד ירידה במכירות בחנויות זהות וברווחיות למ"ר, ומנגד צמיחה כוללת הנובעת מהתרחבות שטחי המסחר וכניסה לטריטוריות חדשות.

לפי הנתונים, נייקי מפעילה נכון לסוף ספטמבר 174 חנויות ברחבי העולם, גידול ניכר לעומת 147 בתקופה המקבילה אשתקד. בישראל עלה מספר החנויות מ־28 ל־30, בקנדה מ־24 ל־26, ובאירופה נרשמה האצה משמעותית ל־81 חנויות לעומת 56 אשתקד , נתון המהווה את מנוע הצמיחה המרכזי.

מכירות בחנויות זהות: ירידה חדה, 16.1%

המכירות בחנויות זהות בתשעת החודשים הראשונים ירדו ל־673.3 מיליון שקלים, לעומת 802 מיליון שקלים אשתקד. הירידה מוסברת בעיקר בהשפעות מאקרו־כלכליות ושינויים בהתנהגות הצרכנית, לצד הפגיעה בפעילות בישראל במהלך חודש יוני בעקבות סגירת חנויות במסגרת שיתוף פעולה עם כלביא.

המכירות למ"ר ירדו בתשעת החודשים ל־1,776 ש”ח למ"ר, לעומת 2,242 ש”ח אשתקד. ברבעון השלישי ירדו המכירות למ"ר ל־1,930 שקלים לעומת 2,288 שקלים אשתקד, המשקפות חולשה בפדיון בחנויות הוותיקות.

נעלי נייקי (IMAGO)

תשעת החודשים: שונות בין השווקים חולשה בישראל ובקנדה, זינוק באירופה

• ישראל: ירידה קלה במכירות בתשעת החודשים ל־721.6 מיליון שקלים (לעומת 740 מיליון).

• קנדה: ירידה חדה יותר ל־301.45 מיליון שקלים (מ־355.4 מיליון).

• אירופה: צמיחה משמעותית ל־554 מיליון שקלים (מ־429 מיליון).

• אוסטרליה וניו זילנד: עלייה ל־258 מיליון שקלים (מ־184 מיליון).

בנטרול החנויות הזהות, נרשם גידול כולל בהכנסות הודות להתרחבות שטחי המסחר. סך ההכנסות החיצוניות של נייקי עלו ל־1.257 מיליארד ש”ח, לעומת 1.164 מיליארד ש”ח בתקופה המקבילה גידול המוסבר בעיקר בפתיחת חנויות חדשות ובהרחבת הפעילות בטריטוריות קיימות. יחד עם זאת, ריטיילורס מציינת כי התחזקות הש”ח מול מטבעות הפעילות של חברות הבנות קיזזה חלק מהגידול.

קופסה של נעלי נייקי (IMAGO)

רבעון שלישי: התאוששות נקודתית בישראל, המשך חולשה בקנדה, האצה באירופה

• ישראל: הכנסות הרבעון עלו ל־274 מיליון ש”ח, לעומת 239 מיליון שקלים אשתקד, בין היתר לאור מבצע Friends & Family שנדחה השנה ליולי.

• קנדה: המשך ירידה ל־111.54 מיליון שקלים, לעומת 140.67 מיליון אשתקד.

• אירופה: עלייה ל־234 מיליון שקלים, לעומת 171 מיליון שקלים.

• אוסטרליה וניו זילנד: ירידה ל־88 מיליון שקלים, לעומת 91.3 מיליון אשתקד.

סך המכירות בחנויות זהות ברבעון ירד ל־329.36 מיליון ש”ח לעומת 367 מיליון ש”ח, ירידה של 10.3%. לצד זאת, סך ההכנסות החיצוניות ברבעון עלו ל־496 מיליון שקלים לעומת 449 מיליון שקלים, עלייה המיוחסת להתרחבות שטחי המסחר ולשינוי עיתוי מבצע העובדים בישראל. ריטיילורס מוסיפה כי העלייה קוזזה בחלקה בשל ירידה במכירות בחנויות זהות ובהשפעת שערי מטבע שליליים.