אלונסו: הקשר עם השחקנים משתפר, לא התפרקנו

צ'אבי אלונסו הגיע לחדר העיתונאים באצטדיון מרטינס ואלרו כשהוא נראה מעט מהורהר. ה-2:2 של ריאל מדריד מול אלצ'ה, המשחק השלישי ברציפות ללא ניצחון, הותיר אותו עם תחושות מעורבות. לדבריו, הקבוצה לא קרסה, אך הוא מצפה ממנה להרבה יותר במשחקים הבאים. "זה כדורגל. אחרי תקופה טובה, היו לנו תוצאות שלא רצינו. אנחנו לא יכולים להיות מרוצים. נותרו עוד הרבה משחקים עד סוף השנה, ואנחנו צריכים לחשוב גם על העונה הבאה".

איך אפשר להסביר את הבור הזה?

"זה כדורגל. אחרי רצף טוב, היו לנו כמה תוצאות שלא רצינו. אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, אנחנו חייבים להמשיך לדחוף קדימה. אנחנו לא מרוצים, אנחנו תמיד רוצים לנצח, ואי אפשר להיות מרוצים. יש עוד הרבה משחקים, ולכן אנחנו צריכים להתמקד במשחק הבא ולנתח מה עשינו", אמר אלונסו.

למה הקבוצה התפרקה?

"לא התפרקנו. אנחנו ממשיכים להתחרות, ההקשר של כל משחק שונה. התוצאה היא זו שקובעת, ואנחנו מודעים לכך ונוקטים ביקורת עצמית. הרוח חיובית, אנחנו חייבים להגיב. זו ריאל מדריד, אנחנו חיים עם ביקורת, אנחנו רוצים להשתפר".

איך החיבור בין השחקנים לצוות המקצועי?

"החיבור משתפר, יש לנו יותר זמן יחד, אנחנו מתקשרים יותר, מכירים זה את זה טוב יותר. כולנו באותה סירה, חוגגים ניצחונות וסובלים כשאנחנו לא מנצחים. החיבור טוב. אנחנו צריכים להפוך את המצב, החל מאתונה".

מה רצית להשיג בשיבוץ של פראן גארסיה בעמדה לא שגרתית עבורו?

"זו עמדה רגילה, הוא שיחק שם הרבה. מי שנשאר מאחור התאמנו יותר. חיפשנו רוחב משני האגפים, לנסות משהו שונה. חבל שספגנו אחרי השוויון 1:1, זה היה הרגע שלנו ללכת על המהפך. נלחמנו, השווינו ל-2:2, אבל אחרי ה-1:1 חסרה לנו הדחיפה הנוספת".

אמבפה ובלינגהאם מאוכזבים (IMAGO)

האם אתה חושש שוויניסיוס יאבד עניין בעקבות כל כך הרבה זמן על הספסל?

"לא, דיברנו על זה. אנחנו מדברים על כך הרבה. הוא מבין, הוא ידע מה התפקיד שהוא יכול למלא. עשינו זאת בעבר, כמו מול חטאפה. היום אנחנו לא מרוצים, אבל כולם נחושים לחזור לדרך הנכונה".

מה מדאיג אותך הכי הרבה?

"אני מנתח הכל אחרי המשחקים, מנסה להסיק מסקנות ולהעביר אותן לשחקנים. היום הרגשתי שחסר לנו רצף אחרי השוויון. במחצית הראשונה עבדנו קשה כדי לעלות ליתרון. הקבוצה לא ויתרה, למרות הכל".