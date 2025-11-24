דני פרנקו: צריכים לחשוב ולבדוק מה קרה פה

תחושות קשות בהפועל חולון לאחר התבוסה אמש (ראשון) 102:75 למכבי תל אביב במסגרת המחזור השביעי של ליגת העל. חניכיו של דני פרנקו הגיעו למשחק לאחר ההפסד הדרמטי והכואב לחובנטוד בדאלונה בליגת האלופות של פיב"א, אך ניכר היה שפיזית הם היו שם, אך לא מעבר.

המבטים על פניהם של אנשי הקבוצה סיפרו יותר מהכל את גודל האכזבה, כי אין ספק שההפסד לספרדים בשבוע שעבר היה קשה וכמוהו גם ההפסד לשולה, אך אתמול הייתה זו בעיקר הדרך.

הסגולים התקשו למצוא את המילים לאחר המשחק, בכל זאת את הרבע הראשון הם סיימו בפיגור דו ספרתי, אך ברבע השני הגיעה לה התפרקות של ממש בדרך לפיגור 26 נקודות בסיום המחצית הראשונה. בהגנה, קבוצתו של פרנקו לא הייתה שם, אך כאמור גם בהתקפה הדברים לא עבדו.

שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)

את המשחק הפועל חולון סיימה עם יחס אסיסטים/איבודים שלילי, כשלחניכיו של פרנקו היו לא פחות מ-20 איבודי כדור. כמו כן, חולוניה הפסידה בקרב על הלוחות ובשורה התחתונה, ערב פשוט עגום בשני צידי המגרש כשהדבר שהציק כאמור יותר מההפסד עצמו היה הדרך.

הסגולים יצאו כעת לפגרת הנבחרות לאחר הפסד לא פשוט שהוריד אותם למאזן של ארבעה ניצחונות אל מול שני הפסדים. חניכיו של פרנקו צריכים להשלים עדיין משחק מול בני הרצליה של יהוא אורלנד, אך עוד קודם, משחקה הבא של הקבוצה יהיה מול הפועל גליל עליון ולאחר מכן מול מכבי רמת גן.

בכל הנוגע לזירה האירופית, חולוניה תפגוש את בורסאספור הטורקית במסגרת ליגת האלופות של פיב"א ב-17.12 במה שיהיה המחזור האחרון של שלב הבתים הראשון. כזכור הפועל חולון הבטיחה כבר את מקומה בשלב הפליי-אין שמשוחק בפורמט של הטובה משלושה משחקים.

דני פרנקו (רועי כפיר)

דני פרנקו אמר לאחר המשחק: “יש משחקים שדף הסטטיסטיקה לא רלוונטי. צריכים לבדוק ולחשוב מה קרה פה. הקבוצה לא הגיעה למשחק, הרבה מהקהל שלנו הגיע לתמוך בה, אך אנחנו כקבוצה לא היינו פה. דברים כאלה יכולים לקרות, יש לנו קבוצה נחמדה מדי מכדי שזה יהיה ממקום לא טוב. זה די ברור שבאופן גורף הראש של השחקנים שלנו לא היה פה.

עוד הוסיף המאמן: “לא ככה שיחקנו עד היום, צריך לחפש את זה במקומות אחרים. יכול להיות שהפגרה הזאת, והמשחק לפני הפגרה הוא טריקי. עשינו טעות קשה שנתנו לשחקנים לטוס ישר אחרי המשחק, אולי הראש שלהם כבר במטוס.

“בכדורסל אתה יכול להפסיד, תוצאה כזאת, מחצית כזאת, זה לא כדורסל. יש מצבים שלפעמים אתה לא יכול להדליק את המתג. למכבי יש קבוצה איכותית מאוד לליגה הישראלית, אולי הקבוצה הכי טובה פה. נצטרך לעשות חושבים, מה לא עשינו נכון ביומיים האחרונים כדי לצאת בתחושה הזאת.

אוהדי הפועל חולון (רועי כפיר)

“הפועל חולון תמיד הייתה קבוצה תחרותית במסגרת האפשרויות הקיימות. המון קבוצות רוצות להתחזק, גם פנאתינייקוס ואולימפיאקוס מחפשות שחקנים. מה שהיה היום לא היה קשור לכדורסל. זה יכול לקרות, אני פחות מתרגש מזה, החוכמה זה לדעת לצאת מזה. התפקיד של המאמן זה להיות מודאג ומוטרד, ברגע שאני לא מוטרד ומודאג זה נגמר רע מאוד.

“בסופו של יום, היה לנו קיץ מורכב, ממה שיש לנו וממה שהבאנו צריך להוציא את המקסימום. עד היום בערב עשינו את זה לגמרי, שאפו גדול לכל המערכת, השחקנים וכולם שעלינו סיבוב באירופה משחק לסוף, בליגה עד היום היה לנו הפסד אחד. מה שחשוב זה לנצח פה במאי ולאו דווקא בנובמבר”.

נתנאל ארצי הוסיף: “זה היה ברור מהרגע הראשון, לא הופענו כמו שציפו מאיתנו להופיע. אכזבנו קהל שלם בבית, אין לזה צורה. אנחנו לא יכולים להגיע ולשחק פה נגד מכבי ככה, היינו צריכים להתעורר, אני אומר בשם הקבוצה שאנחנו מתביישים באיך שנראינו, כולם כולל כולם”.

נתנאל ארצי (חגי מיכאלי)

עוד אמר השחקן: “זה לא מספיק בשביל הפועל חולון. פשוט לא הופענו, למה? בכדורסל זה קורה. אנחנו שחקנים ובני אדם. לפני שחושבים לקלוע כדור לסל, צריך להילחם. לא יכולנו לתת ללוני ווקר לחגוג עלינו. זה מבאס, זה לא היה צריך להיראות ככה. אכזבתי קהל שלם בבית”.