יום שני, 24.11.2025 שעה 07:07
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
86%1586-167314דטרויט פיסטונס
67%1735-178915קליבלנד קאבלירס
64%1635-169614טורונטו ראפטורס
64%1666-172314מיאמי היט
64%1646-168014פילדלפיה 76'
62%1838-188516אטלנטה הוקס
62%1475-154713ניו יורק ניקס
62%1575-158013שיקגו בולס
57%1526-162514בוסטון סלטיקס
50%1861-190116אורלנדו מג'יק
40%1789-172115מילווקי באקס
27%1774-173315שארלוט הורנטס
15%1585-143513ברוקלין נטס
14%1718-154414אינדיאנה פייסרס
7%1778-158214וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1689-193116אוקלהומה ת'אנדר
82%1226-136111יוסטון רוקטס
77%1498-163213דנבר נאגטס
71%1618-164114לוס אנג'לס לייקרס
71%1576-166314סן אנטוניו ספרס
62%1504-154813מינסוטה טימברוולבס
60%1717-178315פיניקס סאנס
53%1704-173115גולדן סטייט ווריורס
38%1601-158513יוטה ג'אז
36%1712-168114פורטלנד בלייזרס
33%1759-167615ממפיס גריזליס
27%1722-163015דאלאס מאבריקס
27%1858-169315סקרמנטו קינגס
20%1742-164215לוס אנג'לס קליפרס
14%1702-150414ניו אורלינס פליקנס

33 נקודות לדונצ'יץ' בניצחון על יוטה, 17 ללברון

הלייקרס רשמו 106:108, 27 נקודות לג'ורג'. 35 לבראון בניצחון בוסטון על אורלנדו, ברוקלין הפסידה לטורונטו ללא וולף ושרף, הספרס נוצחו, 37 למיטשל

|
לברון ג'יימס (רויטרס)
לברון ג'יימס (רויטרס)

בנוסף לתבוסה של פורטלנד ודני אבדיה לאוקלהומה סיטי, נערכו הלילה (בין ראשון לשני) משחקים נוספים ב-NBA: לוקה דונצ’יץ’, ג’יילן בראון ודונובן מיטשל כיכבו, טורונטו, פיניקס ואטלנטה המשיכו במומנטום החיובי, ברוקלין הפסידה ללא דני וולף ובן שרף, וגם סן אנטוניו ואורלנדו נוצחו

יוטה - לוס אנג’לס לייקרס 108:106

לוקה דונצ’יץ’ הוביל עם 33 נקודות ו-11 ריבאונדים, בעוד לברון ג’יימס הוסיף 17 נקודות, שמונה אסיסטים ושישה ריבאונדים במשחק החוץ הראשון שלו העונה אחרי החזרה מהפציעה. ברבע האחרון יוטה צימקה מפיגור 13 לנקודה בלבד, אך קיונטה ג’ורג’ החטיא את הזריקה האחרונה והלייקרס רשמו ניצחון רביעי רצוף.

אוסטין ריבס היה מצוין עם 22 נקודות ורוי האצ’ימורה תרם 13, אבל הלייקרס איבדו את דיאנדרה אייטון שנפצע בברך ושיחק רק 13 דקות. יוטה קיבלה 27 נקודות מג’ורג’ ו-20 מלאורי מרקאנן.

בוסטון - אורלנדו 129:138

הסלטיקס התאוששו מההפסד לברוקלין בזכות הופעה התקפית אדירה, בעיקר ברבע השני שבו קלעו 48 נקודות ב-81% מהשדה. ג’יילן בראון היה בלתי ניתן לעצירה עם 35 נקודות ושמונה אסיסטים, בעוד ג’וש מינוט נתן רבע שני פנטסטי וסיים עם 16 נקודות. המומנטום הזה סידר יתרון 26 הפרש במחצית.

גג'יילן בראון (רויטרס)

אורלנדו שחסרה שלושה מהקלעים הבכירים שלה, הצליחה לחזור עד פיגור שש בלבד בדקות האחרונות, בעיקר בזכות 30 נקודות של ג’ט הווארד. אבל זה לא הספיק מול קליעה כמעט מושלמת של הסלטיקס ברגעי המפתח. פייטון פריצ’רד תרם 19 נקודות והיה אחראי לריצה שהקפיצה את בוסטון לפער מבטיח.

