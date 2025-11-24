בברצלונה עקצו את ריאל: אין אצילות, אין כדורגל

ריאל מדריד שכחה איך מנצחים. הקבוצה של צ’אבי אלונסו רשמה שלושה משחקים רצופים ללא ניצחון, הפעם אחרי 2:2 מול אלצ’ה. המאזן הוא שתי נקודות מתוך תשע אפשריות, מה שמצייר תמונה מדאיגה במיוחד בליגה, שהייתה נראית חיובית עבור הלבנים רק לפני כמה שבועות.

“אלצ’ה חושפת את חולשות המוליכה”, נכתב בתקשורת הספרדית, “אלצ’ה הציגה בצורה מצוינת איך נראית קבוצה עם רעיונות ברורים, תעוזה, ארגון ועוצמה, הנוסחה שהובילה אותה אל צמרת הטבלה למרות שהעפילה רק העונה. היא שיחקה מצוין, טוב יותר מריאל מדריד, חשפה את חולשותיה וכמעט גם ניצחה, ובצדק”, הוסיפו.

“הבלאנקוס נמנעו ממשבר בזכות התעוררות מאוחרת קלאסית, ללא ברק קבוצתי ותוך תרומה אישית דלה מלבד השניים הקבועים, קורטואה ואמבפה. צ’אבי אלונסו ניסה לזעזע את המערך בחיפוש אחר תגובה, אך לא מצא פתרון. ריאל מדריד לא מתקדמת, היא הולכת אחורה. היתרון שהשיגה בקלאסיקו התבזבז בשיא המהירות, והקבוצה נראית פחות מאוחדת מיום ליום. אין זכר לקבוצה המודרנית והאגרסיבית שהראתה כדורגל מרשים בגביע העולם למועדונים”, נטען.

נפלה אצל העולה: 2:2 קצבי בין ריאל ואלצ'ה

“משהו נסדק בריאל מדריד, למרות שהיא עדיין מחזיקה ביתרון שביר בפסגה. באלצ’ה, צפה תחושת בלבול גם אצל צ’אבי אלונסו, שהעלה הרכב לא שגרתי עם פראן גארסיה, שחקן זמני, בעמדה שבדרך כלל שייכת לוויניסיוס, שפתח על הספסל, או לרודריגו, שנדחק לקו ימין. הוא לא היה היחיד שלא עמד בציפיות: סבאיוס שוב החמיץ הזדמנות והוסיף לרשימת האכזבות, טרנט שיצר רעש גדול עם החתמתו ונראה כעת שקט ומאופק מדי, קאררס והאוסן דועכים, בלינגהאם נעלם שוב ואין אף חלופה אמיתית לשערים מלבד אמבפה, שמציג חוסר חדות מדאיג בהתקפה”, דאגו ב’אס’.

“אין אצילות, אין כדורגל, ריאל מדריד מצילה את ראשה על חשבון אפו של אינאקי פנייה”, נכתב בשער של עיתון ‘ספורט’ הקטלוני, “החבורה של צ’אבי אלונסו לא הצליחה יותר מתיקו מול אלצ’ה המצטיינת, וכעת היא מובילה על ברצלונה בנקודה אחת בלבד, בעוד משחק נוסף שהיה רווי מחלוקות. מצב נייח הציל בסופו של דבר את הפסגה עבור הבלאנקוס. המשחק היה מלא אירועים, כולל מהומה בשער ה-2:2 לאחר התנגשות בין ויניסיוס לבין איינאקי פנייה, שהסתיימה באפו המדמם של השוער המקומי. בנוסף נטען לנגיעת יד של בלינגהאם במהלך השער הראשון”, הוסיפו.