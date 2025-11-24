יום שני, 24.11.2025 שעה 09:22
3212-2813ריאל מדריד1
3115-3613ברצלונה2
2911-2613ויאריאל3
2811-2513אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
1815-1512אספניול6
1715-1213חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1619-1812סביליה9
1618-1713ריאל סוסיאדד10
1616-1513אלצ'ה11
1618-1613סלטה ויגו12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1512-1113אלאבס14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
920-713אוביידו20

כוכבי ריאל מדריד בנסיגה, צ'אבי אלונסו במשבר

האזינו לפודקאסט: ההרכב של המאמן העמיק את הבור, הפציעות בהגנה, הנתק מול השחקנים ואם בכלל צריך להאריך חוזה לוויניסיוס? וגם: אמירותיו של פרס

קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

אפשר להפסיד באנפילד, אפשר לאבד נקודות בדרבי נגד ראיו וייקאנו בליגה, אבל לראות את ריאל מדריד רושמת עוד תוצאת תיקו אצל העולה החדשה? זה כבר יותר מדי. אמש (ראשון) ריאל מדריד ואלצ’ה נפרדו ב-2:2 והקבוצה של צ’אבי אלונסו רשמה עוד הופעה מדאיגה.

פודקאסט ריאל מדריד ב-ONE עם אסי ממן, עמית לוינטל וחמי אלמוג מסכמים עוד משחק חלש של הבלאנקוס. האם זה באמת משבר? לא בטוח, אבל כן יש נסיגה ביכולת והקבוצה לא מציגה כדורגל מדהים עם משחק שלישי בלי ניצחון בכל המסגרות.

למה הבעיות מתחילות קודם כל אצל המאמן, המערך וההרכב של צ’אבי אלונסו שהעמיק את הבור, מדוע אין עקביות או התפתחות בקבוצה ככל שהעונה מתקדמת, הכוכב קיליאן אמבפה בנסיגה קלה והתלות בו לא פוחתת, איך קרה שהעולה חדשה החזיקה בכדור וכבשה פעמיים, ההגנה סובלת מפציעות רבות שיכבידו עליה, הנתק מול השחקנים שמתבטא במקרה של ויניסיוס והאם בכלל צריך להאריך חוזה לברזילאי?

נפלה אצל העולה: 2:2 קצבי בין ריאל ואלצ'ה

וגם: אולימפיאקוס בליגת האלופות, הלחץ מהתקשורת והמשחקים הבאים. והאמירות של פלורנטינו פרס על הביזנס, המאבק מול אופ״א ומבנה הבעלות החדש שנבחן במדריד.

