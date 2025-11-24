טירוף בבית"ר: 29,500 אוהדים בטדי מול נתניה?

הטירוף סביב המשחק בין בית״ר ירושלים למכבי נתניה נמשך. אחרי שנרכשו כל הכרטיסים ליציעים של הקבוצה מהבירה (צפוני, מערבי, דרומי ומזרחי), היא פנתה למשטרה בבקשה לאשר את פתיחת היציע הצפון מזרחי למכירת עוד 2,000 כרטיסים. פגישה בנושא נקבעה ליום רביעי, אז יוחלט על ידי המשטרה האם לאפשר לפתוח את היציע הצפון מזרחי.

אם המשטרה תאשר לפתוח את היציע הצפון מזרחי עבור אוהדי בית״ר, אצטדיון טדי יהיה מלא ביום ראשון (20:30) עם 29,500 אוהדים, מספר חסר תקדים. אוהדי מכבי נתניה רכשו את כל הכרטיסים למשחק ויישבו ביציע הצפון מערבי.

״מאמינים שהמשטרה תאשר לנו לפתוח את היציע הצפון מזרחי וליצור כמעט טבעת מלאה של אוהדים שלנו בטדי״, אומרים בבית וגן.

לוקה גדראני (עמרי שטיין)

בעניין המקצועי, אופטימיות בבית״ר בנוגע לחזרה של לוקה גדראני לסגל כבר במשחק מול נתניה. לגבי ירין לוי, הוא לא צפוי להיכלל בסגל ואת המשבצת של הקשר האחורי בהרכב ימלא אילסון טבראש.