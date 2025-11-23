מכבי תל אביב גברה הערב (ראשון) 75:102 על הפועל חולון במסגרת המחזור השביעי של ליגת העל במשחק בו הציגה יכולת דומיננטית בהובלת לוני ווקר, שחזר לפרקט ונראה נהדר. חניכיו של עודד קטש עלו למאזן 1:6 והשכיחו את ההפסדים בדרבי וביורוליג.

לאחר המשחק, קטש אמר: “התחלנו טוב, שמרנו טוב, נצמדנו לתוכנית משחק, אהבתי את הדרך בה שיחקנו. לוני ווקר? כן, הוא היה אדיר, עשה מה שהוא יודע לעשות, היה טוב משני צידי המשחק, והיה מרוכז, ואני שמח.

“אני לא מתכנן שלוני יקלע 30 נקודות כל משחק, המשחק זרם לכיוון שלו והיה דומיננטי, לקח תשומת לב גם כשלא קלע, אז הוחלט להשאיר אותו יותר דקות. אני מעריך ואוהב את הקהל והתמיכה, המחאה? אני בטוח שזה לא נעים לאף אחד, אבל אין לי משהו מיוחד מעבר לתרום על הנושא. אני תמיד מנסה לעשות את הכי טוב שאני יכול, זה אני יכול להבטיח לכולם”.

הקטע שהוקדש להעלאת המודעות לסרטן הערמונית (יח"צ)

בנושא אחר, מכבי ת"א הקדישה קטע מיוחד במשחק להעלאת המודעות לסרטן הערמונית. במפגש נגד הפועל חולון בהיכל מנורה, הוקדש קטע קצר במהלך ההפסקה להעלאת המודעות לסרטן הערמונית, בשיתוף עמותת "חיים עם סרטן הערמונית". נציגי העמותה התארחו במשחק, ובהם גם מנכ"ל העמותה, איצי באר, שישב לצד חברי העמותה.

במהלך העצירה, הכרוז באולם קרא טקסט שהזכיר כי חודש נובמבר הוא חודש המודעות לסרטן הערמונית, הסרטן הנפוץ ביותר בקרב גברים, וכי הסיכוי לריפוי מלא בגילוי מוקדם עומד על יותר מ־95 אחוזים. עוד הוא קרא לגברים מעל גיל 50 לפנות לרופא המשפחה ולבקש בדיקת דם פשוטה, PSA, לגילוי מוקדם של המחלה.

קטש: ״לא שלחתי לווקר שום מסר״

בנוסף, האוהדים הופנו לדף הפייסבוק "מעניין לי את הערמונית" לקבלת מידע נוסף, כשגם במקרה של אבחון, באמצעות טיפול מתאים, תמיכה מהסביבה ושמירה על אורח חיים פעיל, ניתן להמשיך בשגרת החיים לצד המחלה ואף להירפא.