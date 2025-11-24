יום שני, 24.11.2025 שעה 06:44
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
86%1586-167314דטרויט פיסטונס
67%1735-178915קליבלנד קאבלירס
64%1635-169614טורונטו ראפטורס
64%1666-172314מיאמי היט
64%1646-168014פילדלפיה 76'
62%1838-188516אטלנטה הוקס
62%1475-154713ניו יורק ניקס
62%1575-158013שיקגו בולס
57%1526-162514בוסטון סלטיקס
50%1861-190116אורלנדו מג'יק
40%1789-172115מילווקי באקס
27%1774-173315שארלוט הורנטס
15%1585-143513ברוקלין נטס
14%1718-154414אינדיאנה פייסרס
7%1778-158214וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1689-193116אוקלהומה ת'אנדר
82%1226-136111יוסטון רוקטס
77%1498-163213דנבר נאגטס
71%1618-164114לוס אנג'לס לייקרס
71%1576-166314סן אנטוניו ספרס
62%1504-154813מינסוטה טימברוולבס
60%1717-178315פיניקס סאנס
53%1704-173115גולדן סטייט ווריורס
38%1601-158513יוטה ג'אז
36%1712-168114פורטלנד בלייזרס
33%1759-167615ממפיס גריזליס
27%1722-163015דאלאס מאבריקס
27%1858-169315סקרמנטו קינגס
20%1742-164215לוס אנג'לס קליפרס
14%1702-150414ניו אורלינס פליקנס

11 נקודות לדני אבדיה בתבוסה 122:95 לת'אנדר

אלופת ה-NBA נקמה בפורטלנד שהנחילה לה את הפסדה היחיד העונה במפגש הקודם. הפורוורד רשם שיא נקודות שלילי העונה, בעוד גילג'ס אלכסנדר חגג עם 37

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

אוקלהומה סיטי השיגה הלילה (בין ראשון לשני) נקמה ספורטיבית בפורטלנד ודני אבדיה, שפגש בפעם השנייה העונה את אלופת ה-NBA והפעם התקשה הרבה יותר. הבלייזרס הובסו 122:95 והפורוורד הישראלי, שהיה מצוין במפגש הקודם עם 26 נקודות בהפסד היחיד שספגו הת’אנדר, נעצר הפעם על 11 בלבד (4 מ-16 מהשדה) בערב קליעה שלא דמה כלל ללפני שבועיים וחצי.

אבדיה התקשה מול הגנת אוקלהומה סיטי ובעצם רשם שיא שלילי העונה אחרי שקלע לפחות 19 נקודות בכל משחק. הפעם הפורוורד הישראלי סיים עם 1 מ-8 מחוץ לקשת, 2 מ-3 מקו העונשין, חמישה ריבאונדים, אסיסט, חטיפה ושני איבודים. היעדרותם של שיידון שארפ וג’רו הולידיי הקשתה עוד יותר על אבדיה במפגש החוזר עם האלופה.

הת’אנדר שמחזיקים במאזן הטוב בליגה (1:17), נראו בשליטה מוחלטת מהפתיחה.אוקלהומה סיטי כבר פתחה פער 18:39 אחרי רבע אחד, והמשחק הפך לגארבג’ טיים מתמשך.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

שיי גילג’ס-אלכסנדר שוב סיפק תצוגה מפלצתית עם 37 נקודות בשלושה רבעים בלבד, כולל 13 מ-18 מהשדה ו-9 מ-9 מהקו. באוקלהומה סיטי נהנו גם מערב מושלם של אג’יי מיטשל, שקלע 20 נקודות ללא החטאה (8/8 מהשדה), והסתדרו ללא ג’יילן וויליאמס הפצוע וארון וויגינס שנעדר. ג’רמי גרנט קלע 21 נקודות מנגד.

המשחק היה גמור הרבה לפני הבאזר, והקבוצות כבר מסתכלות קדימה למפגש נוסף ביום ראשון הבא - הפעם באורגון. עבור אבדיה ופורטלנד זו תהיה הזדמנות לתקן את הרושם ולהחזיר מעט מהכבוד שנפגע מול אחת הקבוצות החזקות בליגה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */