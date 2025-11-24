יום שני, 24.11.2025 שעה 09:24
כדורגל עולמי

הקבוצה של די מריה נפלה למלכודת של היריבה

רוסאריו סנטרל הוכתרה כאלופת השנה, תואר שההתאחדות בארגנטינה המציאה - מה שגרם לזעם אצל שאר הליגה. אסטודיאנטס ערכה מסדר כבוד, אך הפנתה גב במחאה

שחקני אסטודיאנטס מפנים גב לרוסאריו סנטרל (IMAGO)
שחקני אסטודיאנטס מפנים גב לרוסאריו סנטרל (IMAGO)

הליגה הארגנטינאית ידועה בצבעוניות שלה, כאשר גם אמש (ראשון) קיבלנו עוד רגע מיוחד מהמדינה הדרום אמריקאית. קבוצתו של אנחל די מריה, רוסאריו סנטרל, עלתה לשלב שמינית הגמר בזירה המקומית אחרי שקיבלה תואר אליפות מפוקפק – ואף נפלה במלכודת של היריבה.

נעשה סדר, רוסאריו סנטרל סיימה עם מספר הנקודות הגבוה ביותר בשלב הראשון של העונה והוכתרה במפתיע לפני מספר ימים כאלופת השנה בליגה, תואר חדש עליו החליטו בהתאחדות הארגנטינאית מהרגע להרגע – כאשר המועדון קיבל את הגביע בטקס סגור בלי הודעה מוקדמת.

בחלק מהמקומות פירשנו את המקרה כמחווה של נשיא ההתאחדות צ’יקי טאפיה לדי מריה, על כך שחזר לכדורגל הארגנטינאי בקיץ האחרון. שאר הקבוצות לא אהבו כמובן את ההחלטה הזו, ואסטודיאנטס לה פלאטה שפגשה את רוסאריו סנטרל בשמינית הגמר, בחרה גם לפעול בהפגנתיות ובדרך כזו שתפתיע את די מריה וחבריו.

אנחל די מריה, לא היה מרוצה (IMAGO)אנחל די מריה, לא היה מרוצה (IMAGO)

ההתאחדות ביקשה מאסטודיאנטס לערוך מסדר כבוד לשחקני רוסאריו סנטרל וזו נענתה לבקשה, אבל על הדשא ברגע ששחקני אלופת השנה החלו לצעוד בין שחקני אסטודיאנטס – האחרונים הפנו את גבם באקט מחאה וכל זה מול הקהל של הקבוצה מסנטה פה באצטדיון חיגנטה דה ארוז'יטו.

בהתמודדות עצמה, אסטודיאנטס גם השיגה סוג של נקמה ספורטיבית כשניצחה 0:1 ועלתה לרבע הגמר. עם תום המשחק, אלוף העולם די מריה הגיב די באיפוק למה שקרה במסדר הכבוד: “הם עשו את מסדר הכבוד בכל מקרה. אחד השחקנים אמר לנו שהם הולכים לעשות את זה, בסדר. זה עניינם”.

