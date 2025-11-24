4 קבוצות חזק בתמונה: מאבק האליפות בספרד

הליגה הספרדית ממשיכה בעונה המרתקת שלה כשאמש (ראשון) ריאל מדריד נעצרה, ובכך נוצר מצב צמוד מתמיד בפסגת הטבלה שבו הבלאנקוס שבמקום הראשון נמצאים במרחק 4 נקודות בלבד מהרביעית אתלטיקו מדריד.

ריאל כבר הוליכה בפער לא קטן, אך שתי תוצאות תיקו רצופות שינו את התמונה. ברצלונה, ויאריאל ואתלטיקו מדריד ניצחו בשני המחזורים הללו, ובכך נוצר לנו מאבק נפלא על האליפות לאחר 13 מחזורים.

אז ריאל מדריד מוליכה את הטבלה עם 32 נקודות, ברצלונה מיד אחריה עם 31 נקודות, לאחר מכן ויאריאל ומנור סולומון להם 29 נקודות, ובמקום הרביעי אתלטיקו שעם ניצחון חמישי ברצף עלו ל-28 נקודות.

יהיה מעניין לראות כמה זמן כולן יצליחו להישאר במרוץ, כשהמשחק הקרוב ביותר בין שתיים מהן ייערך בעוד 8 ימים בלבד, כשברצלונה תארח את אתלטיקו מדריד ב-2/12.

טבלת הליגה הספרדית

