ליגת ווינר סל 25-26
13595-6737מכבי ת"א
13532-5877הפועל העמק
12444-5416הפועל ת"א
12632-6757עירוני קריית אתא
10436-4866הפועל ירושלים
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
9568-5816בני הרצליה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
8617-5627מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

שמחה בירושלים: המשחק הראשון שהיינו בו עקביים

בקבוצה מהבירה היו מרוצים מה-69:88 נגד רמת גן. סמית' ונמרוד לוי אמורים לחזור לקראת סוף הפגרה, הארפר צפוי לחזור במהלכה. וגם: חזרת המשחקים לארץ

|
יונתן אלון (ראובן שוורץ)
יונתן אלון (ראובן שוורץ)

שמחה בהפועל ירושלים לאחר הניצחון אתמול (ראשון) 69:88 על מכבי רמת גן במסגרת המחזור השביעי של ליגת העל, שבסיומו עלו האדומים לבנים למאזן של ארבעה ניצחונות אל מול שני הפסדים. חניכיו של יונתן אלון סופרים כבר שמונה ניצחונות רצופים בכל המסגרות ואט אט הם מתחילים להראות יותר ויותר כמו הקבוצה שרצו להראות בשני צידי המגרש. לפני המשחק היו חששות, בטח לאור כך שמדובר במשחק האחרון לפני היציאה לפגרת הנבחרות.  

הירושלמים היו מרוצים בראש ובראשונה מהיכולת בשני צידי המגרש. כבר בתום המחצית הראשונה הם הובילו ב-17 נקודות, יתרון שהלך וגדל לו ברבע השלישי ולמעשה כבר סגר עניין עוד לפני שהחל לו הרבע הרביעי. חניכיו של יונתן אלון שלטו ללא עוררין בקרב על הלוחות עם ניצחון מהדהד של 36:50 כשצמד הסנטרים שלו אוסטין ווילי ודימיטרו סקאפינצב אחראים ללא פחות מ-21 ריבאונדים משותפים.

כלל קבוצתו של שמוליק ברנר לא הצליחה למצוא פתרון לסנטר האוקראיני שסיים את המשחק עם 12 נקודות, שמונה מהן הגיעו מקו העונשין (8/10). הסנטר סחט 5 עבירות הוריד 13 ריבאונדים בדרך למדד יעילות של 22.    

הבית שלה: הפועל י-ם מנצחת את עירוני ר"ג

בסיום המשחק מאמן הקבוצה יונתן אלון התייחס לעבירה של אנתוני לאמב על דרו קרופורד ואמר שהיא מסוכנת ושאין לה מקום במגרש. הוא עדכן כי הפורוורד התנצל בפני שחקנה של מכבי רמת גן על העבירה שהביאה להרחקתו המוצדקת. חזרה לכדורסל, הירושלמים נהנו מיחס אסיסטים איבודים טוב ומשלושה שחקנים נוספים שסיימו את המשחק בספרות כפולות, קאדין קרינגטון, ג'וזאייה ג'ורדן-ג'יימס וקאשיוס ווינסטון שקלעו 17 נקודות כל אחד. 

במועדון הודו שהפגרה באה להם בדיוק בזמן, שכן היא מאפשרת לשחקנים להחלים מהפציעות מהן סובלים. כזכור, גבי צ'אצ'אשווילי לא אמור לחזור לשחק העונה זכר לפציעה מהעונה שעברה. ג'סטין סמית' אמור לחזור לקראת סוף הפגרה, אם כי הדבר עדיין לא סופי ונכון הוא הדבר גם בנוגע לנמרוד לוי. מי שכן אמור לחזור במהלך הפגרה הוא ג'ארד הארפר שכזכור ירד מהפרקט בקלוז' בעקבות התכווצויות ברגלו. בקבוצה מחכים לרגע שבו יחזרו המשחקים כאשר במידה שהכל ילך כשורה משחקה הבא של הפועל ירושלים (שעד כה אירחה את משחקיה השנה בהיכל הספורט על שם ראנקו זראביצ'ה) נגד ונציה ישוחק בפיס ארנה. ישיבת היורוליג תתקיים בהמשך השבוע. 

ג׳ארד הארפר (מיכל בן אגמון)ג׳ארד הארפר (מיכל בן אגמון)

דימיטרו סקאפינצב אמר לאחר המשחק: "אני שמח עבור הקבוצה שלנו בגלל שאני חושב שזה היה המשחק הראשון ששיחקנו בו עקבי כמעט לאורך כל המשחק, כי בדרך כלל אנחנו מובילים ב-20 ואז יש לנו קשיים, אבל הפעם זה היה מעט טוב יותר. זה חדש עבורי להיות השחקן הכי גבוה בקבוצה, זה די קשה לשחק נגד גארדים שהם לא כל כך גבוהים, אבל מהירים, זה משהו שעשיתי בשלוש השנים האחרונות בליגת הפיתוח”. 

“הגארדים שם אפילו מהירים יותר אז הייתי חייב להתמודד עם זה ולשחק נגדם בדרך הכי טובה שאני יכול. אנחנו מקווים שהמשחק יהיה טוב אנחנו מחכים שהמשחקים יחזרו מסרביה לירושלים, זה יהיה מרגש מאוד לראות את האוהדים שלנו בהיכל ושתהיה לנו את האווירה הזו", סיכם. 

