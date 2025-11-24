יום שני, 24.11.2025 שעה 10:59
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3212-2813ריאל מדריד1
3115-3613ברצלונה2
2911-2613ויאריאל3
2811-2513אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
1815-1512אספניול6
1715-1213חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1619-1812סביליה9
1618-1713ריאל סוסיאדד10
1616-1513אלצ'ה11
1618-1613סלטה ויגו12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1512-1113אלאבס14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
920-713אוביידו20

"גארסיה סיכם עקרונית על חוזה חדש בברצלונה"

דיווח ב'מונדו דפורטיבו': אחרי שקיבל הצעה מפאריס סן ז'רמן, שחקן ההגנה הספרדי שהפך לדמות מפתח אצל פליק נמצא במשא ומתן מתקדם בדרך לחוזה עד 2030

|
אריק גארסיה (IMAGO)
אריק גארסיה (IMAGO)

השיחות בין ברצלונה לבין אריק גארסיה כדי להבטיח את חידוש החוזה המיוחל של הבלם נמצאות בשלבים הסופיים. שני הצדדים הגיעו להסכמה עקרונית לאחר שבועות של משא ומתן, והשחקן שקיבל הצעה מפ.ס.ז' של לואיס אנריקה, שמכיר אותו היטב מתקופתו כמאמן נבחרת ספרד, מחויב להישאר בברצלונה, בבית שלו, שם הוא מרגיש מאושר לחלוטין עם הקבוצה שהוא חלק ממנה. המועדון, מצידו, רואה בו שחקן מפתח ואת אחד המועמדים העתידיים לנשיאת סרט הקפטן, כך דווח ב’מונדו דפורטיבו’.

“חידוש החוזה של אריק, שיקשור אותו למועדון עד שנת 2030, נכנס לישורת האחרונה. לפני יומיים הוא רשם עוד הופעה מצוינת נגד אתלטיק בילבאו, והוא נחשב כעת לאחד השחקנים החשובים ביותר עבור האנזי פליק. לעולם לא נדע מה היה קורה אילו איניגו מרטינס היה נשאר בברצלונה, אבל המציאות היא שאריק הוא כיום שחקן הסגל עם הכי הרבה דקות משחק, והוורסטיליות שלו זוכה להערכה רבה, גורם מרכזי בהחלטה לשמור עליו: לכל הפחות, הוא תמיד מעניק תפוקה יציבה של "שבע מתוך עשר", לא משנה באיזו עמדה מוצב”, פרגנו לו בספרד.

“אריק מרגיש נוח מאוד בחדר ההלבשה, מוקף בשחקני לה מאסיה ורבים נוספים שהוא מכיר מהנבחרת. במועדון רואים בו קפטן עתידי, והמאמן הבהיר בצורה חד משמעית שהוא לא מוכן לוותר עליו. השחקן, שהצטרף לברצלונה ב-2021, נמצא כעת בתקופה הטובה ביותר שלו מאז הגיע למועדון. אחרי עונת ההשאלה בג'ירונה, היו לו ספקות והוא שקל לבקש השאלה נוספת בחלון החורף. אך פליק פליק שכנע אותו להישאר, ובהמשך הוכיח את אמונו בכך שהעניק לו דקות משחק משמעותיות, במיוחד העונה.

כאן זה בית: ברצלונה מתפוצצת בקאמפ נואו!

מאז הקיץ שעבר, שני הצדדים רצו להגיע להסכם. אריק היה חלק מ"מפת הדרכים": ז’ול קונדה, פרנקי דה יונג, מארק ברנאל, ועכשיו גארסיה האחרון שנותר להאריך לו חוזה. התהליך היה כמעט סגור, ואז הגיעה פ.ס.ז' ודחתה את הסיום. כעת מדובר רק בקביעת לוחות הזמנים לחתימה.

