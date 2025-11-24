ב"ש תשחק מול אשדוד, בלטקסה לא כשיר לשבת

הפועל באר שבע תתחיל היום להרים קצב בהכנות המקצועיות לקראת המשחק הקרוב בשבת בצהריים נגד הפועל חיפה, כשתארח את מ.ס אשדוד למשחק אימון. כזכור, שתי הקבוצות סיימו ב-2:2 דרמטי לפני הפגרה וכעת כל אחת תנסה להסיר את החלודה שלה. בשבוע שעבר חניכיו של רן קוז'וק ניצחו 3:4 את מוליכת ליגה א', מכבי קריית גת, ומקווים לנצח הפעם את אשדוד.

נכון לרגע זה, כל הזרים נחתו בישראל, פרט לשני הזמבים, ג’וזף סאבובו בנדה וקינגס קאנגווה. הקשר נעדר משני משחקיה האחרונים של נבחרת זמביה בטענה לפציעה שמלווה אותו כבר תקופה, אך אינה צפויה למנוע ממנו לשחק. במקביל, סאבובו כן לקח חלק בשני המשחקים, פעם אחת פתח בהרכב, פעם אחת עלה מהספסל, ואף מצא את הרשת.

כפי שפורסם אתמול, קאנגווה ביקש לשוב מוקדם כדי לבקר את משפחתו, אך ההתאחדות הזמבית סירבה לממן את כרטיס הטיסה. בסופו של דבר הנהלת באר שבע שילמה על הכרטיס. זו ממש לא הפעם הראשונה שענייני הטיסות גורמים כאב ראש, אחרי שבמקרים קודמים נשלח השחקן למסלולים ארוכים ומפותלים רק כדי לחסוך בעלויות.

קינגס קאנגווה (מרטין גוטדאמק)

6 שחקני הנבחרת, גיא מזרחי, אליאל פרץ, דן ביטון, אור בלוריאן, אמיר גאנח וניב אליאסי, יחזרו היום לאימונים. מתן בלטקסה יחזור גם כן להתאמן, אבל לא יהיה כשיר למשחק בשבת.