טורונטו - ברוקלין 109:119

הראפטורס המשיכו בכושר הטוב עם ניצחון 11 ב-12 משחקים. סקוטי בארנס קלע 17 נקודות, ג’אקובי וולטר הוסיף 16 במשחק שיא עבורו ועמנואל קוויקלי דייק בדיוק בזמן עם שתי שלשות גדולות בריצת 0:10 שסגרה עניין בדקות האחרונות. טורונטו נהנתה גם מ-16 נקודות של אר.ג’יי בארט, שנפצע בברכו וירד לחדר ההלבשה.

ברוקלין קיבלה תצוגה התקפית מרשימה מטייריס מרטין (26 נקודות), מייקל פורטר ג’וניור (25) ונואה קלאוני (22), אך שוב התקשתה ברגעי ההכרעה. ניק קלקסון סיים עם דאבל-דאבל נוסף (10 נקודות ו-11 ריבאונדים) ונמצא בכושר מצוין, אך גם זה לא עצר את הראפטורס.

טייריס מרטין (רויטרס)טייריס מרטין (רויטרס)

פיניקס - סן אנטוניו 102:111

הסאנס שחסרו מספר שחקני מפתח, רשמו ניצחון שלישי ברציפות בזכות משחק קבוצתי ורבע שלישי מצוין (24:37). דילון ברוקס קלע 25 נקודות, דווין בוקר הוסיף 24 ופיניקס הצליחה להתאושש מהחטאת תשע הזריקות הראשונות שלה מחוץ לקשת כדי לסיים עם 14 שלשות.

הספרס, ללא ויקטור וומבניאמה, קיבלו 26 נקודות מדיארון פוקס ו-17 מדווין ואסל, אך לא מצאו מענה להתפוצצות של פיניקס ברבע השלישי. סן אנטוניו שחסרה גם את סטפון קאסל ודילן הארפר, התקשתה לשמור על הקצב ההתקפי שהביא אותה לשלושה ניצחונות רצופים קודם לכן.

רויס אוניל (רויטרס)רויס אוניל (רויטרס)

קליבלנד – לוס אנג’לס קליפרס 105:120

דונובן מיטשל השתלט על המשחק בדיוק כשהקליפרס החלו לחזור, וסיים עם 37 נקודות וחמש שלשות בניצחון חשוב לקאבס. רצף מהלכים אדיר שלו בסיום הרבע השלישי - שלשות, אסיסטים וחטיפות - הקפיץ את קליבלנד לריצה של 3:15 וליתרון דו-ספרתי ממנו הקליפרס כבר לא התאוששו.

איביצה זובאץ סיים ערב יוצא דופן עם 33 נקודות ו-18 ריבאונדים, אך ג’יימס הארדן (0 מ-8 לשלוש) התקשה מאוד אחרי משחק 55 הנקודות שלו, וקלע 19. קוואי לנארד חזר לפרקט אחרי היעדרות של 10 משחקים והוסיף 20 נקודות. כריס פול שהודיע על פרישה בסיום העונה, זכה למחיאות כפיים חמות מהקהל בקליבלנד.

דונובן מיטשל (רויטרס)דונובן מיטשל (רויטרס)

אטלנטה - שארלוט 110:113

ההוקס המשיכו את התקופה החיובית עם ניצחון שביעי בתשעת המשחקים האחרונים. ג’יילן ג’ונסון רשם משחק ענק עם 28 נקודות, 11 אסיסטים ושמונה ריבאונדים - ושבר שיא מועדון עם שמונה משחקים רצופים של לפחות 15/5/5. ניקיל אלכסנדר-ווקר (23 נקודות) ודייסון דניאלס (22) השלימו את העבודה.

שארלוט שספגה הפסד שישי ברציפות, קיבלה תצוגת קליעה נהדרת מהרוקי קון קנופל, שקבע שיא מועדון לרוקי עם שבע שלשות וסיים עם 28 נקודות. ההורנטס קיבלו הזדמנות להשוות בשניות הסיום, אך מיילס ברידג’ס זרק איירבול. הגנה מצוינת של אלכסנדר-ווקר במהלך הקודם נתנה להוקס את היתרון שהחזיק עד הסיום.

הוספת תגובה



