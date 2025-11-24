11 נקודות לדני אבדיה בתבוסה 122:95 לת'אנדר

אוקלהומה סיטי השיגה הלילה (בין ראשון לשני) נקמה ספורטיבית בפורטלנד ודני אבדיה, שפגש בפעם השנייה העונה את אלופת ה-NBA והפעם התקשה הרבה יותר. הבלייזרס הובסו 122:95 והפורוורד הישראלי, שהיה מצוין במפגש הקודם עם 26 נקודות בהפסד היחיד שספגו הת’אנדר, נעצר הפעם על 11 בלבד (4 מ-16 מהשדה) בערב קליעה שלא דמה כלל ללפני שבועיים וחצי.

אבדיה התקשה מול הגנת אוקלהומה סיטי ובעצם רשם שיא שלילי העונה אחרי שקלע לפחות 19 נקודות בכל משחק. הפעם הפורוורד הישראלי סיים עם 1 מ-8 מחוץ לקשת, 2 מ-3 מקו העונשין, חמישה ריבאונדים, אסיסט, חטיפה ושני איבודים. היעדרותם של שיידון שארפ וג’רו הולידיי הקשתה עוד יותר על אבדיה במפגש החוזר עם האלופה.

הת’אנדר שמחזיקים במאזן הטוב בליגה (1:17), נראו בשליטה מוחלטת מהפתיחה.אוקלהומה סיטי כבר פתחה פער 18:39 אחרי רבע אחד, והמשחק הפך לגארבג’ טיים מתמשך.

דני אבדיה (רויטרס)

שיי גילג’ס-אלכסנדר שוב סיפק תצוגה מפלצתית עם 37 נקודות בשלושה רבעים בלבד, כולל 13 מ-18 מהשדה ו-9 מ-9 מהקו. באוקלהומה סיטי נהנו גם מערב מושלם של אג’יי מיטשל, שקלע 20 נקודות ללא החטאה (8/8 מהשדה), והסתדרו ללא ג’יילן וויליאמס הפצוע וארון וויגינס שנעדר. ג’רמי גרנט קלע 21 נקודות מנגד.

המשחק היה גמור הרבה לפני הבאזר, והקבוצות כבר מסתכלות קדימה למפגש נוסף ביום ראשון הבא - הפעם באורגון. עבור אבדיה ופורטלנד זו תהיה הזדמנות לתקן את הרושם ולהחזיר מעט מהכבוד שנפגע מול אחת הקבוצות החזקות בליגה.