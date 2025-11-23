"מניאן הגיבור, מילאן היממה ואינטר מקוללת"

התקשורת האיטלקית עסקה בהרחבה בדרבי הלוהט שבו מילאן הדהימה את אינטר וניצחה 0:1, ניצחון שהעלה אותה למקום השני בצמוד לצמרת. באיטליה הדגישו כי היה מדובר במשחק בעל משמעות כפולה, גם מאבק ישיר על הצמרת וגם יריבות עירונית מרה בין שני המועדונים.

בכלי התקשורת נכתב כי מילאן "היממה את אינטר" בזכות התקפה מתפרצת של כריסטיאן פוליסיק והצלה אדירה של מייק מניאן מהנקודה הלבנה, הצלה שזכתה לשבחים רבים והוגדרה כ"מכריעה לדרבי". באיטליה ציינו כי למרות היעדרויות בשתי הקבוצות, מילאן הציגה אופי ומשמעת טקטית שהכריעו את המשחק.

העיתונים הדגישו שזה היה "לא דרבי רגיל", בין היתר משום שזהו המשחק הראשון מאז שאינטר ומילאן רכשו את הקרקע סביב סן סירו ומתכננות להתחיל בבניית האצטדיון החדש, ציון דרך היסטורי עבור שני המועדונים.

ב’גאזטה’ סיכמו: “פוליסיק שורט, מניאן הוא הגיבור: אינטר מקוללת בדרבי. מילאן חוגגת ועפה קדימה. אינטר המשיכה את הרצף השלילי בדרבי וספגה הפסד רביעי ב-12 משחקים, האדומים מזנקים למקום השני בפיגור שתי נקודות בלבד מרומא שבפסגה”.

בנוסף, התקשורת הזכירה כי כל שחקני הסרייה א' עלו למשחקים עם סימון אדום על הלחיים במחווה של הליגה במסגרת קמפיין נגד אלימות כלפי נשים, מה שהוסיף רובד סמלי נוסף למשחק הגדול.