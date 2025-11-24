מופע אדיר של מסי: שער ו-3 בישולים בדרך לגמר

ליאו מסי סיפק הלילה (בין ראשון לשני) הופעה ששוב הזכירה למה הוא מעל המשחק. הפרעוש כיכב עם שער ושלושה בישולים גאוניים לחבריו ב-0:4 המשכנע של אינטר מיאמי בחוץ מול סינסינטי, יריבה קשה שמיאמי לא ניצחה עד כה ב-90 דקות בליגה מאז שמספר 10 הגיע למועדון. בכך השיגה הקבוצה של חאבייר מסצ’ראנו את הכרטיס לגמר המזרח ב-MLS.

מי שלא פתח בהתמודדות הגורלית הוא לואיס סוארס, למרות שחזר מהשעיה והיה זמין, אולם מסצ’ראנו החליט שיפתח על הספסל בהחלטה מקצועית שהתבררה כנכונה. מיאמי לחצה, שטפה את הדשא ובהובלת הארגנטינאי פירקה את אחת הקבוצות החזקות בליגה העונה בביתה עם מחצית שנייה אדירה.

היתרון הגיע כבר בדקה ה-19. ג’ורדי אלבה מסר למסי, שהעביר בנגיעה לטדאו איינדה, והאחרון הרים נהדר לפרעוש שסיים בנגיחה פנימה, שער ראשון של מסי אי פעם מול סינסינטי ושישי שלו בפלייאוף. בדקה ה-57 הגיע השער השני, אותו בישל מסי למטאו סילבטי. הארגנטינאי הצעיר קיבל את הכדור מהכוכב בן ה-38, התקדם באגף שמאל ושיגר בעיטה אדירה לפינה, 0:2 מרשים.

לוהט עד כה בפלייאוף. ליאו מסי (IMAGO)

חמש דקות לאחר מכן, בדקה ה-62, איינדה השלים צמד והעלה ל-0:3 במתפרצת קטלנית. סילבטי הוביל את המהלך, מסי מסר באלגנטיות במרכז המגרש, ואיינדה עקף את האדבה ושלח לרשת. עונה חלומית: ארבעה משחקים, ארבעה שערים ובישול. את החגיגה חתם איינדה בדקה ה-73 עם 0:4 מוחץ. שוב מסי בבישול ענק, עם החלק החיצוני של כף הרגל, שפתח את כל ההגה, שוב חיבור משולש בין סילבטי, מסי ואיינדה, ושוב הכדור הגיע למספר 21 שסיים מקרוב. שלושה בישולים למסי, כל אחד יפה מקודמו.

למרות הלחץ מצד המקומיים, אינטר מיאמי הראתה אופי, שלטה בקצב ולא הותירה מקום לספק: 0:4 אדיר שהעביר אותה בבטחה לגמר המזרח ועוד צעד לגמר ה-MLS. הקריירות של ג’ורדי אלבה וסרחיו בוסקטס שהיו יכולות להיגמר הערב עדיין לא נגמרו, וביכולת הזו של מיאמי הן בהחלט יכולות להיגמר בצורה הכי מתוקה שיש, עם תואר.