כוכבי ריאל מדריד בנסיגה, צ'אבי אלונסו במשבר

אפשר להפסיד באנפילד, אפשר לאבד נקודות בדרבי נגד ראיו וייקאנו בליגה, אבל לראות את ריאל מדריד רושמת עוד תוצאת תיקו אצל העולה החדשה? זה כבר יותר מדי. אמש (ראשון) ריאל מדריד ואלצ’ה נפרדו ב-2:2 והקבוצה של צ’אבי אלונסו רשמה עוד הופעה מדאיגה.

פודקאסט ריאל מדריד ב-ONE עם אסי ממן, עמית לוינטל וחמי אלמוג מסכמים עוד משחק חלש של הבלאנקוס. האם זה באמת משבר? לא בטוח, אבל כן יש נסיגה ביכולת והקבוצה לא מציגה כדורגל מדהים עם משחק שלישי בלי ניצחון בכל המסגרות.

למה הבעיות מתחילות קודם כל אצל המאמן, המערך וההרכב של צ’אבי אלונסו שהעמיק את הבור, מדוע אין עקביות או התפתחות בקבוצה ככל שהעונה מתקדמת, הכוכב קיליאן אמבפה בנסיגה קלה והתלות בו לא פוחתת, איך קרה שהעולה חדשה החזיקה בכדור וכבשה פעמיים, ההגנה סובלת מפציעות רבות שיכבידו עליה, הנתק מול השחקנים שמתבטא במקרה של ויניסיוס והאם בכלל צריך להאריך חוזה לברזילאי?

נפלה אצל העולה: 2:2 קצבי בין ריאל ואלצ'ה

וגם: אולימפיאקוס בליגת האלופות, הלחץ מהתקשורת והמשחקים הבאים. והאמירות של פלורנטינו פרס על הביזנס, המאבק מול אופ״א ומבנה הבעלות החדש שנבחן במדריד.