יום ראשון, 01.03.2026 שעה 01:20
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3538-3826ריאל סוסיאדד7
3537-3125אספניול8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3329-3025אוססונה10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2732-2325ראיו וייקאנו14
2734-2326אלאבס15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2442-2926מיורקה18
2144-2826לבאנטה19
1740-1625אוביידו20

"מדריד של צ'אבי נופלת, משהו נשבר בקבוצה"

בספרד עקצו את הבלאנקוס אחרי איבוד נקודות שני ברצף ושלישי בכל המסגרות, כשסיימה ב-2:2: "אלצ'ה הותירה אותה על הקרשים, ריאל מפלרטטת עם המשבר"

|
ג'וד בלינגהאם מאוכזב (IMAGO)
ג'וד בלינגהאם מאוכזב (IMAGO)

ריאל מדריד נעצרה בפעם שנייה ברציפות במסגרת הליגה אחרי 2:2 עם העולה החדשה אלצ’ה, ונתנה ליריבותיה למאבק האליפות להתקרב אליה כשהפער מברצלונה השנייה עומד על נקודה בלבד. התוצאה הזו הצטרפה ל-0:0 בדרבי מול ראיו וייקאנו, ולהפסד 1:0 לליברפול במסגרת ליגת האלופות, שמעידות כי הלבנים אולי בפתחו של משבר.

התקשורת בספרד עקצה את מאמן הבלאנקוס: “מדריד של צ’אבי נופלת, אלצ’ה הותירה אותה על הקרשים. אלונסו העמיד הרכב לא רגיל. דין האוסן ואלברו קאררס נעלמים, טרנט אלכסנדר ארנולד הגיע בקול תרועה רמה ועכשיו הוא שקט”, נכתב ב’אס’, שהתייחסה גם לרכשים שהגיעו להגנה.

ב’מארקה’ הצטרפו לטענות: “משהו נשבר בקבוצה, אלצ’ה חשפה את החולשות של המוליכה”. גם ב’מונדו דפורטיבו’ לא ריחמו: “ריאל מפלרטטת עם המשבר, מובילה את הטבלה עם רגלי חימר’. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */