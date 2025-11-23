נוער: בני יהודה עלתה לשמינית גמר הגביע

שלב 32 הגדולות במשחקי גביע המדינה, שלב אליו מתמזגות גם קבוצות מליגת העל, יצא הערב (ראשון) לדרך במשחק שנערך במגרש ספורטק דרום בת"א, בו אירחה בני יהודה ת"א - שמדורגת במקום ה-12 בטבלת ליגת העל, את קבוצת "צו פיוס" של מכבי עמק חפר - שבעונתה הראשונה במחוז הדרומי של הליגה הארצית, מוצאת את עצמה בשלב זה במקום השביעי לאחר שמונה מחזורי ליגה. עמק חפר ניסתה לתת פייט, אך פערי הרמות היו גבוהים למדי - ובסיום הקבוצה המארחת השיגה ניצחון 0:4 והעפילה לשלב שמינית גמר גביע המדינה.

הקבוצה משכונת התקווה עלתה למשחק כשבשערה ערך הופעת בכורה השוער, אחמד מסעוד (2008) - ששימש בעונה שעברה כשוער הראשון של קבוצת נערים א'. בהרכב עלה גם המגן הימני, מיכאל פיסטינר (2007), שרשם במחצית השנייה של העונה שעברה מספר דו ספרתי של הופעות במדי הקבוצה הבוגרת.

מיכאל פיסטינר (בני יהודה)

בכל אחת מהמחציות בני יהודה ת"א כבשה שני שערים: במחצית הראשונה הקפטן חריג הגיל, שחר מזרחי (26) ואורי כרשיש (34) - שעלה בקיץ מקבוצת נערים א' כבשו לזכות קבוצתם, למזרחי היה זה שער שני העונה ולכרשיש שער ראשון.

במחצית השנייה היה זה הזמן של הקשר חריג הגיל, אורי חסאן, שהספיק לרשום גם הוא הופעות בוגרים. חסאן, שעלה כמחליף, הצליח להעשיר את מאזנו האישי בצמד שערים (67,81), שנוספו לעוד שלושה שערי ליגה, בדרך לניצחון 0:4 והעפלה לשלב הבא.

משחקי גביע המדינה לנוער יתחדשו ביום חמישי הקרוב בשני משחקים, בהם קבוצות מלאומית דרום יארחו קבוצות "צו פיוס" מליגות נמוכות יותר: הפועל ר"ג תארח את מכבי קרית מלאכי - מוליכת מחוז שפלה, גדנ"ע ת"א מלאומית דרום תארח את מ.כ נהלל יזרעאל - מוליכת ארצית צפון. מחזיקת הגביע, מכבי פ"ת, תארח ביום ראשון בשבוע הבא את קבוצת "צו פיוס" של הפועל מרמורק רחובות מלאומית דרום.