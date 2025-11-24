יום שני, 24.11.2025 שעה 01:05
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3212-2813ריאל מדריד1
3115-3613ברצלונה2
2911-2613ויאריאל3
2811-2513אתלטיקו מדריד4
2114-2013בטיס5
1815-1512אספניול6
1715-1213חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1619-1812סביליה9
1618-1713ריאל סוסיאדד10
1616-1513אלצ'ה11
1618-1613סלטה ויגו12
1614-1213ראיו וייקאנו13
1512-1113אלאבס14
1321-1213ולנסיה15
1220-1313מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1125-1213ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
920-713אוביידו20

4 קבוצות חזק בתמונה: מאבק האליפות בספרד

לאחר איבוד הנקודות של ריאל מדריד, הקרב על הפסגה צמוד מתמיד: הבלאנקוס בפסגה, ברצלונה נקודה אחריהם וגם ויאריאל ואתלטיקו קרובות. תמונת מצב

|
פדרי בדרך היחידה שלו לעצור את ויניסיוס (רדאד ג'בארה)
פדרי בדרך היחידה שלו לעצור את ויניסיוס (רדאד ג'בארה)

הליגה הספרדית ממשיכה בעונה המרתקת שלה כשאמש (ראשון) ריאל מדריד נעצרה, ובכך נוצר מצב צמוד מתמיד בפסגת הטבלה שבו הבלאנקוס שבמקום הראשון נמצאים במרחק 4 נקודות בלבד מהרביעית אתלטיקו מדריד.

ריאל כבר הוליכה בפער לא קטן, אך שתי תוצאות תיקו רצופות שינו את התמונה. ברצלונה, ויאריאל ואתלטיקו מדריד ניצחו בשני המחזורים הללו, ובכך נוצר לנו מאבק נפלא על האליפות לאחר 13 מחזורים.

אז ריאל מדריד מוליכה את הטבלה עם 32 נקודות, ברצלונה מיד אחריה עם 31 נקודות, לאחר מכן ויאריאל ומנור סולומון להם 29 נקודות, ובמקום הרביעי אתלטיקו שעם ניצחון חמישי ברצף עלו ל-28 נקודות.

יהיה מעניין לראות כמה זמן כולן יצליחו להישאר במרוץ, כשהמשחק הקרוב ביותר בין שתיים מהן ייערך בעוד 8 ימים בלבד, כשברצלונה תארח את אתלטיקו מדריד ב-2/12.

טבלת הליגה הספרדית

ריאל מדריד

