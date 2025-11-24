יום שני, 24.11.2025 שעה 09:24
ליגה איטלקית 25-26
276-1512רומא1
259-1812מילאן2
2511-1912נאפולי3
2413-2612אינטר4
248-2112בולוניה5
2011-1512יובנטוס6
186-1211קומו7
189-1512לאציו8
1612-1411ססואולו9
1520-1212אודינזה10
1416-1011טורינו11
1416-1312קרמונזה12
1314-1412אטאלנטה13
1117-1212קליארי14
1115-912פארמה15
1016-812לצ'ה16
914-811פיזה17
819-1112גנואה18
619-1012פיורנטינה19
618-712ורונה20

פוליסיק פרגן: למניאן הגיע להיות איש המשחק

חלוץ מילאן שכבש את שער הניצחון לא נותר אדיש לתצוגה של השוער. הצרפתי: "הדרך עוד ארוכה. ההצלה האהובה עליי? כולן". אלגרי: "ההגנה הייתה המפתח"

|
כריסטיאן פוליסיק (IMAGO)
כריסטיאן פוליסיק (IMAGO)

ניצחון גדול למילאן בדרבי, וכוכבים ברורים על המגרש: כריסטיאן פוליסיק ומייק מניאן הובילו את הרוסונרי ל-0:1 יוקרתי על אינטר, במה שהפך לדרבי השישי ברצף ללא הפסד בכל המסגרות. עם שער קליל מצד אחד ושורת הצלות ענק מן הצד השני, אפילו פוליסיק מודה: “למייק הגיע להיות איש המשחק במאה אחוז”.

מילאן עמדה תחת לחץ כבד ברבים משלבי המשחק, כאשר מניאן והקורות הצילו את הקבוצה ממצבים מסוכנים של פרנצ’סקו אצ’רבי ולאוטרו מרטינס במחצית הראשונה. ואז הגיע המהלך ששינה את המשחק: התקפה מתפרצת שהובילו אלכסיס סאלמקרס ופוליסיק, האמריקאי הגיע בזמן הנכון למקום הנכון ודחק פנימה את ה-0:1. בהמשך מניאן שוב התעלה, הדף פנדל של הקאן צ’להאנולו ורשם את ההצלה השנייה שלו העונה מהנקודה, אחרי שעשה זאת מול פאולו דיבאלה בקרב צמרת מול רומא.

מניאן נשאל לאחר המשחק על הצלתו המועדפת והשיב: “כל ההצלות הן האהובות עליי, כי כולן היו חשובות לשמור על רשת נקייה. עבדנו יחד תחת לחץ, וכשאנחנו עושים זאת, אנחנו משיגים תוצאות נהדרות. חייבים להמשיך לעבוד ככה”. כשסיפרו לו שהפעם האחרונה ששוער מילאן עצר פנדל בדרבי הובילה לאליפות, ענה בקול שקול: “אין מקום להשוואות. הניצחון חשוב, אבל הדרך עוד ארוכה”.

העיר שלה: מילאן מנצחת את אינטר בדרבי

גם פוליסיק, שהתמודד יחד עם מניאן על תואר איש המשחק, לא היסס לתמוך בחברו: “אני רק כבשתי שער קל, מייק רשם לפחות 10 הצלות גדולות”. עבור פוליסיק זהו שער שלישי בדרבי דלה מדונינה, ושביעי העונה בכל המסגרות. “זה התפקיד שלי, להבקיע. הייתי במקום הנכון ברגע הנכון”.

הניצחון העלה את מילאן למקום השני יחד עם נאפולי, עם 25 נקודות, והוריד את אינטר למקום הרביעי. מעניין לציין כי העונה מילאן מציגה מאזן יוצא דופן, היא מנצחת את הגדולות כמו בולוניה, נאפולי, רומא ואינטר, מסיימת בתיקו מול יובנטוס, אך מאבדת נקודות מול קבוצות כמו קרמונזה, פארמה ופיזה.

מאמן מילאן, מסימיליאנו אלגרי, סיכם: “זה היה ניצחון גדול ומשחק מהנה. פתחנו מעט לחוצים, אבל אחרי 15 דקות השתחררנו והגענו ל-4-5 מצבים שבהם היינו צריכים להיות חדים יותר במסירה האחרונה לפוליסיק ולסאלמקרס. במחצית השנייה, אחרי שהבקענו, היה ברור שאינטר תנסה לחזור. הגענו לכמה מצבים של אחד על אחד עם ליאאו, ועשינו עבודה טובה מאוד בהגנה. זה היה המפתח”. מילאן יוצאת מהדרבי עם אוויר פסגות ועם אמירה ברורה: היא כאן כדי לרוץ עד הסוף.

