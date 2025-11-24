"רונאלדו היה חייב לצאת, השער לא משנה זאת"

כריסטיאנו רונאלדו כבש שער מרהיב בניצחון 1:4 של אל נאסר על אל חאליג' במסגרת המחזור התשיעי בליגה הסעודית, כשעשה זאת במספרת בדרך ל-954 גולים בקריירה. קבוצתו שמרה על מאזן מושלם בליגה אחרי תשעה משחקים ובתקשורת הסעודית נתנו זווית מעניינת ליכולתו של CR7, כאשר בחרו להדגיש שהוא היה צריך לרדת מהמגרש קודם, וזאת למרות שבכל התקשורת העולמית היו רק מחמאות לפנומן.

“השער הזה לא שינה את העובדה שהמשחק הוכיח כי השפעתו של הכוכב הפורטוגלי גדולה יותר מזו של המאמן ז'ורז'ה ז'זוס. ההופעה של רונאלדו הייתה שלילית, הוא כבש שער ברמה עולמית שהחזיר זיכרונות משעריו היפים בריאל מדריד, במיוחד זה שגרם לאוהדי יובנטוס למחוא לו כפיים ברבע גמר ליגת האלופות ב-2018, אך זה אינו מבטל את העובדה שהייתה לו הופעה לא טובה ב-94 הדקות שקדמו לרגע השער”, נכתב בתקשורת הסעודית.

“חוד ההתקפה של אל נאסר נתן הופעה מצוינת מבחינת ביצוע אישי, גם התקפית וגם הגנתית, אך רונאלדו לא היה חלק מהמערכת הזאת. הוא לא תרם רבות במהלך המשחק, היה נתון לשליטה של מגני אל חאליג' ולעיתים קרובות היה מחוץ לתמונה ההתקפית שהובלה בהצטיינות על ידי סאדיו מאנה וז'ואאו פליקס, עם תרומתם של אנג’לו ו-ווסלי”, הוסיפו.

מ-ש-ו-ג-ע: צפו במספרת הנדירה של רונאלדו!

רונאלדו שיחק את כל המשחק, כבש את השער היחיד שלו ברגעים האחרונים, בעט 8 פעמים, 4 למסגרת, והחמיץ שתי הזדמנויות ברורות. הוא נגע בכדור 38 פעמים, ספג עבירה אחת בלבד, ביצע דריבל מוצלח אחד וזכה בשניים משלושה מאבקים אישיים.

CR7 השלים 25 מסירות, מתוכן 23 מדויקות, וביצע 20 מסירות מדויקות בחצי של היריב עם הצלחה של 91%. מה שמצדיק את המספרים הטובים הוא שרוב המסירות הללו היו פשוטות וישירות לחבריו. במהלך כל המשחק הוא יצר רק מסירה מקדימה אחת.

“הנתונים אולי יטעו חלק מהאנשים וייצרו רושם שרונאלדו היה נוכח במשחק, אך המציאות שונה לחלוטין... השחקן היה רחוק מרמתו, וגם את שתי ההזדמנויות שקיבל, החמיץ. כל צופה ניטרלי שאינו אוהד אדוק של רונאלדו, ושאינו מתעלם מהחולשות שלו, היה דורש להחליף אותו במחצית השנייה בשל הופעתו השלילית ומהסיבה שהוא לא הצליח לממש את ההזדמנויות שלו. הדבר קיבל משנה תוקף כשהמאמן ז'זוס בחר בחילופים הגנתיים כדי לשפר את המערך לאחר שאל חאליג' הגבירה את הלחץ במחצית השנייה”, התרגזו בסעודיה.

הביצוע של כריסטיאנו רונאלדו (צילום מסך)

“מהלך המשחק, הפילוסופיה של ז'זוס והניהול שלו את הדקות הללו: כולם דרשו שרונאלדו יירד מהמגרש: ראשית, כי היה ביום חלש, שנית, כי לא תרם להתקפה, שלישית, כי לא השתתף כלל במאמץ ההגנתי, ורביעית, כי הקבוצה הייתה זקוקה לחיזוק הגנתי”, כתבו בערב הסעודית.

“ז'זוס לא העז להוציא את רונאלדו, וכמעט בטוח שכל שחקן אחר היה מוחלף כבר באמצע המחצית השנייה. מכאן נובעת מסקנה אחת: רונאלדו חזק יותר מז'זוס באל נאסר. מבט על המשחקים הקודמים, שבהם בוודאות היו סיבות טכניות, פיזיות או טקטיות להחליפו, מראה שהוא לא ירד מהמגרש כמעט אף פעם”, הדגישו.

“יש שיאמרו: ‘רונאלדו כבש שער מדהים... איך אפשר לומר עליו דברים כאלה?’ כן, הוא כבש שער יפהפה, אך זה לא משנה את העובדה שהיה ראוי שיוחלף. השער לא הוסיף דבר לאל נאסר, הוא הגיע ברגעים האחרונים של המשחק, אחרי הרחקת שחקן אל חאליג' ולאחר שהקבוצה כבר קרסה לחלוטין בעקבות השער השלישי המפואר של מאנה”.

רונאלדו מתעופף (צילום מסך)

“השער היה יפהפה, אך עצם הישארותו של רונאלדו על הדשא הייתה הימור שאל נאסר כמעט שילמה עליו, אלמלא היכולת הנהדרת של נאוואף אל עקידי וחוסר הדיוק של שחקני אל חאליג'. השער לא משנה כלל את העובדה הזו”, טענו הסעודים.

“אחרים יאמרו שז'זוס יודע שלרונאלדו יש את היכולת להבקיע בכל רגע ולכן משאיר אותו עד הסיום, ושגם כשהוא לא בשיאו, הוא מסוגל להכריע. נכון, כך זה נראה כי רונאלדו אכן כבש. אבל מה אם לא היה כובש? אנחנו לא מנתחים את התוצאה, אלא את ההתרחשות. לא את הסיום, אלא את כל הדרך אליו. רונאלדו היה צריך לרדת מהמגרש, והשער המדהים שחגג עם האוהדים לא משנה את העובדה הזו, במיוחד כשלא היה שער מכריע ואל נאסר כלל לא נזקקה לו עד הסיום, למעשה, ההיפך הוא הנכון”, סיכמו הסעודים בכבה הביקורתית.